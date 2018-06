Tohle může potopit novou vládu. Čtěte jen u nás prohlášení části KSČM, které Babiše ani Filipa a Hamáčka nepotěší

EXKLUZIVNĚ ParlamentníListy.cz mají k dispozici výzvu „Členům ÚV KSČM a všem komunistům“, která kritizuje vedení KSČM za to, co vyjednalo ve vztahu ke koaliční vládě ANO a ČSSD. Kritizují se tam vojenské mise, minimální prosazení programu KSČM do programu vlády či to, že KSČM ztrácí potenciál protestní strany a protestní hlasy získávají strany jiné. Místo o prosazení programu to vypadá, že KSČM usiluje o trafiky v dozorčích radách a jinde.

Pod prohlášení v rámci diskusní platformy, kterou koordinuje Stanislav Dušek z Karlovarského kraje, se podle našich informací podepsalo zatím zhruba 70 lidí včetně funkcionářů strany z okresů.

Mezi signatáři jsou například bývalý místopředseda strany Josef Skála, europoslanec Jaromír Kohlíček či někdejší náčelník generálního štábu Miroslav Vacek. O podpoře, či nepodpoře vlády by se mělo rozhodnout v sobotu na ústředním výboru strany.

Cesta k trafikám, nebo program KSČM?

Podle výzvy vztah ke koalici, která reprezentuje jiné zájmy než KSČM, rozhodne o budoucnosti strany. Rozhodující je, aby KSČM zůstala alternativou vůči vládnoucí garnituře. Často zaznívá obava, zda se ze vztahu ke koalici nestává samoúčel, „ne-li cesta k výnosným trafikám“.

Sedm priorit KSČM, prezentovaných jako levicový průlom, se v programovém prohlášení vlády prý promítá jen obecně a nezávazně. „K čemu je ‚podmínka‘, že je vláda vtělí do návrhů zákonů nejpozději šest měsíců před volbami? Pokud to neudělá nebo to nechá zablokovat Poslaneckou sněmovnou, co s tím pak zmůžeme my?“ ptají se autoři výzvy.

Podpoří KSČM ty, kteří prohlasovali agrese USA a NATO?

Podle výzvy v tom, čím zemi škodí dosavadní zahraniční a vojenská politika, hodlá pokračovat i koalice ANO a ČSSD. „Armádní mise v zemích, zmasakrovaných ‚spojeneckými‘ agresemi, se mají dokonce ještě navýšit. Navzdory ujištěním V. Filipa, že se tak nestane, budou čeští vojáci provokovat i na hranicích jaderné velmoci, jíž vděčíme za záchranu před nacistickou genocidou a která je největší záštitou proti válečným magorům i dnes. ‚Argumentaci‘, že ten hazard je dílem ‚jiné vlády‘, než jaké máme vyjádřit parlamentní důvěru, se posmívají i média bezmezně oddaná USA a NATO. Mandát zahraničních misí AČR, schválený i poslanci ANO a ČSSD, sahá až do roku 2020. K čemu je domnělý slib, že je vláda nenavrhne navyšovat v dalších letech? Co zmůžeme, nedodrží-li ani tento závazek, až těsně před příštími volbami?“ píše se ve výzvě.

Autoři výzvy narážejí na skutečnost, že předseda KSČM Filip hájí podporu vládě s tím, že prý zahraničí mise odsouhlasila a v Parlamentu prohlasovala první Babišova vláda, které KSČM důvěru nedala.

„Vojenské výdaje mají spolykat větší díl státního rozpočtu než v řadě ‚starých členů‘ NATO. Dosáhnout podílu, jenž v jejich rozpočtech připadá školství a zdravotnictví, sociálním službám či vědě a výzkumu, však koalice ANO a ČSSD v plánu nemá. Nežádá to po ní ani vyjednávací tým KSČM. Vojenský rozpočet má růst rychleji než starobní důchody i jiné sociální výdaje. Kterou z provokací ‚strany války‘, jež narazily i u M. Zemana a V. Klause, nepodpořily i ANO a ČSSD? S tvářemi, jež se demagogii bez jediného důkazu propůjčily, se počítá i ve vládě ucházející se o naši toleranci,“ zlobí se autoři výzvy.

„Od nás, komunistů, se právem očekává, že budeme bránit mír ze všech nejrozhodněji. Právě tím získáváme i spoustu těch, kdo s námi jinak souhlasí jen zčásti. Právě selhání v této otázce se pokaždé krutě mstí. Sociální demokracie se jím zkompromitovala už před sto lety. Tím začal programový i organizační rozkol, ústící v založení komunistických stran. Ty z nich, jež podpořily vlády ve vleku USA a NATO, to téměř vymazalo z politické mapy. Dřív se těšily přízni celé třetiny voličů. My do té pasti spadnout nesmíme,“ varuje výzva.

Filipiky o členství v dozorčích radách. Životní jistoty pro občany vs. koryta

Podle výzvy je prvořadým úkolem „zabránit tomu, aby se vrátili k moci viníci loupeže tisíciletí“, čemuž lze ale zabránit důsledně levicovou politikou. „Volební preference ODS i některých dalších pravicových sil však znovu rostou, kdežto podpora levice stagnuje. Varovný trend zvrátí jen politika nabízející skutečnou alternativu. Právě na ní se však pracovat ještě ani nezačalo, třebaže od volebního debaklu uběhlo už osm měsíců. Půjde-li to tak dál, pravici, jež se už propadala do politické agónie, vrátí k moci už příští volby. Tím víc budou v sázce klíčové sociální a národní zájmy i zachování KSČM jako reálné politické síly,“ píše se v prohlášení.

Volby vyhrály hlasy protestu. Hnutí ANO, které jich získalo nejvíc, stojí o podporu a toleranci KSČM, čehož je prý potřeba maximálně využít. „Lze toho dosáhnout zákulisním jednáním? Řečněním o ‚programovém průniku‘ s hnutím o úplně jiném sociálním zázemí? Filipikami o nárocích na členství v dozorčích radách? To vše nahrává jen podezření, že na své komunistické závazky hodláme v tichosti rezignovat. Sílí napříč levicovou veřejností i naší členskou základnou. V nás musejí lidé vidět stranu rozhodného boje za životní jistoty – a ne síly, jíž jde o koryta za cenu, že zvedne ruce pro vládu zvyšující vojenské výdaje v cizím zájmu na úkor důchodů i mezd pro ty, kdo zasvětili život zemi bez nouze a existenčního ponížení,“ píše se v prohlášení.

To připomíná, že každou hodinu je zahájeno 75 nových exekucí a uvízlo v nich už na 870 tisíc spoluobčanů. „Úroveň vzdělání nastupujících generací trvale klesá. Školy všech stupňů opouští stále víc pedagogů. Do zahraničí odcházejí rok co rok tisíce lékařů i jiných specialistů. Máme být s politikou, jež na tom díle zkázy mění jen pramálo, spojováni i my, komunisté?“ ptají se autoři výzvy.

Prosadit radikální politiku. ČSSD ve vleku Bakalů, Kalousků a Schwarzenbergů

Podle prohlášení je potřeba po hnutí ANO vyžadovat mnohem více než doposud: „Vítěze voleb třeba konfrontovat sliby, jimiž si uměl získat i spoustu někdejších voličů KSČM. Chtít po něm rozhodné skutky v duchu národních a sociálních priorit, k nimž se přihlásil – i zdrcující kritiky lumpáren a zločinů, jíž porazil strany, které je mají na svědomí. To vše je potřeba razit cestou veřejného dialogu, který se opře o většinové nálady – a nedopustí, aby se ‚cizím peřím‘ chlubili ti, kdo si to nezaslouží. Radikální náboj své politiky musíme znásobit – a ne ho dál oslabit v bláhové naději, že nám to cokoli přinese. Jen rozhodný, vynalézavý tlak zleva pomůže na svět všemu, čím se vítěz voleb zavázal ke změně k lepšímu.“

Prohlášení kritizuje i ČSSD a její nominaci Miroslava Pocheho na ministra zahraničí. „Ta o naši podporu, na rozdíl od ANO, necítí potřebu ani veřejně požádat. Zpět dosud nevzala ani urážku, že jsme ‚extremistickou stranou‘, s níž podle tzv. Bohumínského usnesení nesmí spolupracovat. Lze i to přejít jen mlčením? Jaké záruky kroku, jenž se po nás žádá, máme z této strany? Zvlášť trvá-li na řízení české zahraniční politiky tím, kdo zájmům své země škodí i v otázkách tak zásadní povahy. Politikům, zavázaným Bakalům, Kalouskům, Schwarzenbergům a jejich zahraničnímu zázemí, nelze ustoupit ani o milimetr. Tím víc třeba odhalit celou pravdu o snaze zpronevěřit české lithium, obludném podvodu kolem OKD i dalších kolektivních investic našeho lidu. Teprve pak s KSČM znovu spojí své naděje i ti, o jejichž důvěru a podporu trestuhodně přicházíme.“

„To vše jsou otázky, jež může sotva opomenout každý, komu leží osud strany skutečně na srdci. Nebudou-li zohledněny se vší vážností, vymstí se krutě a už velmi brzy,“ končí prohlášení.

autor: Lukáš Petřík