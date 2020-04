Tohle špatně, tamto špatně, lhali jste lidem, podváděli! Kalousek chrlil v Partii nadávky, až zvedl ze židle Maláčovou. A přišel protiúder na citlivé místo

reklama

Maláčová hned v úvodu hájila vládu, že soud sice zrušil čtyři nařízení Ministerstva zdravotnictví, ale vláda rozhodovala v čase pandemie věcně správně, jen na špatném nosiči. „Zachránili jsme tisíce životů a teď je třeba tuto situaci využít,“ zdůraznila Maláčová.

„Soud také řekl, že rozhodnutí, která jsme udělali, byla věcně správně. To, že to bylo na špatném právním základě, to jsme během několika hodin napravili a teď už budeme postupovat věcně správně,“ sdělila.

„Já si myslím, že vláda zpanikařila, že se začala bát těch žalob o náhradu škody, které v krizovém zákoně jsou. Způsob, kterým se dá těm žalobám předejít, je, že své občany nepodvádím, že se k nim postavím čelem a že jim nabídnu spoluúčast při řešení situace, jak se to dělo především v zemích na západ od nás. Každá vláda by chybovala v této bezprecedentní situaci, ale ne každá vláda by podváděla a lhala svým občanům,“ vypálil Kalousek s tím, že vláda na počátku roku lhala o tom, že ochranných pomůcek pro zdravotníky bude dost.

Maláčová chvíli jen lapala po dechu.

„To jsou opravdu velmi silná slova,“ kroutila hlavou Maláčová. „Já chápu, že jste opozičním politikem a vaším úkolem je kritizovat za každou cenu,“ oponovala dál. Posléze mu vmetla do tváře, že za předchozí ekonomické krize Kalousek jako ministr financí podnikatelům nepomáhal.

„Ale my jsme nikomu nezavřeli obchody,“ připomněl dámě Kalousek.

Zdůraznil, že by stát měl přispět podnikatelům s placením fixních nákladů, protože ty podnikatelům zůstaly na triku, i když mají z nařízení vlády zavřené provozovny. „Když navrhneme, že se stát bude podílet na hrazení fixních nákladů, tak ty žaloby nepřijdou. To nemusí být opoziční návrh. My budeme rádi, když to navrhne vláda. Pojďme těm lidem pomoct,“ žádal před kamerami Kalousek

„Pláčete na špatném hrobě,“ ohradila se Maláčová s tím, že ona je ministryní práce a sociálních věcí, takže musí řešit jiné problémy. Chce chránit seniory a těžce nemocné lidi, což znamená, že karanténní opatření je třeba rozvolňovat postupně, k čemuž však podle Maláčové vláda potřebuje zachovat nouzový stav.

„Já pláču na správném hrobě, protože jste členka vlády,“ zdůraznil Kalousek. Poté vysvětloval, proč se jako opoziční politik zdráhá kývnout na prodloužení nouzového stavu. Řadu ministrů Babišovy vlády prý slyšel lhát – byť zdůraznil, že Maláčovou lhát neslyšel – a ministrům, kteří lžou, nechce svěřovat větší pravomoci, které jsou s nouzovým stavem spojeny. „Zatím se prostě zdráháme svěřit mimořádné pravomoci vládě, kterou často slyšíme neříkat pravdu,“ řekl jasně Kalousek.

Kalousek okamžitě uznal, že to je pravda. „Ta odpovědnost je strašná,“ uznal Kalousek. Jedním dechem však dodal, že kdyby vláda svá rozhodnutí konzultovala v tripartitě s podnikateli a s odbory, mohl tu panovat mnohem větší společenský konsenzus nad přijatými opatřeními. Poukázal také na to, že vláda připravila plán postupného uvolňování, aby ho o pár dní později notně urychlila, což podle Kalouska působí jednoznačně nesrozumitelně.

Podotkl, že nebylo vysvětleno, proč už před Velikonocemi byly otevřeny hobbymarkety, ale neotevíraly se např. farmářské trhy, což působilo nesrozumitelně až chaoticky.

Vláda by měla přijít a říct, když se bude pandemie vyvíjet podle jednoho scénáře, budeme dál rozvolňovat, když se pandemie bude vyvíjet podle druhého scénáře, dupneme na brzdu. „Další šíření pandemie nikdo nechce,“ zdůraznil Kalousek.

Poté se Maláčová dostala k programům, které pod ni spadají, jako je program Antivirus a další. Ministryně zdůraznila, že se snažila firmám pomoct, zasazovala se o kurzarbeit, zasazovala se také o odpuštění sociálního pojištění. Ve druhé věci se teprve ukáže, na čem se vláda shodne.

„Já vás asi šokuju, ale já tady paní ministryni pochválím. Když porovnám programy ministerstva průmyslu a ministerstva práce, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí si v tomto porovnání efektivity pochvalu zaslouží,“ ocenil práci Maláčové Kalousek.

Pokud se vláda rozhodne, že některým firmám odloží platby sociálního pojištění a některým firmám to odpustí úplně, pak by tím podnikatelům opravdu pomohla. „To by bylo skvělé,“ uvedl Kalousek s tím, že takovéto a podobné návrhy by TOP 09 jako opoziční strana podpořila. Vláda by to podle něj měla jednoznačně udělat tak, aby podnikatelé nepadli na ústa, když musí platit fixní náklady, ač nevydělávají ani korunu. „Přežít mohou jen tehdy, když dostanou něco na fixní náklady. Alespoň 40 procent. My řekneme, že jste to vymysleli vy a podpoříme to, ale proboha, udělejte to,“ volal Kalousek. Pokud to kabinet neudělá, tak podle Kalouska asi 30 procent zavřených podniků už nikdy neotevře.

Maláčová nakonec věnovala pozornost lidem pracujícím na dohodu o pracovní činnosti či na dohodu o provedení práce. Podle členky vlády se mohou obrátit na stát a požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, případně o příspěvek na bydlení a tak podobně.

