To snad ne! Covid: Profesor vyletěl nad slovy o dětech. Nebezpečí

Imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR upozornil, že epidemii koronaviru v žádném případě nezvládáme tak dobře, abychom si mohli dovolit začít rozvolňovat jednotlivá opatření. Uznal, že děti se potřebují vrátit do školy, ale důrazně doporučil, aby byly všechny děti pravidelně testovány na koronavirus. Jeho kolega z oboru Jaroslav Svoboda to však viděl jinak.

V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu se setkali dva imunologové - Jaroslav Svoboda a Václav Hořejší.

Druhý jmenovaný hned na začátku prohlásil, že současná situace nedovoluje rozvolňování opatření. Stačí se prý podívat na schválený protiepidemický systém České republiky známý pod zkratkou PES, aby bylo jasné, co si dovolit můžeme a co ne.

„Je to tak, že se musíme řídit přesně podle toho PSA, podle systému, který velmi dobře definuje, za jakých podmínek je možné rozvlňovat. Dál k tomu není třeba skoro nic říkat. Prostě je podle toho třeba postupovat a nenechat se omluvit nějakými populistickými názory třeba politiků, kteří by chtěli lidem vyhovět, ačkoli ta situace by ještě nebyla příznivá,“ upozornil Hořejší.

„Obecně říkám, že se mi ten systém velice líbí a že je hrozná škoda, že nebyl zaveden už daleko dříve,“ doplnil pan profesor.

Svoboda nabídl zcela jiný pohled.

„Já jsem přesvědčen, na rozdíl od pana profesora, je to asi tím, že jako klinik vidím spíš toho konkrétního člověka, že ta ztráta ve společnosti, to vzdělání vypadlé celý rok, ta ztráta vzdělanosti, to je obrovská ztráta. A vzhledem k tomu, že obzvláště malé děti jsou sice nosiči, ale samy prakticky vůbec neonemocní, tak se domnívám, že školy by měly být otevřené,“ zdůrazňoval Svoboda.

Hořejší uznal, že onemocní jen výjimečně, takže stojí za to poslat je do škol. Volal však po pravidelném testování jak dětí, tak učitelů. Svoboda oponoval, že existuje všeobecný konsenzus, že se děti nemusí až tolik testovat.

Toto prohlášení Hořejšího zvedlo ze židle. „Říkat, že existuje všeobecný konsenzus, že se děti nemají testovat, to vůbec není pravda. Já si naopak myslím, že testovat, testovat, testovat. V těch školách by to skutečně mělo být tak, že všechny ty děti se budou aspoň jednou týdně testovat,“ zdůraznil Hořejší s tím, že je to nezbytné, aby se odkryly možné zdroje infekce.

Svoboda uznal, že i děti ve školách je možné testovat, jen si prý není jist, jak by to probíhalo v praxi. Podle Hořejšího bychom ale všechno zvládli, když už i Slováci zvládli otestovat většinu národa.

Světlem na konci tunelu je podle něj vakcína

Svoboda kontroval, že nemalou ochranu nabízí již roušky, ale podle Hořejšího jsou roušky jen nezbytným minimem pro zbrždění epidemie. Samy o sobě však situaci nevyřeší. Podle Svobody ale bude vývoj vakcíny ještě nějakou dobu trvat. Konstatoval také, že vakcínu vyvíjí kupříkladu i Čína, ale podle Svobody je to vakcína určená především pro armádu.

