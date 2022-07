To vyděsí. Kalouskova hádka s Pekarovou se zvrhla v něco, co pocítí občan

Spor mezi expředsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem a jeho nástupkyní Markétou Pekarovou Adamovou nadále graduje. Po vzájemné výměně názorů, během níž politička vynesla, co měl Kalousek údajně pronést na jednání za zavřenými dveřmi a obraně politika, dle něhož to Pekarová zřejmě „zase nepochopila“, Kalousek odtajňuje, co navrhoval ve skutečnosti. Nebylo to prý tak, jak politička tvrdí. Spor ohledně důchodů mezitím přerostl. Od známé tváře zvolené za TOP 09 se ozývá volání po drastickém řešení. „Zmražení je fajn, ale řešením je zrušení důchodů…“ padlo. Zcela vážně.

reklama

Anketa Komu více důvěřujete? Miroslavu Kalouskovi 19% Markétě Pekarové-Adamové 2% Nevím / Je mi to jedno 79% hlasovalo: 2910 lidí



Politik tak opakovaně v posledních měsících nebyl kritický pouze k minulé vládě Andreje Babiše (ANO) a neváhal se ozvat, pokud nesouhlasil s kroky nového kabinetu Petra Fialy (ODS). Upozorňoval tak například, že přestože Fiala a jeho koaliční partneři před volbami volali o „Babišově drahotě“ a ukazovali na tragické hospodaření předchozího kabinetu, sami si ve vládě nevedou o moc lépe.



Někdejší ministr financí poukazoval například na vysoké přibližně třistamiliardové schodky státního rozpočtu, jež ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) plánuje pro příští tři roky. Kalousek varuje, že už na přelomu let 2025 a 2026 budeme jen na úrocích platit 150 až 170 miliard korun ročně, pokud se deficit nezačne urychleně řešit.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na začátku června pak přímo pálil také do TOP 09, když se zamyslel, v čem je současná TOP 09 pod vedením Pekarové Adamové jedinečná a proč by ji lidé měli volit. A nedošel k příjemnému zjištění. „V zahraniční politice to zastane Petr Fiala, na rozpočtovou odpovědnost jsme trestuhodně rezignovali, manželstvím pro všechny to nedoženeme. Odpověď neexistuje. Tedy ani voliči,“ pochmurně shrnul.



Pekarová Adamová za to začala na Kalouska pálit. Kritika má dle ní „své meze“ a Kalousek „napomáhá konkurenci“. „Není možné tímto způsobem vlastně napomáhat naší konkurenci, jako je Andrej Babiš či Tomio Okamura. Nevím, jestli si on přeje, aby hnutí ANO a SPD uspěly v dalších volbách. Jestli ano, tak pro to dělá hodně,“ vyjádřila se šéfka TOP 09 v rozhovoru pro CNN Prima News.



Ostatně, že má podle jejího mínění zakladatel TOP 09 „poškozovat stranu i vládu“ zaznívá od političky i nyní.

Psali jsme: Takhle Kalousek ještě Pekarovou neponížil. Ale stalo se. Zlé

Nebyla to však její kritika, která by přinutila politického matadora k reakci – tím bylo až opakované veřejné šíření údajných Kalouskových výroků Pekarovou Adamovou v médiích, jež měl dle ní politik pronést na jednání za zavřenými dveřmi. Podle Kalouska však nejsou pravdivé.

Fotogalerie: - Dvacet dva let Kalouska

„On vždy říká, že nesmíme mít vysoké schodky. To má pravdu, ale veřejně na twitter už pak nenapíše, co říká interně na jednáních, že by jeho návrhy byly nepopulární. Myslím si, že mu do jisté míry schází zodpovědnost,“ spustila politička během rozhovoru pro CNN Prima News na svého spolustraníka a veřejně začala rozebírat, co všechno měl Kalousek říct během debat o podobě rozpočtu na letošní rok, probíhajícími za zavřenými dveřmi.



„Kalousek na těchto interních jednáních doporučoval, ať zmrazíme důchody a nezvyšujeme je ani o zákonnou valorizaci, která už byla předem schválena na 21 miliard korun,“ tvrdila šéfka TOP 09 a přisadila si, že zakladatel její strany chtěl „nechat na holičkách 2,5 milionu důchodců“. „Jak by si to představoval? To nejde,“ veřejně jej pranýřovala.



Když se její výroky o tom, co měl údajně politik říct na neveřejném jednání, opakovaly, rozhodl se Kalousek reagovat. „Nechtěl jsem reagovat. Leč již potřetí v TV Pekarová Adamová tvrdí, že jsem ‚za zavřenými dveřmi‘ navrhoval zmrazení důchodů. Zásadně nevynáším diskuse ‚za zavřenými dveřmi‘, jenom musím říct, že jsem to nenavrhoval,“ bránil se obvinění ze strany předsedkyně TOP 09, že by kdy chtěl „nechat na holičkách 2,5 milionu důchodců“.

Fotogalerie: - Celostátní sněm TOP 09

Dodal však, že si nemyslí, že by Pekarová Adamová měla v úmyslu lhát, jenom obsah jednání prý akorát „zase nepochopila“.



Politička si však za svými slovy stála. „Mirku, navrhoval jsi nealokovat do letošního rozpočtu 21 miliard potřebných na zvýšení penzí a nesahat na platby za státní pojištěnce. Vzhledem k současným cenám by důchodci byli ve strašné situaci. A pokud to někdo špatně pochopil, tak úplně všichni v místnosti. Teda kromě Tebe,“ spustila.

Mirku, navrhoval jsi nealokovat do letošního rozpočtu 21 mld. potřebných na zvýšení penzí a nesahat na platby za státní pojištěnce. Vzhledem k současným cenám by důchodci byli ve strašné situaci. A pokud to někdo špatně pochopil, tak úplně všichni v místnosti. Teda kromě Tebe.?? — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) July 18, 2022

Opět pak Kalouska napomínala s tím, že nahrává opozici, jejíž poslanci si diskuse všimli a začali si ji přeposílat. „Skutečnost, že si tyhle tweety retweetují opoziční poslanci jen ukazuje, jakou velkou jim děláš radost a komu tím pomáháš,“ spílala.

Snažila se mu prý v uplynulých týdnech říct právě to, že jeho příspěvky opozice šíří při kritice vlády a nadále se prý těchto přestřelek účastnit nebude. „Poškozuje to stranu i vládu,“ utnula.

Mimochodem skutečnost, že ti tyhle tweety retweetují opoziční poslanci jen ukazuje, jakou velkou jim děláš radost a komu tím pomáháš. To jsem se ti bohužel marně snažila v uplynulých týdnech říct.



Dál se těch přestřelek účastnit nebudu, poškozuje to stranu i vládu. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) July 18, 2022

Vypjatá diskuse měla dohru

Po odchodu Pekarové Adamové se v diskusi objevil také europoslanec ODS Jan Zahradil a připojil několik slov. Zaujalo jej především, jak Kalousek formuloval sdělení o tom, že šéfka TOP 09 věc „zase nepochopila“. „Vaše prozření, velmi taktně formulované v té poslední větě, přichází dost pozdě…“ naznačil dlouholetému politikovi Zahradil.

Pane exkolego, Vaše prozření, velmi taktně formulované v té poslední větě, přichází dost pozdě…??.

Tak, a nyní ten tweet zase můžete smazat. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) July 19, 2022

Opět se ozval také sám Kalousek. A rozhodl se udělat přítrž jednou pro vždy dalším spekulacím nad tím, co měl či neměl na jednání o podobě letošního rozpočtu údajně pronést. Nebylo to prý tak, jak se snaží Pekarová Adamová tvrdit.

Žádné doporučení „zmrazení důchodů“ z jeho úst prý nezaznělo.



„Nechtěl jsem zmražení důchodů. Jenom jsem dal k diskusi, zda musí proběhnout i 2. a 3. mimořádná valorizace. Důchodci jsou tak jedinou skupinou, která je 100% chráněná proti inflaci. Všem ostatním reálné příjmy klesají. Je to fér?“ tázal se a zveřejnil tak, co bylo sporem na interních jednáních, které šéfka TOP 09 veřejně vytahuje s narážkami, že chtěl „nechat na holičkách 2,5 milionu důchodců“.



Podle Kalouska byl jeho návrh určený „k diskusi, ale ne k osobním útokům“.

Nechtěl jsem zmražení důchodů. Jenom jsem dal k diskusi, zda musí proběhnout i 2. a 3. mimořádná valorizace. Důchodci jsou tak jedinou skupinou, která je 100% chráněná proti inflaci. Všem ostatním reálné příjmy klesají. Je to fér? To je k diskusi, ale ne k osobním útokům. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) July 18, 2022

Zrušit důchody?

Spor nad tím, jak by měly vypadat důchody, navíc mezitím diskusi značně přerostl. Své řešení důchodové problematiky nadnesl v rámci odpovědi na spor Pekarové a Kalouska také známý sokolovský primář Martin Straka, jenž byl při minulých volbách za TOP 09 zvolen do zastupitelstva obce Dobřany.



Lékař známý svými vyhraněnými názory byl v minulosti tváří TOP 09 a strana se jím aktivně chlubila. „Vadou na kráse“ známého primáře – jenž proslul během covidové krize a uzávěry sokolovského a chebského okresu, během níž Česku sděloval těžkou situaci v tamních nemocnicích za kritiky tehdejšího premiéra Andreje Babiše – se staly až příliš ostré výroky.



„Upřímnou soustrast rodině, ať je mu lehká zem. Je to nepodložené, ale prý game is over. No jo no, o poch*ané mrtvole není co psát, tak hájí jinou bezpáteřní kurvu,“ napsal kupříkladu primář Straka o prezidentu Zemanovi v době, kdy byl v nemocnici. Následně se hájil tím, že Zemana prý nikde nejmenoval a od takové interpretace se distancuje.

Psali jsme: Smůla: Doktor „p*chcaná mrtvola Zeman“ je v TOP 09 zapsán dobře. A hodně

Muž, který chtěl brát odpírače roušek „zdarma na prohlídku nemocnice“, pak udeřil i nyní. Pro důchodce má jasný vzkaz.



„Zmražení je fajn, ale řešením je zrušení důchodů…“ vyjádřil se zastupitel zvolený za TOP 09 a někdejší člen strany.

Zmražení je fajn, ale řešením je zrušení důchodů... — Martin Straka (@libtardzeu) July 18, 2022

Míní, že se důchody nakonec stejně „zruší“, protože na ně nebude.

Presne tak — Martin Straka (@libtardzeu) July 19, 2022

Psali jsme: Nerudová proti ODS: Škrtat se nedá. Změna daní pomohla jen bohatým Pekarová hubovala Kalouska. Ten se jí nelekl. Ještě přidal Obrovský útok na Kalouska. Pekarová do kamery prozradila i to, co říkal za zavřenými dveřmi „Spočítají to Fialovi!“ Makroekonom Šulc sleduje dění v řadách „dolních deseti milionů“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.