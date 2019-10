To už by někteří nerozdýchali. Trump prý směřuje ke druhému mandátu. Drtivě

Americký prezident Donald Trump má být do své funkce znovu zvolen i ve volbách konaných na podzim příštího roku. Podle analytických modelů to předpokládá agentura Moody’s Analytics, která zhodnotila ekonomickou situaci amerických voličů a akciového trhu, přičemž zahrnula i klesající nezaměstnanost. Podle agentury by příští Trumpovo vítězství mohlo být dokonce mnohem silnější nežli u voleb roku 2016, kdy Trump svou protikandidátku Hillary Clintonovou porazil 304 hlasy ku jejím 227. Zasáhnout do příznivé situace pro současnou americkou hlavu státu by prý ovšem ještě mohla nějaká neočekávaná situace.

Od roku 1980, kdy agentura své modely zveřejňuje, se analýzy jeví jako velmi přesné. Chybovaly pak pouze jednou, a to právě při minulých volbách, kdy model zvýhodnil Trumpovu protikandidátku Hillary Clintonovou.

„Pokud by byla ekonomika i příští rok stejná jako dnes, nebo zhruba tak, jsou Trumpovy šance na zvolení velmi dobré,“ podotkl Mark Zandi, hlavní ekonom společnosti Moody’s Analytics.

Všechny tři nynější modely ukazují, že by Trump získal alespoň 289 volebních hlasů, a to za předpokladu průměrné účasti u voleb. Jeho šance se v analýzách snižují s možnou maximální účastí demokratů a zvyšují se naopak s jejich očekávanou minimální účastí.

Ze tří modelů pak nejlépe pro Trumpa vychází ten, který bere v potaz to, co si lidé ve Spojených státech myslí o své finanční situaci. V takovémto scénáři, za předpokladu průměrné účasti, získá současná americká hlava státu 351 volebních hlasů. Demokratickému protikandidátovi by tak zbývalo hlasů pouze 187. Aby demokraté mohli zvítězit, muselo by dojít k rekordní účasti.

V modelu akciového trhu Trump vyhrává v poměrně těsném poměru 289 hlasů ku 249, zatímco model nezaměstnanosti pak vykazuje zisk současného prezidenta 332 hlasů proti hlasům 206. U všech tří modelů pak Trump vyhrává značně s 324 hlasy na rozdíl od 214 hlasů, které by získali demokraté.

Tvůrci analýzy odhadují, že nejvíce počty hlasů ve volbách ovlivní zejména finanční situace voličů.

Zandi podotkl, že by do nynějších výsledků mohlo zasáhnout ještě mnoho faktorů. Aby se obrátily v Trumpův neprospěch, stačilo by prý, kdyby došlo ke 12% změně trhu. Výsledky může narušit i neočekávaný pokles ekonomiky.

Výsledky mohou zaznívat překvapivě i vzhledem k tomu, že má současná hlava USA trvale nízké hodnocení přízně voličů. V posledním měření získal pouhých 40 % příznivců. Zandi v souvislosti s tím dodává, že bude zároveň důležité, jak se k Trumpovi postaví některé klíčové okresy v Pensylvánii.

