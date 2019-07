To vás šokuje, napsal Babiš. Šlo o Česko. A došlo i na Geislerovou a Marthu Issovou

Je tu opět neděle a český předseda vlády Andrej Babiš (ANO) opět pocítil potřebu podělit se o své pracovní úspěchy, postřehy a pocity z uplynulého týdne s českým národem. Tentokrát spolu se svým týmem napsal něco, co prý voliče šokuje.

„Vyšel žebříček OSN, jak si jednotlivé země vedou v udržitelném rozvoji. To znamená, jak jsou na tom se vzděláním, zdravím, životním prostředím, inovacemi, spravedlností a dalšími celkem 17 klíčovými věcmi. A víte, jak dopadla Česká republika? To neuhodnete. Jsme sedmí. Sedmí na celém světě!“ vzal to v hlášení z gruntu Babiš.

Česko se prý ocitlo před Novým Zélandem, Nizozemím a dokonce i před Kanadou. Podle Babiše to je důkaz, že máme být na co hrdí a nemusíme sami sebe shazovat před příslušníky jiných národů. Je to údajně také důkaz, že už je líp. A abychom se měli ještě líp, musíme prý bojovat se suchem, které nás ohrožuje. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) s bojem proti suchu podle Babiše už začal.

„Je to program, který jsme vytvořili malým obcím přímo na míru, aby se mohly přizpůsobit klimatické změně a důsledkům sucha. Z peněz Ministerstva životního prostředí posilujeme zdroje pitné vody v malých obcích, kde nemají možnost připojení na velké vodní nádrže. Za poslední dva roky už jsme schválili 418 projektů za 470 milionů korun a další žádosti pořád přichází. Těch 418 úspěšných projektů znamená 200 tisíc lidí, kteří už se nemusí bát o pitnou vodu. O dalších zhruba 450 milionů korun si můžou obce žádat až do konce příštího roku,“ uvedl Babiš.

Vedle toho dal také najevo, že stále prosazuje výstavbu vládní čtvrti v Letňanech. Vybudování vládní čtvrti považuje stále za skvělý nápad.

Když se ve svém provolání blížil k závěru, v nadsázce zmínil dvě české herečky, které považuje za své fanynky.

„A teď už jen v heslech. Jednala Bezpečnostní rada státu. Dal jsem celkem dlouhý rozhovor Deníku a byl za mnou mladý reportážní fotograf Fanda Majer. Byl to super pokec o fotkách, ukazoval mi svoje práce a nejvíc se mi asi líbila fotka… z demonstrace proti mně. A taky fotka ze 17. listopadu 2018 z Národní třídy, kde skvěle nafotil moje podporovatelky paní Aňu Geislerovou a paní Marthu Issovou. No nemohl jsem si pomoct, je dobrej,“ pochválil fotografa předseda vlády.

Není bez zajímavosti, že se i Babiš nechal postaršit a omladit v ruské aplikaci FaceApp. Své mladší já prý vídal v zrcadle, než vstoupil do politiky, a své starší já s poněkud větším nosem prý možná bude vídat v zrcadle za pár let, pokud si udrží současné pracovní tempo.

