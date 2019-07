To v ČSSD nepotěší: Šmarda není vhodný kandidát na ministra kultury, ohlásil Babiš

ČSSD na odchodu z vlády podle předsedy vlády Andreje Babiše prý určitě není. Připomněl, že vláda ANO a ČSSD funguje. „Teď jsme si připomněli první rok od získání důvěry ve Sněmovně, udělali jsme bilanci našich 657 úkolů, z toho jsme splnili 148,“ upřesnil v číslech.

„V situaci, kdy má pan prezident jiný názor na výměnu ministra kultury než ČSSD, se chovám velice vstřícně a striktně postupuji podle koaliční smlouvy,“ připomněl premiér, který situaci stále komunikuje s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. „Udělal jsem nestandardní krok, když jsem na jeho žádost přišel na zasedání předsednictva ČSSD,“ podotýká.

„Poslanci a další členové ČSSD mě kritizují permanentně. Paní Maláčová a pan Petříček nejsou poslanci, tak by na tu kritiku měli horší pozice,“ odpovídá na otázku, zda by se přece jen neměla ČSSD lépe v opozici. Jednou se však prý členové ČSSD v rámci referenda rozhodli, že jdou do vlády, tak by u toho měli setrvat. „I my musíme dělat programové kompromisy,“ poznamenal premiér.

S hrozícím rozpadem vlády zmínil fakt, že předsedkyní Evropské komise byla zvolena Ursula von der Leyenová, se kterou si volal minulý pátek a u které se bude hlásit o termín, aby bojoval o dobré portfolio pro českou eurokomisařku či eurokomisaře. „Samozřejmě by bylo špatně, kdyby se v takových dnech všude mluvilo o tom, že se vláda v ČR rozpadla,“ dodává s tím, že plní zatím vše, co lidem slíbili.

„Pan prezident si myslí, že sociální demokracie panu Staňkovi ublížila, protože generálního ředitele Národní galerie Jiřího Fajta odvolal na základě faktických nálezů auditu a podal na něj trestní oznámení. Navíc je přesvědčen, že Michal Šmarda není vhodný kandidát na tuto pozici, což si myslím taky. Já ale respektuji koaliční smlouvu,“ zopakoval Babiš.

Pokud prezident nenaplní usnesení předsednictva ČSSD a nepodepíše jmenovací dekret, co bude následovat? „Nevím. Jestli to nastane, uvidíme. Prezident udělal vstřícný krok, ustoupil, protože minulý čtvrtek mi řekl, že odvolá ministra Staňka. Někdo říká, že jsem nic nevyjednal, ale bylo to takto, pan Hamáček to pak v pátek oznámil médiím,“ popsal premiér, který zatím nechce spekulovat, ale počkat, jak se zachová Zeman.

„Nikdo si nepřeje předčasné volby, lidé chtějí klid. Nevidím důvod, proč by ČSSD měla z vlády odejít,“ zamyslel se nad otázkou, zda by šel do předčasných voleb, či by jen vládu doplnil v případě odchodu ČSSD. „Fakt si myslím, že se sociální demokracie zachránila tím, že do ní vstoupila,“ řekl na závěr premiér Babiš.

