To se nemělo dostat na veřejnost. Pavel Zeman vystoupil k poslednímu vývoji kolem Čapího hnízda

04.09.2019 15:23

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dnes na tiskové konferenci reagoval na průběh kauzy Čapí hnízdo. Podle Zemana je nynější postup zcela běžný a zajišťuje se jím „jednotnost a kvalita rozhodování“. Aprobace v rámci státního zastupitelství prý není nic nového a je to věc, která zajišťuje kvalitu rozhodnutí. Co se týká medializace nejnovějšího postupu v šetření případu ze strany městského státního zastupitelství, Zeman poukázal, že posun měl zůstat interní. Veřejnost by prý měla být informována až poté, co by bylo rozhodnutí o případu doručeno všem oprávněným subjektům. To, že je vázán svým setrváním v pozici nejvyššího státního zástupce na vládu, Zeman okomentoval slovy, že si „nepokazí čistý štít, aby setrval na nějaké pozici“.