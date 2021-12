Tomáš Cikrt: Dal jsem hlas SPOLU, ale teď souhlasím s Babišem. Jde o velké téma

Vláda v demisi ve čtvrtek potvrdila, že vyjde vyhláška o povinném očkování proti covidu-19 u lidí nad 60 let a vybraných profesí, její plány chce ale zmařit nový kabinet, který ústy některých svých představitelů avizoval, že hodlá povinné očkování zrušit. Pro Tomáše Cikrta, coby voliče koalice SPOLU, to znamená velké zklamání. Na svém facebookovém profilu v této otázce jednoznačně podpořil postup Babišovy vlády. V následujících reakcích přišly silné protiargumenty a obratem byl označen za Babišova „letitého obdivovatele“.

Dosluhující šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí oznámil, že Ministerstvo zdravotnictví dokončilo přípravu vyhlášky o povinném očkování pro lidi nad 60 let a vybrané profesní skupiny. „Do konce týdne by měla být ve Sbírce zákonů,“ dodal ministr, který navrhl povinné očkování pro zdravotníky včetně studentů medicíny, zdravotnických škol a ostatních zaměstnanců zdravotnických zařízení.

Platit by měla také pro pracovníky v sociálních službách, hasiče, včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, policisty a městské strážníky nebo celníky. „To, jestli nová vláda, nový ministr zdravotnictví, rozhodne jinak, bude jeho odpovědnost,“ dodal Vojtěch.

Nová vláda se již proti povinnému očkování slovy předsedy Mariana Jurečky vymezila, že se obává hromadných výpovědí, především v sociálních službách, připravovanou vyhlášku podle jeho slov nastupující vláda zruší. Také kandidát na ministra zdravotnictví příští vlády Vlastimil Válek (TOP 09) už dříve řekl, že nesouhlasí s povinným očkováním podle věku, u profesí bude záležet na stanovisku profesní organizace. Povinné očkování u lidí nad 60 let téhož dne kritizovala ve večerním Interview ČT24 aspirantka na ministryni pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09), i ona uvedla, že tomu nový kabinet rozhodně nedá zelenou.

K vyjádření budoucích členů vlády se bývalý mluvčí Ministerstva zdravotnictví a nynější šéfredaktor Zdravotnických novin Tomáš Cikrt staví odmítavě. Naopak připouští, že krok vlády v demisi v boji proti covidu se mu zdá daleko rozumnější, ač mu bylo politicky blíž uskupení SPOLU, kterému dal v letošních volbách svůj hlas.

„Volil jsem Spolu. Ve věci povinného očkování starších lidí a vybraných profesí (kde mi chybí učitelé) jsem na straně Babišovy vlády,“ vyslovil svůj názor a označil to za „paradox covidové doby“.

Přispěvatelé do diskuse si ale do Cikrta rýpli s tím, že je už beztak řadu let Babišovým příznivcem. „Tomáš Cikrt, celé roky jste jeho obdivovatelem!“ napsal Vlastik Sehnal.

Taková slova Cikrta rozpálila doběla: „To je pěkná blbost, já ho naopak kritizoval už v době, kdy s ním mnozí jeho nejzarytější dnešní odpůrci čile obcovali. Proto si mohu dovolit ten luxus – posuzovat věci bez ohledu na to, kdo je navrhuje,“ kontroval.

Jiní Cikrtovi připomněli, že ze strany Babiš jde o dobře promyšlený tah, díky kterému pak bude moct útočit na novou vládu a vinit ji z toho, že kvůli ní umírají lidé: „Je to Babišův, tedy spíše jeho poskoků, mistrnej tah. Uprostřed svého ‚vládnutí‘ by o povinném očkování ani neceknul. Pokud to nová vláda shodí, bude Babiš čtyři roky vřískat, že vláda zabíjí lidi,“ míní Jiří Padevět.

Takovou tezi Cikrt nevyloučil, nabídl však i jiný pohled na věc, a sice že Babiš „prozřel“: „Jiný pohled může být, že ‚vůdce‘ prostě po všech těch zmatených přístupech prozřel. Jistě v tom bude i vypočítavost, ale také trpká zkušenost – v tomto smyslu zcela přesně platí Vaše teze o tom, jak by se zachoval v polovině vládnutí,“ dodal Cikrt.

Je to podle něj zároveň výzva pro novou vládu, zda dokáže odolat populismu a postupovat podle poznatků vědy a doporučení lucidních a respektovaných odborníků – babiš nebabiš.

Někteří komentující si nemohli nepovšimnout, že naopak u koalice PirSTAN jsou s komentáři zdrženliví, přitom zrovna šéf Pirátů Ivan Bartoš má ke covidu rozumný postoj, domnívá se Cikrt.

Na řadu pak přišly věcné otázky ze strany uživatelů: „Proč si myslíte, že je nutné povinné očkování pro lidi 60+?“ zajímal se diskutér Galelit Nabrerta.

Nato Cikrt hájil svůj postoj tím, že právě lidé nad šedesát let jsou ohroženou skupinou. „Spoustu jich končí na JIP, protože očkování je bezpečná a levná cesta k ochraně nejen individuálního, ale také veřejného zdraví,“ konstatoval.

„Kdo navrhuje a prosazuje povinné očkování, je babišovec!!!“ rozholil se v diskusi Vlastík Sehnal. „A kdo je proti – je, co já vím, třeba kremlofil?“ vrátil úder Cikrt a Sehnalovi pak doporučil: „Kašlete na to dělení a přemýšlejte.“

Cikrt pak poznamenal, že doufá, že ti, co se nechtějí očkovat, se „vzpamatují“. Ozval se mu však muž již očkovaný, který se ale cítí „být podveden“. „Pane Cikrte! Jsem očkovaný, ale čím dál tím víc cítím, že jsem byl podveden. Po vyhodnocení svého zdravotního stavu se svým revmatologem a svojí dcerou, která je ve 4. ročníku 1. LF UK, jsem usoudil, že dělám dobře. Nikdy jsem nebyl odpůrce očkování. Ale pozvolna vylézá na povrch to, že se budu muset očkovat znovu a znovu v intervalech, které mi nepřipadají už standardní,“ řekl svůj názor.

Rovněž mu není po chuti, že je nám všem od některých osob zcela nepokrytě vyhrožováno, viz Kubek, Vojtěch, Kozáková atd. „Von Layenová z EU chce dokonce plošné očkování nařídit v celé EU a přitom její manžel šéfuje firmě, která vakcíny vyrábí,“ hrozil se.

Největší problém Cikrt spatřuje v tom, že v komunikaci očkování došlo k chybám, a pokud jde o virus, je tak nový a zákeřný, že se zejména na začátku mýlil kdekdo. „I já jsem plácal pitomosti. Ale od té doby uplynuly dva roky a ledacos se ví. Například očkování – ano vyprchává po několika měsících, ale funguje!

To je ze všeho nejdůležitější, očkovaní lidé mají mnohonásobně menší riziko, že skončí v nemocnici nebo nedejbože na JIP, případně, že umřou. Také přenos viru je nižší. Státy, které hodně očkují, mají mnohem méně mrtvých!

A to, že je třeba dalších dávek? Čemu to vadí? Není to žádný dramatický zákrok, prostě píchnutí a šmitec. Vážné komplikace jsou velmi vzácné. Těch dávek nebude nekonečné množství. Jednou – a možná to bude už docela brzy – do roka dvou doufám – se ten virus stane snad neškodným. A především, když se na to ‚vyserete‘, tak můžete ublížit určitě ne vládě, ale především sobě a svým blízkým. Vláda kvůli Vám ani nepadne, ani neumře,“ vzkázal Cikrt muži, jenž se obává, že „covid je dnes víc politický byznys, než medicínský problém“.

