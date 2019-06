To se médiím nehodí, co byste pak vysílali? Vytočený Babiš naložil Českému rozhlasu

Nejhlasitější událostí kolem předsedy vlády je nyní předběžná auditní zpráva Evropské komise, podle které je Andrej Babiš ve střetu zájmů a Česká republika by měla vrátit dotace pro Agrofert počínaje únorem 2017. Premiér proto zopakoval, že Česko žádné dotace vracet rozhodně muset nebude. „O tom auditu každý zasvěceně mluví, nechápu, jak to někdo může komentovat. Já sám ho ještě neviděl,“ podivoval se hned v úvodu premiér.

Dodal, že má informaci od svých kolegů, že je to předběžná zpráva, kde Evropská komise na rozdíl od původní zprávy, která tehdy unikla do médií a způsobila hysterii, mluví o českém zákonu o střetu zájmů, zatímco naši čeští legislativci na to mají úplně jiný názor. „Ten předběžný audit není dokončen, není k tomu ani definitivní stanovisko,“ zdůraznil ministerský předseda.

„Od momentu, kdy Česká republika obdrží českou verzi, budou dva měsíce na oficiální vyjádření České republiky,“ dodává Babiš s tím, že stanovisko Evropské komise se podle premiéra může ještě změnit. „Samozřejmě může, protože náš právní výklad má úplně jiný názor než Evropská komise,“ zopakoval.

Je prý pak v kompetenci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj se k auditu vyjádřit a až pak bude závěr Evropské komise.. „Já zásadně odmítám nějaká tvrzení, že budeme vracet peníze! Proč bychom vraceli peníze? Nebudeme vracet peníze!“ konstatoval premiér, který zatím sice neví, jak se Evropská komise nakonec rozhodne, ale už teď je přesvědčen o tom, že náš právní názor je ten správný.

„Já jsem postupoval podle českých zákonů, podle lex Babiš. A dodržuji i evropské zákony a v žádném střetu zájmů nejsem,“ zdůrazňuje premiér.

Evropská komise formulovala svou zprávu na základě podrobného auditu, který běžel v České republice. „Celé audity ale vznikly na základě toho, že unikla zpráva nějakého interního auditu o střetu zájmů vůči evropské vyhlášce, což je úplně něco jiného než tento předběžný audit, ten mluví zase o českém zákonu o střetu zájmů,“ odpověděl na otázku, proč tedy české národní orgány nesdělily k auditu informace, které mají, již dříve.

„Myslím, že ani kolegové tomu pořádně nerozumí, proč je tu najednou výrazně odlišný výklad od předtím účelově uniklého dokumentu právní složky Evropské komise,“ podivil se opětovně Babiš. „Jsem přesvědčen, že žádné peníze se vracet nebudou, stejně jak to bylo v případě, kdy tady už byly titulky v březnu 2017, že se něco bude vracet, rok a půl na to Evropská komise pak řekla ne, nic se nepotvrdilo, a nic se nevracelo. To stanovisko se změní,“ věří předseda vlády.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný však po pátečním odchodu Babiše z Poslanecké sněmovny připomněl, že dotace zrušené Evropskou unii se nevracejí, ale jsou o ně kráceny následující dotace. „Tak to určitě ne,“ řekl Babiš, podle kterého nemusí nikdo mít obavy, že by o dotace přišli jiní čeští příjemci.

„A pokud to Výborný říká, tak právě v případě v březnu 2017 tam nebyl v titulcích jen střet zájmů u Agrofertu, Faltýnka atd. Tam byl i poslanec Petr Kudela za KDU-ČSL, který seděl v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu. I na něj Evropská komise řekla, že má střet zájmů, a nakonec i poslanec za KDU-ČSL byl očistěn,“ připomněl premiér.

„To se ale v médiích moc nehodí, protože je vždy potřeba mluvit o Agrofertu, bez něj byste byli úplně ztracení, i bez Čapího hnízda, co byste vysílali? Hlavně ten váš iROZHLAS.cz, ten si v tom úplně libuje, dělá aktivistickou protibabišovskou žurnalistiku,“ pustil se Babiš do moderátora Jana Pokorného, který to coby ředitel zpravodajství Českého rozhlasu promptně odmítl.

Nebylo by tedy lepší, kdyby se obsah zprávy Evropské komise oficiálně co nejdříve zveřejnil, aby se zabránilo spekulacím? „To není na mně. Já tu zprávu ani nechci vidět, je to otázka právní expertizy a stanoviska za český stát,“ odpověděl Babiš. Moderátor ho upozornil, že v tom případě ho čekají minimálně tři měsíce soustavného argumentování.

„Prosím vás, je to 74 stran anglického textu! Takže pochybuji o tom, že ti politici, co sedí ve Sněmovně, o tom informují objektivně. Oni zase jen potřebují střelivo a zase kopat do Babiše, aby bylo proti čemu demonstrovat,“ rozjel se premiér. „Bude to právní názor právníků České republiky proti právnímu názoru Evropské komise, který se liší,“ poznamenal.

Podle slov předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky by bylo dobré, kdyby odpověď na zprávu Evropské komise nebyla v rukou jakéhokoli člena vlády za hnutí ANO, ale v rukou člena vlády za ČSSD. „Prosím vás, ani pan Chvojka tomu nerozumí. My jsme jedna koaliční vláda, ať si přečte koaliční smlouvu. To je nesmyslný názor,“ kontroval na jeho slova premiér.

Znovu zmínil, že je to v kompetenci Ministerstva financí, kde ministryně Alena Schillerová není členkou hnutí. „To je ta paní, kterou Sobotka odmítl jmenovat, když mě vyhodil z vlády. Tak můžete porovnat mé chování v kauze Šmarda s panem Sobotkou a Schillerovou,“ dodal Babiš.

Rovnou se tak vyjádřil k tomu, že poslal na Hrad návrh na odvolání ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD a jeho nahrazení Michalem Šmardou, místopředsedou ČSSD. I přesto premiér uvedl, že Šmarda není vhodný typ na ministra kultury. „Pan Šmarda je žoviální, ale nehodí se na ministra kultury, spíše na ministra pro místní rozvoj. Ale možná to i zvládne,“ řekl ke Šmardovi, kterého na post nového ministra navrhla ČSSD.

S Antonínem Staňkem byl premiér naopak spokojený. „Splnil jsem to, co po mně Hamáček žádal. Samozřejmě rozumím stanovisku prezidenta Zemana. Hospodaření v Národní galerii vyvolává velké pochybnosti. Je to ale v kompetenci ČSSD,“ sdělil premiér.

Své pak řekl i k výběru předsedy Evropské komise. „Souhlasím s názorem, že by se předseda neměl vybírat ze ‚spitzenkandidátů‘. Je potřeba zvolit osobnost, která bude mít charisma a všem bude měřit stejným metrem,“ míní.

Tento post podle Babiše slovenský eurokomisař Maroš Šefčovič nejspíše nedostane. „Mohl by ale být vysokým komisařem,“ uvedl premiér a zmínil, že Visegrádská čtyřka v současnosti je dost silná na to, aby z jedné z jejích zemí předseda pocházel. „Budeme to řešit 21. června, kdy zasedá Evropská rada,“ pravil Babiš.

Vyjádřil se i k mladým recesistům, kteří pod hlavičkou „ANO, vytrollíme europarlament“ získali ve volbách přes procento a půl. „Nebudeme kvůli tomu na ně podávat žalobu, ale napíšeme na Ministerstvo vnitra názor, že je potřeba, aby se těmto uváděním voličů do omylu zabránilo,“ uvedl premiér.

Poslanecká sněmovna vyzvala vládu, aby do příštího pátku dala návrh na dofinancování sociálních služeb, kde se hledají dvě miliardy. „Nejdříve se chceme zeptat ministryně Maláčové a krajů, kde skončilo to navýšení do sociálních služeb za posledních pět let. Do krajů stát poslal tolik peněz, jako nikdy předtím. Ať se laskavě opozice a pravice podívá, jak financovali sociální služby oni,“ rozčílil se předseda hnutí ANO, který přislíbil, že poslancům do pátku návrh, kde se peníze najdou, určitě dají.

Připomněl, že důchodci neměli nikdy tolik peněz, jako za současné vlády. „My ty peníze investujeme do lidí, a pokud někdo říká, že je prožíráme, tak je to sprosťárna. Důchodci ty peníze potřebují,“ zdůraznil a zmínil, že stejně tak navyšují platy, investují do výzkumu, do armády a také do stavebnictví.

„A včera jsme vyhnali i ten americký konvoj z D1, co jel přes den a měl jet v noci. Takže všechno funguje,“ dodal na závěr premiér Babiš.

Původní zdroj ZDE

autor: nab