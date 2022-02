To smrdí. Fiala říká, že to nepotřebuje. Proč to tedy schválili? Olbert tuší nejhorší

reklama

Podle Jakuba Olberta je schválení pandemického zákona historickým precedentem, o němž se bude učit, protože je v rozporu s Ústavou ČR.

„To, že příslušný legislativní výbor neřekl nic proti, je přinejmenším zvláštní. Je také zřejmé, že poslanci nehlasovali sami za sebe, ale za koalici. To jsme jednoznačně viděli. Opravy, které v pandemickém zákoně udělala vláda, byly na velký nátlak jak veřejnosti, tak i opozice, a za mě je to bohužel posunutí dalších demokratických normativů. A co je nejdůležitější, i když si to zatím neuvědomujeme, protože se nás to sice netýká momentálně, ale bude se nás to týkat v budoucnosti, že pokud si zvykneme na protiústavní zákony, pak budou protiústavní rozhodnutí pravidelná. A my budeme akorát diskutovat, zda budou moc, nebo málo protiústavní. Pro mě je to velká prohra demokracie, velký průšvih pro budoucnost a velký problém pro vnímání hodnot, které zde upadly,“ řekl Olbert. Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 78% Nemá 17% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 28163 lidí

„Pozitivního na tom není skoro nic, kromě toho, že Tomio Okamura (SPD) vydržel ve Sněmovně 36 hodin zdržovat, za což mu patří dík. Mohli zdržovat ještě devět hodin, ale asi by se tím nic nezměnilo. Pozitivní také je, že někteří lidé jsou schopni bojovat za svobodu a strávit i 24 hodin před Sněmovnou,“ uvedl Jakub Olbert s tím, že je rozhodně třeba, aby protiústavnost zákona prozkoumal Ústavní soud. To se na podnět některých politiků také stane.

Vláda nereaguje na porušování Ústavy ČR

Jakub Olbert už dva roky odmítá ve své pražské restauraci Šeberák dodržovat vládní omezení, která od začátku považuje za protizákonná a navíc za neoprávněná. Celá věc doputovala až k trestnímu vyšetřování, které však prozatím vyšumělo do ztracena. „Nic se neděje, přestupky se neřeší, za celou dobu jsme dostali jen jednu pokutu nařízenou v prosinci 2020, proti které jsme se odvolali a nemáme žádné zprávy o pokračování. Ostatní zásahy zůstaly u ledu,“ řekl podnikatel k policejním zásahům v restauraci.

Nejvyšší správní soud navíc rozhodl, že kontroly očkovaných v restauracích, hotelích i klubech nemají oporu v zákoně, a tak od příštího týdne přestanou platit.

„Důležité je, co řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) – že právě proto se musí schválit novela pandemického zákona, aby soud nemohl nařízení shodit. Ale to si z rozsudku Nejvyššího správního soudu vzali jen část, jenže tu hlavní část – že vláda omezovala život občanů protiústavně tím, že podmiňovala jejich praktický život v době, kdy očkování není povinné – což je v rozporu s Ústavou, ani jeden nezmínil,“ připomíná Jakub Olbert.

Pandemický zákon umožňuje třem ministrům například právě omezení podnikání. Neobává se Olbert toho, že i když skončí zmíněné opatření v restauracích, pandemický zákon by ta omezující opatření zase mohl vrátit?

„Novela pandemického zákona neříká nic o tom, že by mohlo být bezdůvodně a plošně nařízeno omezení. Navíc stále neřeší, jak přesunout povinnosti kontrolovat hosty na dané podnikatele. Část státní moci je dávána do rukou subjektů, které k tomu nemají žádný mandát. Premiér Petr Fiala říká, že ten zákon nepotřebujeme. A ministr Válek říká, že ho nikdy nezneužijí. Jestliže ministr říká, že nebudou zneužívat zákon, tak mi vyskakují vykřičníky, že je napsán tak, aby se zneužívat mohl,“ varuje Olbert.

Nezastavitelný vlak. A tlak shora

Vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů s Piráty schválila pandemický zákon ve zrychleném řízení. Stejný postup přitom ještě před rokem kritizovala u svého předchůdce Andreje Babiše (ANO).

„Je alarmující, čeho jsme svědky od polistopadové revoluce – že strany nehledí na své sliby tak pregnantně a že je jednoznačně porušují. A je jedno, co si volič myslí. Já se obávám, že je tady rozjetý vlak, který jede a zastavit ho nelze, ani když se vyměnila vláda. Nestalo se nic, spíše naopak přituhuje po stránce legislativní. Jen díky omikronu máme normálnější život než za doby Jana Blatného a Adama Vojtěcha, bývalých ministrů zdravotnictví. Kdyby se šířila varianta delta, tak je zavřená celá země. Současné rozhodnutí pětikoalice, že budou porušovat své sliby, že to, co kritizovali, budou sami vykonávat – jsou pro mě vykřičníkem, že tlak shora, možná z Evropské unie je tak obrovský, že vládní koalice nereflektuje vůli voličů,“ sdělil Jakub Olbert.

Nesplněných slibů je podle něj mnoho. „Co vlastně pro nás není přirozené, ale stává se přirozeností, že žijeme ve světě lží a dezinformací ze všech stran. Zvykáme si na to, že věci, které nejsou logické, a lži bereme jako pravdu. Když řeknu, že lhali, ozve se: no a co? Lžou všichni. A přestávají mít racionální úsudek,“ poznamenal s tím, že pokud Andrej Babiš nyní vytáhne do boje o prezidentské křeslo, pravděpodobně zvítězí.

Politická korektnost není namístě, šibenice ano

Za hnutí Chcípl PES – Otevřeme Česko, jehož je Olbert předsedou, také okomentoval poslední protesty včetně tolik diskutovaných maket šibenic. Zatímco s první šibenicí neměli organizátoři demonstrací proti pandemickému zákonu nic společného – ty další už použili sami. „První šibenice byla nešťastná v tom, že už dlouho vozíme na akce fotky ministrů a rádoby odborníků, kteří mají dole název zrádce národa. Někdo z demonstrantů přivezl maketu šibenice pro zrádce národa. Kdyby se s námi dohodli, mohli jsme nevzít ony fotky, napsat tam něco jiného, nebo oni nevzít šibenici...“ podotkl Olbert. Sami pak při další demonstraci symboly šibenic použili, a to hned sedm. Pytle na nich pověšené nesly nápisy jako „pravda“, „zdraví“, „spravedlnost“ a podobně.

V demonstracích navíc hodlají pokračovat, ale politická korektnost, po které vládní činitelé kvůli šibenicím volali, není dle Jakuba Olberta namístě.

„Už dva roky máme zkušenost, že vlády jsou vlastně zločinci. Jestliže soud vydá rozsudek, že opatření jsou protiústavní, tak to neznamená nic jiného, než že ti, kdo ho vydali, se stali součástí nějakého činu. A podle mě trestného činu porušení Ústavy. Pokud existuje asi 45 rozsudků soudu a vláda v opatřeních stále pokračuje, pak vědomě porušuje Ústavu a zákon a my k nim nebudeme přistupovat v rukavičkách. Šibenice je rozhodně namístě, a jestliže dojdeme k tomu, že stanou před soudem a budou se zodpovídat z vlastizrady, pak nedostanou šibenici, protože u nás není trest smrti, ale vězení na dlouhá léta. Šibenice je korektní symbol, který vyjadřuje práci a význam pandemického zákona. Je také symbolem toho, co by se mělo čekat od lidí, kteří svůj názor směřují do totality. Tehdy zemřelo tolik nevinných lidí, a stejně tak i za této totality. Je třeba to řešit jinak,“ nabádá podnikatel. Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 7% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15696 lidí

Záleží, co je pro koho důležité

Organizátoři demonstrací se také dočkali kritiky od sociologa Petr Hampla: „Protesty budou dál pokračovat, a to bez ohledu na opatření. Ty lidi to baví a těm, kdo to vedou, se daří z nich tahat tolik peněz, aby mělo cenu pokračovat. A všichni jsou schopni se navzájem ujistit, že jsou vlastně hlasem většiny, což rozhodně nejsou. Nicméně čekám, že počty účastníků budou klesat,“ řekl sociolog.

A dále uvedl: „Jenže by se mohly dít i jiné věci. Představte si třeba, že by Českou republikou začaly otřásat masové protiválečné demonstrace. Najednou bychom vypadali jak nespolehlivý spojenec a pan premiér Fiala by třeba musel na kobereček… to nikdo nechce. Nebo si představte, že by zemí rezonoval požadavek plného zestátnění ČEZ a ukončení prodeje české elektřiny na evropské burze. To už by byly ohroženy zisky. Mezitím probíhá další kolo pokusu vnutit nám migrační kvóty. Zase by z toho mohly být problémy. Za téhle situace je pro vládu ta opozice mířící na falešný cíl doslova darem z nebes. Ostatně, už to běží veřejným prostorem: Jestli chcete slušné vztahy s Ruskem, tak jste stejní jako ti, kdo chodí s šibenicemi a napadají lékaře,“ zmínil Hampl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Jakub Olbert však souhlasí, že nejde o většinu. Domnívá se rovněž, že je důležité si říci, kdo vnímá jaké věci za zásadní.

„Když si dám na jednu rovinu elektrárnu ČEZ, vedle toho vztahy s Ruskem a vedle toho postavím osobní svobody a práva, tak já mám poměrně jasno. Třetí bod je nejdůležitější, bez právního řádu nebude nic fungovat a v takovém státě nechci žít, ať už jsou vztahy s Ruskem takové či onaké. Zmíněné věci v pozadí jsou také důležité, ale s nimi už nikdo nemá sílu bojovat. Kdybych řekl, že českou elektřinu vozí do Německa a pak ji za dvojnásobek ceny prodávají zpátky, budu lidi drobit a budu rozdělovat, co už rozdělené je. Všichni by si měli uvědomit, že všechno začíná od systému. Máme to přeci zažité; kdybychom v hlubokém komunismu nabídli lidem, že přijdou o jednu elektrárnu, ale budou mít osobní svobodu, kývli by na to,“ sdělili Jakub Olbert.

Nejsme většina, ale chceme lidi budit

Zároveň Olbert upozornil, že s Hamplem souhlasí ohledně zmíněné většiny. „Vím, že nás není většina, v tom s Hamplem souhlasím. Nenašli jsme bohužel jinou cestu a věnovali jsme tomu hodně času. Chceme lidi budit. Jestli si Hampl myslí, zda budeme pokračovat? Záleží na nás. Pokud dojde k pasivnímu rozvolnění, tak lidé v ulicích přestanou mít důvod k protestům. Zákon ale dál bude trvat, veřejnost nebude zajímat a my se dostaneme do jarního a letního období, začneme řešit další věci, jako jsou energie, Rusko, sociální politika a tak dále. To podhoubí, které tady je pro rebelii, ale nezmizí od prvního zásahu vlády. Hned v září, v říjnu mohou přijít restrikce podle pandemického zákona a lidé půjdou do ulic znovu. To, že nyní nevyhrajeme… jde pouze o jednu bitvu mnoha válek. Lidé, kteří chtěli už v roce 1968 změnu, na ni museli čekat dalších 20 let. Nelze proto čekat, že tuto hydru, celosvětovou hydru, porazíme za pár měsíců. To by byla blbost,“ přemítá podnikatel a předseda hnutí.

Dle jeho názoru jsou jen dvě možnosti – smířit se s tím, nebo proti tomu bojovat, a to jakýmkoliv způsobem. Někdo za počítačem, někdo v ulicích, ale každý má jinou hranici, co už považuje za přílišný zásah do jeho práv. Nechce proto dehonestovat nikoho z občanů, kdo je názoru opačného.

Celkově však prý cítí změnu v přístupu lidí na celé planetě. Přibývá masivních protestů, jako příklad lze uvést dění v Bruselu nebo v Kanadě. Překvapilo ho rovněž, že Rakušané, kterým schválili povinné očkování, mají velkou touhu po svobodě. Olbert tím byl překvapen, protože se domníval, že budou více ukolébaní. Možná je to tím, že nezažili totalitu a více si tak váží svobody.

„S ústupem restrikcí a s příchodem jara a léta se protesty utlumí, lidé naberou síly, a pokud se nic nezmění, můžeme v demonstracích pokračovat. Jenže zprávy ze zahraničí nedostáváme úplné. Když chcete vědět, jak je to v Kanadě, musíte mít někoho v konvoji nebo ve štábu. A to platí i o Rakušanech. To, že dlouhodobě probíhá velký odboj, naše média utlumovala. Byla plná náměstí po celé Evropě, ale nic zásadního se však nestalo, mašinérie jede dál. Záleží na tom, jestli jde o poslední nádech, možná ne, a léto přivede více lidí do ulic. Cílem je, aby se tomu postavili všichni, ale jak říká Hampl, my nejsme většina. Ale většina si neuvědomuje, o co v podstatě přichází,“ dodal Jakub Olbert.

