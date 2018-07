Tomáš Klus: Budeš viset, píšou mi. Věřím v převtělování

„Hledám harmonii. Snažím se být v souladu se vším, což musí vycházet z nitra. To je poměrně náročné, protože člověk v mnoha ohledech překáží svému štěstí. Když se to ale daří, naše vlastní harmonie přitahuje lidi, kteří jsou podobně naladěni a práce je čím dál tím snazší, protože harmoničtí lidé si navzájem pomáhají. Je dobré začít u sebe, pak v našem nejbližším okolí, v rodině. Následně můžeme to pole rozšiřovat, až zjistíme, že jsme vlastně všichni na celém světě jedna velká rodina, která může žít a být v harmonii,“ sdělil Klus úvodem s tím, že my všichni se můžeme aktivně podílet na tom, abychom žili v harmonické společnosti.

Následně Klus uvedl, že věří v reinkarnaci, a tak si asi v minulém životě vedl docela dobře. Tenhle život mám, přes všechny bolestné odchody bližních, vyloženě za odměnu. Pravdou je, že jsem nikdy netoužil nikomu záměrně ublížit. Přirozeně se snažím být nápomocný, vždycky jsem byl soucitný, zastával se slabších,“ zmínil Klus se slovy, že v momentě, kdy člověk dělá dobré věci, nemá zlo na čem stavět.

Klus pak také zmínil, že je čas, abychom vyšli do ulic. „Ale ne protestovat a měnit věci násilím, ale poznávat se,“ sdělil. „Sociální sítě jsou obrovské plénum, využívám je k diskusi. Když něčemu nerozumím, nemám v něčem jasno, třeba v politice, oslovím veřejně konkrétní lidi a zeptám se,“ vyjádřil se k sociálním sítím Klus. Sdělil také to, že mu po vyjádření jeho názorů začaly chodit zprávy typu, že až se toho tady zmocní příznivci onoho kritizovaného politika, bude první, kdo bude viset na náměstí všem ostatním pro výstrahu.