To si najednou všimli? Seznam koupe Zemanovo rozpadající se okolí

Komentátor serveru Seznam Zprávy ve zpravodajském podcastu téhož serveru nazvaném 5:59 promluvil o rozpadu poradního týmu kolem prezidenta Miloše Zemana.

„Mě překvapilo, že spojenci Miloše Zemana, kteří ho 9 let hájili, neřekl bych, že s ním kolaborovali, to ne, ale spíše legalizovali jako expertní tým všechny ty jeho kroky, takže najednou, 10 měsíců před tím, než skončí mandát Miloše Zemana na Pražském hradě, se ho rozhodli vlastně opustit, to je docela překvapivé. Pro mě ano. ... Jako by si zachraňovali kůži,“ poznamenal Dolejší.

Kroutil hlavou nad tím, proč Zemanovi poradci odcházejí. Zdálo by se mu čestnější, aby setrvali po Zemanově boku až do konce, když už s ním spolupracovali 9 let. „Těžko tomu věřit, že si po 9 letech všimli, jaký je Miloš Zeman a za jaké zájmy, to znamená v minulosti za ruské a čínské, tady bojuje,“ poznamenal Dolejší.

„Ti, kteří zůstávají, to jsou opravdu ti nejvěrnější Zemanovci,“ dodal ještě.

Celý rozhovor naleznete zde

Z prezidentova týmu odchází šéf Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, který si podle Dolejšího pomýšlel na to, že by mohl být jmenován guvernérem ČNB. „Miloš Zeman se pro něho nerozhodl, byť u něho vyvolal velká očekávání, že se guvernérem stane. A Vladimír Dlouhý, který je velmi ambiciózní člověk, to bral jako završení své kariéry,“ poznamenal k tomu komentátor.

Vladimír Dlouhý a končící šéf ČNB Jiří Rusnok varovali před tím, aby se příštím guvernérem stal Aleš Michl. A právě toho Zeman nakonec jmenoval, což prý nazlobilo i Jiřího Rusnoka. Ten se prý na Zemana zlobí už delší dobu. Od doby, co byla zrušena superhrubá mzda. Rusnok byl proti tomuto kroku a varoval, že to vyvolá nemalý výpadek příjmů ze státního rozpočtu. „Tehdy Jiří Rusnok vytkl Zemanovi, že se nechává uchlácholit Andrejem Babišem (ANO) a že mu opakovaně skáče na lep,“ prozradil Dolejší informace ze Zemanova okolí.

Z týmu odchází také prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák a také bývalý odborářský boss Jaroslav Zavadil. Zavadil měl prý pocit, že Zeman svým poradcům nenaslouchá, takže dávání rad Zemanovi je vlastně ztrátou času.

