Tohle je nechutné... Expremiér „sejmul“ velvyslance při NATO

Bývalý premiér a šéf ČSSD Jiří Paroubek se opřel do velvyslance při NATO Jakuba Landovského (ČSSD), podle kterého bychom měli investovat do zbrojení ještě více nežli nyní. „Je to opravdu zvláštní, že český velvyslanec při NATO Jakub Landovský, který vyšel z útrob strany socialistického typu, jíž nepochybně je sociální demokracie, projevuje militaristické sklony,“ píše v komentáři pro server VašeVěc.cz.

„Podle Landovského, který na podzim 2018 spolu s partou Pocheho a spol. zatáhl pražskou ČSSD v komunálních volbách do nejpotupnější porážky jejich dějin, bychom měli vyhazovat peníze z okna, tedy na zbrojení ještě více nežli nyní,“ informuje Paroubek.

A jeho výroky reflektuje slovy: „Nevím, jestli to Landovský chápe, ale voliči levice neradi vidí vyhazování peněz zejména v oblasti zbrojení. Prý si ‚nedovede představit, že by vojáci, kteří pomáhali při pandemii i v Afghánistánu, nedostali novou výzbroj a museli nadále jezdit ve starých vozidlech‘. No, to jsou argumenty poněkud nedůstojné a zcela povrchní,“ podotýká expremiér.

„Chápu, že má Landovský svůj džob. Vlastně dobře placený džob. Ale chci pro lepší představu převést jeho požadavky na rychlé navýšení vojenských výdajů z 1,4 % HDP na 2 % HDP do konkrétnějších čísel. Takhle totiž vypadá celý problém velmi subtilně, rozdíl je přece jen 0,6 %...,“ vyčísluje.

Rovněž připomíná, že ještě před čtyřmi lety jsme měli výdaje státního rozpočtu v kapitole Ministerstva obrany (MO) cca do 50 mld. Kč. V příštím roce to bude už 92 mld. Kč. A pokud by to mělo být numero pohybující se kolem 2 % HDP, znamenalo by to mít ve státním rozpočtu nějakých 120 až 130 mld. Kč. Tedy o zhruba 30–40 mld. korun více, nežli kolik je tam nyní. A pokud kapitola MO bude suverénně nejrychleji rostoucí výdajovou položkou ve státním rozpočtu, nebude tolik peněz na navýšení mezd učitelů, zdravotníků, kteří nedávno zvládli pandemii. Ani na navyšování investičních výdajů obecně či na navyšování důchodů, ale třeba také mezd hasičů či policistů. Nemluvě ani o snižování schodku státního rozpočtu.

Landovský se podle Paroubka solidarizuje s poněkud přežilou strukturou a obstarožními představami NATO. Tedy organizace, kterou je potřeba nezbytně restrukturalizovat a zlevnit. „Zdá se, že i vyzbrojování masivními zbrojními systémy a mohutnými zbraněmi jaksi automaticky nezajistí zemím NATO např. vítězství ve válce proti terorismu. A terorismus, ať chceme nebo nechceme, po pádu Afghánistánu dostal nový impulz. Bohužel teroristé se dříve nebo později vrátí také do ulic evropských měst,“ konstatuje.

Doporučil by proto Landovskému alespoň v tuhle chvíli, aby straně, jež mu umožnila skvělou kariéru a která teď prožívá nelehké období, neztěžoval situaci. „Doporučoval bych mu, aby své rozhazovačné úvahy, pokud jde o navyšování vojenských výdajů, rozvíjel až po 9. říjnu, tedy po termínu voleb do Sněmovny,“ uzavírá Jiří Paroubek.

