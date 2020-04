To to zas lítá! Teď ses ukázal, nadávají Babišovi. Český internet vybouchl po show v ČT. Hádejte, co naštvalo

reklama

Nejvíce komentářů se sešlo k tomu, že Andrej Babiš potvrdil Martinu Řezníčkovi, že otevření hranic a možnost vycestování pro něho není priorita.

Psali jsme: Babiš vyvalil na diváky ČT oči a obrovskou sumu peněz. EU a NATO nezajásají, pravice také ne

„Výroky Andreje Babiše o uzavření hranic a zejména to, že se tváří, jako by to nebyl žádný problém, jsou skandální. Zatímco naši občané bojovali, aby se hranice otevřely, on pobýval v Maroku. Komunistický prominent to nemůže chápat, o to důrazněji mu to musí být připomenuto,“ burcovala předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

Výroky Andreje Babiše o uzavření hranic a zejména to, že se tváří, jakoby to nebyl žádný problém, jsou skandální. Zatímco naši občané bojovali, aby se hranice otevřely, on pobýval v Maroku. Komunistický prominent to nemůže chápat, o to důrazněji mu to musí být připomenuto. — Markéta Adamová (@market_a) April 15, 2020

Přidal se bývalý místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek: „Babiš: Nalijeme peníze do zdravotnictví (přitom ještě nedávno chtěl sebrat všechny rezervy zdravotním pojišťovnám, aby mohl rozdávat) a otevření hranic není prioritou. K tomu šetřit na výdajích pro obranu, zničit živnostníky a bude líp!“ a tázal se, zda se Babiš na premiérování nechce už vykašlat.

Babiš: Nalijeme peníze do zdravotnictví (přitom ještě nedávno chtěl sebrat všechny rezervy zdravotním pojišťovnám, aby mohl rozdávat) a otevření hranic není prioritou. K tomu šetřit na výdajích pro obranu, zníčit živnostníky a bude líp! @AndrejBabis nechcete se na to už vykašlat? — Marek Ženíšek (@zenisek_m) April 15, 2020

Ohradila se také členka Hamáčkova ekonomického týmu, rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. „Největší polistopadová svoboda, o kterou jsme přišli. Jako rektorka univerzity se musím ohradit. Otevření hranic pro nás je prioritou! A chceme vědět, jaké podmínky musejí být splněny, aby hranice byly otevřeny,“ zajímala se.

Největší polistopadová svoboda, o kterou jsme přišli. Jako rektorka univerzity se musím ohradit. Otevření hranic pro nás je prioritou! A chceme vědět, jaké podmínky musí být splněny, aby hranice byly otevřeny.https://t.co/5bo0Fw5KR4 — Danuse Nerudova (@nerudovad) April 15, 2020

Přidal se k ní bývalý europoslanec TOP 09 Štětina s prohlášením: „Schengen patří k největším svobodám, jakých jsme dosáhli. Braňme ho jako oko v hlavě.“

Schengen patři k největším svobodam, jakých jsme dosáhli. Branme ho jako oko v hlavě. https://t.co/2CdEFKJ3jy — Jaromír Štětina (@StetinaEP) April 16, 2020

Nespokojený je také redaktor Info.cz Jan Palička. „Otevírání hranic podle Babiše není priorita, prý neví, kam by lidi cestovali a proč. Toto je ukázkový příklad toho, jak nouzový stav rychle odhalil totalitní povahu uvažování Andreje Babiše – do toho, kam a proč lidi jezdí Andrejovi ani nikomu jinému už 30 let nic není. A tak to musí zůstat,“ prohlásil. A komentoval i rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj dotovat místní podniky poukázkami na rekreace: „Zaletět si za vlastní peníze někam, kde je situace v klidu, to ne. A kdyby to náhodou dovolili, tak 14 dní karanténa. Ale se státním příspěvkem jet někam, kde bude hlava na hlavě? Pohodinda. To mohli rovnou říct, že to promořování bude dotovaný.“

Otevirani hranic podle Babise neni priorita, pry nevi, kam by lidi cestovali a proc.



Toto je ukazkovy priklad toho, jak nouzovy stav rychle odhalil totalitni povahu uvazovani AB - do toho, kam a proc lidi jezdi Andrejovi ani nikoki jinemu uz 30 let nic neni. A tak to musi zustat — Honza Palička (@HonzaPalicka) April 16, 2020

Zaletet si za vlastni penize nekam, kde je situace v klidu, to ne. A kdyby to nahodou dovolili, tak 14 dni karantena. Ale se statnim prispevkem (WTF samo o sobe) jet nekam, kde bude hlava na hlave? Pohodinda.



To mohli rovnou rict, ze to promorovanj bude dotovany https://t.co/jIEYoZb40s — Honza Palička (@HonzaPalicka) April 16, 2020

Fotogalerie: - Babiš v Janově

Ale nebyl to jen pokračující zákaz cestování, který byl trnem v oku. Celou řadu komentářů měl k projevu premiéra komentátor Alexandr Mitrofanov. Hlavně že by se Babiš měl naučit česky a jeho vystoupení připomíná Luďka Sobotu, nemluvě o otázkách, zda je premiér chytřejší než severokorejský diktátor Kim Čong-un. „Premiér, který na jedny otázky odpovědět neumí, na druhé nechce, u třetích se tváří, že za nic nemůže, a dokáže se jenom chlubit, je pro srandu králíkům, ale ne pro krizové řízení země,“ prohlásil Mitrofanov nakonec a dodal, že za pár týdnů vznikne ilegální spolek převaděčů Králové Šumavy.

A teď vážně: premiér, které na jedny otázky odpovědět neumí, na druhé nechce, u třetích se tváří, že za nic nemůže, a dokáže se jenom chlubit, je pro srandu králíkům, ale ne pro krizové řízení země. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) April 15, 2020

Ještě pár týdnů a vznikne ilegální spolek převaděčů Králové Šumavy. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) April 15, 2020

K Babišovým výpadům proti EU se ozvala šéfredaktorka Euractivu.cz Aneta Zachová, která Babišovi připomenula, že se připojil k prohlášení, ve kterém se říká: „Boj proti koronaviru a jeho bezprostředním následkům je naléhavý, EU by však měla začít připravovat opatření, která umožní ‚návrat do normálu‘. Opatření by podle nich měla zajistit udržitelný růst a zohlednit ‚aspekty ekologické a digitální transformace‘.“ Tedy že s cíli Green Dealu dal souhlas.

Premiér @AndrejBabis včera na @CT24zive: „Doufám, že Brusel zapomene na green dealy, které ničily automobilový průmysl a naši ekonomiku. Čekám, že Evropa začne podporovat tradiční průmysl.“



Dovoluji si připomenout, k čemu premiéři (včetně AB) vyzvali EK:https://t.co/2KUBLPsXTl — Aneta Zachová (@AnetaZachova) April 16, 2020

Kvůli tomu si do Babiše kopl i europoslanec Zdechovský: „Stejný Andrej Babiš prosazoval Green Deal na radě, protože on je Brusel. On je ten, kdo rozhoduje o těch nesmyslech, které pak musí zastoupení Evropské komise realizovat. Jenže při jeho (ne)schopnosti rozumět EU bych i věřil, že to, co tvrdí, tak tomu i věří. Protože tomu EU opravdu nerozumí.“

Stejný @AndrejBabis prosazoval #GreenDeal na Radě, protože on je #brusel. On je ten, kdo rozhoduje o těch nesmyslech, který pak musí @ZEK_Praha realizovat. Jenže při jeho (ne)schopnosti rozumět #EU bych i věřil, že to, co tvrdí, tak tomu i věří. Protože tomu #EU opravdu nerozumí. https://t.co/2Np25RKnpV — Tomáš Zdechovský ???????? (@TomZdechovsky) April 16, 2020

K ekologii měl komentář i novinář z Respektu Marek Švehla: „Potřebujeme se naučit soběstačnosti v potravinách, potřebujeme vodu, oznamuje v ČT premiér a taky majitel největšího průmyslového agrobyznysu, jenž patří k největším překážkám návratu vody do krajiny.“

„Potřebujeme se naučit soběstačnosti v potravinách, potřebujeme vodu,” oznamuje v ČT premiér a taky majitel největšího průmyslového agrobyznysu, jež patří k největším překážkám návratu vody do krajiny. — Marek Svehla (@mareksvehla) April 15, 2020

Novinář Erik Best doplnil, že guvernér ČNB zřejmě vyhoví některým apelům předsedy vlády, protože koruna padá.

Babiš včera večer apeloval na ČNB, aby „znížila“ základní sazbu. Rusnok mu zřejmě vyhoví. Koruna padá. — Erik Best (@ErikBest) April 16, 2020

„Nenapsali jsme hygienicko-epidemiologické řády, abychom mohli už teď otevřít malé obchody (na rozdíl od sousedních zemí). Neumíme zorganizovat družiny pro děti (strach z petice). Ale stát si chce půjčit 8 000 miliard korun. Velká gesta, dluhy, ale málo té drobné práce pro lidi...,“ komentoval velkolepé plány Andreje Babiše šéf stomatologické komory Roman Šmucler.

A komentátor Petr Kamberský si všiml, jak Martin Řezníček s premiérem vedl debatu. „Asi si to pustím znova ze záznamu, protože mám pocit, že v devíti z deseti případů nenechá moderátor premiéra domluvit. Nechci to kritizovat, sám vím (nikoli z přímého přenosu), jak je těžké ubránit se obvinění, že člověk je vůči nějakému papaláši moc vstřícný (nebo vůči němu příliš útočný).

Ale stejně tak se ukazuje, jak je tento žánr extrémně obtížný a jak snadno člověk spadne na jednu stranu (držím uctivě mikrofon) nebo na stranu druhou (nikoho nenechám domluvit, a ještě předtím minulou odpověď vyvrátím). Málo platný, dobrá novinařina je nesnadné řemeslo, kde kromě vzdělání a odvahy a talentu potřebujete i zkušenost,“ napsal s tím, že on sám by tento žánr nezvládal.

Dnes premiér informoval, že o cestování už s Hamáčkem jednal. „Jak jsem včera slíbil Martinu Řezníčkovi a divákům ČT24, tak jsem hned dnes jednal s Janem Hamáčkem o vycestování z České republiky. Vláda ho 16. 3. zakázala především z důvodu zamezení dalších cest do rizikových oblastí s ohledem na vývoj epidemiologické situace v ČR a v zahraničí. Vycestování občanů bylo ale nadále možné v případě, že měli bydliště v jiném státě, nebo z dalších důvodů (zdravotní péče, mezinárodní doprava, servis kritické infrastruktury). Od 14. 4. se možnost vycestování rozšířila podle pravidel karanténního opatření.

Pokud může občan cestovat podle pravidel v ČR, ze stejného důvodu může i vycestovat do zahraničí, nejde-li věc řešit v ČR (cesta za rodinou mimo ČR, cesta za prací mimo ČR). Podrobnější info ZDE. A budeme o tom jednat i dál, protože chápu, jak moc je to důležité, ale postupujeme přesně podle epidemiologů,“ informoval premiér.

Vycestování občanů bylo ale nadále možné v případě, že měli bydliště v jiném státě, nebo z dalších důvodů (zdravotní péče, mezinárodní doprava, servis kritické infrastruktury). Od 14. 4. se možnost vycestování rozšířila podle pravidel karanténního opatření @ZdravkoOnline. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 16, 2020

A budeme o tom jednat i dál, protože chápu, jak moc je to důležité, ale postupujeme přesně podle epidemiologů. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 16, 2020

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš vyvalil na diváky ČT oči a obrovskou sumu peněz. EU a NATO nezajásají, pravice také ne Kalousek: Nikdo nám nesmí brát právo vycestovat! Babiš slaví výhru. Jde o dotace a o zprávu přímo z Evropské komise Babiš virus vítá! Přední hudebník nahrál doma píseň: Premiér nebude rád, zlá nařčení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.