Tomáš Etzler si pozval experta na Čínu. Obrovský průšvih? Lži. Padlo velmi závažné obvinění ohledně koronaviru

Hála je ředitelem projektu Sinopsis.cz. „Je to projekt, který jsme dali dohromady s kolegy sinology. Snažíme se o to, aby se poznatky o současné Číně z akademického prostředí, kde je jich poměrně dost, dostaly na veřejnost a do veřejného diskurzu," seznámil nejprve Hála se svou prací.

„Čína je země s velmi specifickým systémem. Přes všechny hospodářské reformy a adopci různých prvků tržní ekonomiky ten politický systém v Číně je v podstatě čirý leninismus. Je to systém vlády jedné strany, je to v podstatě diktatura jedné strany. Veškerá rozhodnutí ve finálním ohledu činí Komunistická strana Číny, a ta je sama o sobě velmi hierarchická, takže ta rozhodnutí v důležitých záležitostech činí velmi úzká skupina lidí, skoro všichni jsou to muži... Ti lidé nejsou volení samozřejmě, čili ta skupina lidí, která činí politická rozhodnutí, ta nejdůležitější politická rozhodnutí v Čínské lidové republice, je malá skupina lidí, kteří nemusí nutně reprezentovat Čínu v tom smyslu, jak my rozumíme tomu, že jednotlivé vlády v jiných zemích reprezentují obyvatelstvo. Ta skupina je v podstatě samovýběrová,“ sdělil nejprve k Říši středu Hála.

Následně se již zabýval tím, co mohla Čína v otázce koronaviru udělat jinak. „Čína mohla udělat jinak celou řadu věcí, ale především ten hlavní problém spočívá v tom, že vedení Komunistické strany Číny dlouho tu existenci toho viru tajilo, dokonce potlačovalo aktivně informace o jeho existenci, a vlastně tak znemožnilo izolaci v té počáteční fázi, kdy byl relativně nízký počet nakažených a koncentrovalo se to v poměrně malém geografickém prostoru Wu-chanu. Tak by bylo teoreticky ještě možné zadržet tu nemoc jejím izolováním. Izolováním všech nakažených jednotlivců, kteří se v těch počátečních obdobích samozřejmě pohybovali v řádu jednotlivců. Jakmile se ta nákaza vymkla z ruky a začala se ta nemoc šířit vlastně geometrickou řadou, tak v určitém bodu dosáhla stupně, kdy vlastně její úplná izolace není zcela možná,“ dodal Hála, s tím, že nemuselo dojít na ta dilemata, která nyní řešíme po celém světě.

„Ten virus je nový koronavirus, čili v počátečním období i čínská odborná veřejnost a čínské politické kruhy nevěděly úplně přesně, s čím mají co do činění, nicméně koncem prosince bylo již jasné, že ten virus je nakažlivý z člověka na člověka, dokonce tchajwanské úřady na to upozorňovaly WHO, která je ignorovala. Čili ta informace byla v podstatě k dispozici někdy koncem prosince, ještě vlastně do nějakého 20. ledna čínské úřady ty informace aktivně potlačovaly," sdělil Hála.

Pak hovořil o velmi tvrdých opatřeních na izolaci celého Wu-chanu. „Během velmi krátké doby došlo i k nařízení přesunu velkého množství materiálu... Leninský systém podává tedy Číně jisté výhody i jisté nevýhody. A ta hlavní nevýhoda spočívá v tom, že podstatou je kontrola informací. A ta se projevila jako zcela fatální v tomhletom případě, protože ty informace se nedostaly tam, kam se dostat měly v tom klíčovém období,“ sdělil Hála.

A vyjádřil se i ke spekulacím, že virus unikl z čínských biochemických laboratoří. „To je samozřejmě velmi zajímavá otázka, poslední dobou se o tom hodně mluví, začíná se k tomu vyjadřovat stále více lidí. Nemohu to sám posoudit, nakolik je možné, že ten vir unikl z té laboratoře, ale myslím si, že jistá pravděpodobnost tady samozřejmě je, je to rozhodně teorie, kterou není možné vyloučit. Je ještě příliš brzy, abychom ten závěr mohli učinit, nemůžeme v tuto chvíli říct ani tak, ani tak. Je stejně možné, že se ten virus přenesl z divoké fauny na člověka, což se děje v Číně naprosto běžně,“ míní Hála a popsal trhy v jižní Číně. Ve Wu-chanu podle jeho slov existuje velká laboratoř, kde se experimentovalo s podobnými viry.

„Což je legitimní záležitost, protože vědci zkoumají vlastnosti těch virů, aby bylo možné jim nějakým způsobem čelit. Existovala různá varování, že bezpečnostní opatření té laboratoře nejsou úplně na celosvětovém standardu, takže ta možnost, že k nějakému úniku došlo, existuje. Ale jak říkám, v tuto chvíli nemáme dost indicií a nemůžeme říct ani tak, ani tak, ale rozhodně nelze tu teorii vyloučit," uvedl Hála.

Další dotaz směřoval na pravdivost údajů o nemocných covid-19.

„Vedení Komunistické strany Číny dlouhodobě zachází s daty, s jakýmikoliv daty, velmi kreativním způsobem, a samozřejmě v případě takovéhle zásadní krize, která bude mít dalekosáhlé důsledky, včetně důsledků pro image Čínské lidové republiky, důsledky pro jejich geopolitické ambice a podobně, tak ta data jsou samozřejmě ještě přísněji kontrolována nejvyššími stranickými orgány než je tomu v jiných případech. Čili z mého pohledu bych samozřejmě všechna oficiální data, která přicházejí z Číny, bral s velkou rezervou, problém je v tom, že v podstatě nemáme žádnou alternativu, právě proto, že ten politický systém monopolizuje kromě jiného i sběr statistických dat. Existují nejrůznější indicie, že ta data nejsou přesná, jsou to většinou nepřímé indicie, počínaje úbytkem abonentů nejrůznějších služeb v Číně a konče objednávkami pohřebních uren a podobnými záležitostmi, ale to jsou samozřejmě všechno odvozené nepřímé důkazy, takže nemáme žádnou možnost srovnání těch dat s nějakým data setem, který by byl shromážděn regulérními statistickými způsoby...“ dodal Hála.

Podle něj je také si důležité uvědomit, že Komunistická strana Číny má k dispozici obrovský propagandistický aparát.

„Který je vlastně ojedinělý, je daleko rozsáhlejší než propagandistický aparát, který byl k dispozici například v Sovětském svazu nebo v zemích bývalého sovětského bloku. Je to systém, který je budovaný po celá desetiletí, je svým způsobem velmi sofistikovaný,“ podotkl Hála. „Má k dispozici obrovské finanční prostředky a obrovskou byrokracii, která pracuje na prosazování propagandistické linie Komunistické strany Číny," dodal.

Podle jeho slov v některých zemích ta propaganda působí velmi intenzivně. Jmenoval například Srbsko i Česko, a to kvůli „přemrštěným projevům vděku při vykládání nákladních letadel v Ruzyni“. Právě toto téma bylo dalším, kterému se Hála věnoval.

„Ještě větší cirkus byl v Bělehradě, když vítali letadlo tam a prezident Vučič dokonce políbil čínskou vlajku, což samozřejmě je docela zvláštní. Mohli bychom k tomu uštěpačně podotknout, že v době pandemie taková gesta nejsou úplně nejlepším projevem hygieny. Takže to nebyla jenom česká vláda,“ sdělil Hála. „Svědčí to o tom, že právě ta penetrace těchto různých systémů do různých národních států v rámci Evropy je různá, některé to zvládají lépe, některé to zvládají hůře,“ dodal.

„Ta propaganda, která provází koronavirovou epidemii, má zcela zásadní význam. Protože ta zdravotní krize vlastně ohrožuje její ambice, někteří hovoří o snaze Čínské lidové republiky dostat se do čela toho nového uspořádání mezinárodních vztahů, o čemž ostatně mluví i některé interní stranické dokumenty, které jsou dostupné. A samozřejmě, aby Čína mohla zaujmout tady to místo, které v posledních desetiletích náleželo hlavně Spojeným státům, tak musí dodat benefity pro světovou společnost, a ten argument Komunistické strany Číny je, že právě ten leninský systém diktatury jedné strany je schopen zajistit skutečně výkonný, efektivní politický systém, který je schopný reagovat na problémy současné doby včetně mimořádných situací,“ dodal Hála.

Závěrem se Hála vyjádřil k možné druhé vlně nákazy, kdy v Číně se toto riziko, dle jeho slov, bere velmi vážně a podle toho vypadá i rozvolňování opatření. „Kromě toho Čína vlastně teď zdůrazňuje možnost té druhotné nákazy z okolního světa, což jsou jednak cizinci, kteří přijíždějí do Číny z rizikových oblastí, a hlavně navrátivší se Číňané z různých zemí,“ podotkl Hála.

