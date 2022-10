Tohle je to nejhorší. Krok Rakušana, který Petr Holec nevydýchal

reklama

Nejprve se vrátil k oznámení koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, že nepostaví vlastního prezidentského kandidáta. Podpořili generála ve výslužbě Petra Pavla, ekonomku Danuši Nerudovou a senátora Pavla Fischera.

„Byla to agónie. Premiérská trojkoalice SPOLU nám dlouho slibovala, že postaví vlastního kandidáta, protože přece nejsou v takové personální bídě, aby tři vládní strany, proboha, nenašly super kandidáta na prezidenta. A tak se stalo, daly hlavy dohromady, jak se říká, víc hlav víc rozumu, a přišlo následující oznámení. Jsou to tři strany, tak podporují Fischera, Nerudovou a Pavla. Je to možná proto, že on když se Petr Fiala něčeho zúčastní, tak všechno vyhraje. I když prohraje. Ale důležitý je říct, já jsem vyhrál. A protože tady je pravděpodobnost, že by někdo z těch tří mohl vyhrát, tak aby potom on mohl říct, vidíte, vyhráli jsme a já jsem zase vyhrál,“ předestřel svůj pohled na prezidentskou volbu Holec.

Poté označil Petra Fialu za profesionálního lháře.

„Dneska jsem koukal na zprávy v ČT a z Petra Fialy se stává profi lhář. On se naučil tolik lhát za tak krátkou dobu, že ho obdivuju, přinejmenším za tohle, protože se zase pochválil a v přímém přenosu řekl, že naše vláda pomáhá nejrychleji a nejrozsáhleji v EU, a víte, to je vám taková lež. Deník Financial Times k tomu udělala takovej graf, kde tu pomoc sjednotili a Česko z toho vyšlo v poslední čtvrtině. Ale Petr Fiala žije poslední dobou v paralelním světě,“ kroutil hlavou Holec.

Prohlásil taktéž, že „některým lidem se rozsvítí v hlavě, až jim doma zhasnou“.

Připomínal také, že Fiala dlouhodobě odmítal podpořit Petra Pavla v prezidentské volbě, kvůli jeho komunistické minulosti, ale teď je Pavel najednou jedním z trojice podpořených uchazečů o Hrad.

„Samozřejmě to nejsou žádní pokrytci. Jsou to všechno elitnější lidé, za což oni se považují, tak si prostě řekli, že generál Pavel byl lepší lampasák, byl lepší komunista, byl lepší rozvědčík. Vlastně to s námi už za komunismu myslel dobře,“ zhodnotil Holec krok koalice SPOLU. „Teď je teda pokrytectví konec a už víme, že teď už je generál Pavel v pohodě, i když byl stejným členem KSČ jako Andrej Babiš,“ doplnil ještě.

Nerudová, Pavel nebo Fischer nejsou z Holcova pohledu autentickými kandidáty, ale kandidáty uměle vyrobenými. „Já mám pocit, že ten člověk má kapacitu na to vyhlásit válku Číně z Hradu, pokud by si tam nedej Bůh sednul,“ poznamenal na konto Pavla Fischera.

Pozornost věnoval i skutečnosti, že soud s Andrejem Babiše v kauze Čapí hnízdo, kde je expremiér obžalován, začal ještě před volbami, ale zatýkání související s přidělováním bytů v městské části Brno - střed nastalo až po volbách.

„Já nevím, jestli máme věřit v náhody. Já na náhody v politice nevěřím,“ poznamenal.

Ale jedním dechem dodal, že nechce obvinění 8 osob v Brně nijak blíže komentovat a rozhodnutí nechat na soudech. „Já rozhodně nebudu dělat mediální soudy, to dělá Seznam Zprávy a Česká televize, ale načasování je každopádně velmi zajímavý. Babiš dostal soud těsně před volbami a Petr Fiala dostal prostor na projev k národu před volbami. Takhle to tady poslední dobou je."

Kroutil hlavou i nad tím, že redaktorka České televize nakonec mezi prvními blahopřála Miloši Vystrčilovi k vítězství.

„Takovejhle moment vám dá mnohem víc, než když vám Česká televize bude říkat, jak je nestranná,“ podotkl komentátor.

Jestli se dívá Vít Rakušan, tak půjdu sedět za dezinfo, říká Holec

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani energetická krize. Tady zdůraznil, že EU musela s energetickou krizí počítat, když se rozhodla uvalit sankce na Rusko. Kreml totiž recipročně odpověděl tím, že prakticky zastavil tok plynu do Evropy. „Prostě jsme se střelili do nohy,“ upozornil Holec.

Navrch přidal poznámku, u které prohlásil, že ho možná bude ministr vnitra Vít Rakušan popotahovat za šíření dezinformací.

„Když chcete zničit něčí ekonomiku, tak se to nejvíc dotkne všech nevinných lidí v Rusku, kteří s válkou nemají nic společného, protože oligarchové už si uložili ten důležitý majetek někam jinam. Nejvíc se to dotkne těch obyčejných lidí, kteří s válkou nemají nic společného. Možná, jestli se dívá Vít Rakušan, tak půjdu sedět za dezinfo, ale tak to je,“ vyjádřil svůj názor Holec.

„Ještě se k tomu dneska dostaneme, protože s tím souvisí totalita, kterou tady Vít Rakušan zavádí hůř a hůř,“ nechal se slyšet komentátor.

A pokud by se stalo to, že se výroba škodovek přesune z Mladé Boleslavy někam jinam, kvůli nedostatku plynu, tak by to mohlo přinést problémy. „To si pak uvědomme, že by pak mohli přesunout celý město, protože ta Škodovka tam platí všechno a bez Škodovky to město v podstatě neexistuje,“ prohlásil Holec.

Ve druhé polovině pořadu pustil Holec divákům vyjádření senátorky Miroslav Němcové (ODS) pro Reflex, kde prozradila, že doma šetří energiemi. „Já si vezmu klidně deset svetrů.Já jsem přesvědčena, že my musíme co nejvíce pomáhat Ukrajině. Máme se zlatě. I když za to teď asi budeme platit,“ nechala se slyšet Němcová.

A Holec vystartoval.

„Deset svetrů, proboha, to snad ani ne, já bych ani nechtěl vidět Miroslavu Němcovou v deseti svetrech. A že se máme zlatě, tak možná když sedíte ve Sněmovně nebo v Senátu, tak možná ano, ale já mám za to, že stále více lidí se nemá zlatě. A jestli tohle viděla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) tak za chvíli tady máme 11 svetrů,“ konstatoval.

A pak to přišlo.

„Jdeme na nejstrašnější a nejobludnější téma dnešního streamu. To je něco příšernýho," uvedl poslední téma Holec.

A ukázal fotku Víta Rakušana.

„Šéf slepičáků, ministr vnitra Vít Rakušan, ten se nezastaví před ničím, ten se nezakecá, jak se říká. Kosí, co mu přijde pod nohy a pod ruce,“ rozjel se Holec.

A prozradil, že vláda hledá cesty, jak vypnout weby, které z pohledu kabinetu šířily dezinformace. Vnitro teď připravuje legislativní rámec pro vypínání webů.

„Ale s tím souvisí mnohem horší věc,“ nechal se slyšet Holec s tím, že vláda chce bránit i radikalizaci státních zaměstnanců. Půjčil si tady slova europoslance ODS Jana Zahradila (ODS), podle kterého státní zaměstnanci budou monitorovat jiné státní zaměstnance, zda se neprojevují antisystémově a pokud ano, zahájí s nimi dialog. Podle Zahradila je to velmi nebezpečná cesta

A Holec mu dává za pravdu.

„Tak já si myslím, že tohle neskončí dobře. To je totalita jako prase,“ konstatoval komentátor.

