Tomáš Klus ostrýma: Na Babiše poslal i svou ženu Tamaru

Anketa Má vláda Andreje Babiše dovládnout do voleb? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 1364 lidí

Zpěvák Tomáš Klus zveřejnil na svém profilu písničku, kterou nazpíval se svou ženou Tamarou Klusovou. Než začala dvojice zpívat, tak se Klus podělil o svůj zážitek po tom, co přečetl rozhovor s bývalým národním koordinátorem pro očkování Zdeňkem Blahutou. „To je ta funkce, které se tak pokorně zmocnil já první nejlepší na světě Voldemort,“ poukázal na Andreje Babiše, který zastoupil místo zmocněnce pro očkování potom, co Blahuta rezignoval.

„Ten rozhovor je poměrně silná káva. Já ho budu sdílet ve storries, protože si myslím, že je dobré si ho přečíst. Je to po dlouhé době otevřená zpověď člověka, který měl tu čest spolupracovat s bývalým spolupracovníkem STB Andrejem Babišem a zůstává mi rozum stát nad tím, že tenhle stát ještě dokáže stát na vlastních nohách, když má ve svém čele někoho tak chaotického, jako je ten muž,“ myslí si Klus.

V rozhovoru pro server Seznam Zprávy Blahuta prozradil, že se nechal přemluvit lidmi, které znal, ale když od premiéra Babiše slyšel, že si on osobně bere na starost strategii očkování, věděl, že nastává problém. Dostal nařízeno se do médií nevyjadřovat. „A v té chvíli jsem pochopil, že to je průšvih, protože já jsem tu svou práci chápal i jako určitou agendu, která souvisí s prací s veřejností. Dodávat lidem naději, dodávat jim odvahu, bojovat s fake news a zdůvodňovat jim některé kroky, proč toto ano a proč toto ne. A tohleto skončilo 16. prosince,“ doplnil.

Poté dal jasně najevo, že Babiše považuje za člověka, který nikdy neměl stanout v čele vlády. „Zúčastňoval jsem se některých telekonferencí, které byly například s Asociací krajů a podobně. A to probíhalo ve stejném duchu. To je člověk, který je naprosto… který by tuto zemi prostě neměl řídit,“ zaznělo od Zdeňka Blahuty. Politik má umět řídit zemi a Babišovo politické řízení vypadá, podle člověka, který v jednu chvíli viděl Babišovu práci zblízka, jako „naprostá katastrofa“. Babiš má podle něj tendenci do všeho zasahovat, aniž by rozuměl tomu, do čeho vstupuje. A má problém udržet myšlenku, přeskakuje z tématu na téma a svá rozhodnutí často mění.

„Největší jeho starost byla, aby byl vyfocený při přebírání první zásilky vakcín v Motole. Divil jsem se, že nedal přednost válečné veteránce paní Emilii Řepíkové. To je naprosto elementární, že takové dámě, s takovou zásluhou o tuto zemi, dá přednost. On si tam jak naprostý chrapúň sedl jako první a nechal si to píchnout jako první,“ kroutil hlavou nad Babišem Blahuta.

Zpěvák si tedy uvědomuje, že ta současná patová situace, do které nás měl premiér Babiš dostat, je velmi ošemetná, jelikož i kdyby se nám podařilo Babiše se zbavit, tak je tady prý ještě jeden dobromysl srdečný. „To je náš pan prezident, který pakliže by měl asi možnost sestavovat vládu, tak by se asi neorientoval úplně na těch deset milionů občanů, které oslovoval tím, že objímal stromy, ale spíš by se snažil sem propašovat nějaký kanál, protože kanál ke kanálu sedá,“ připomněl Klus Milošem Zemanem velmi propagovaný vodní koridor Dunaj–Odra–Labe.

Anketa Který případný kandidát na prezidenta vás oslovuje nejvíc? Václav Klaus st. 24% Roman Prymula 4% Petr Pavel 3% Josef Středula 2% Andrej Babiš 67% hlasovalo: 10132 lidí

Prý tu však zpěvák není od toho, aby se zamýšlel, ale je tu od toho, aby zazpíval písničku. Tu spolu s ním zazpívala i jeho žena Tamara Klusová, o které prozradil, že před pár minutami vstávala, ale i tak je dle něj nádherná. Píseň odstartoval slovy, že bude lépe.

„Odvolá, co odvolal, Slibuje, co slíbil. Milionkrát dokola, Andy to je břídil,“ začal zpívat Klus. „Lockdown lockdown zastavit stát, jste parta neschopných šméček, kéž z vašich řad ten co krad, velké Themis neuteče,“ přidala se v refrénu i Tamara Klusová.

V písni kritizoval politiku hnutí ANO, která se tvoří dle průzkumů veřejného mínění, mediální firmy, které vlastní holding Agrofert, či upozornil na byznys s řepkou, která je s Andrejem Babišem velmi úzce spjatá.

„Kdyby tu nešlo o život, tak jste jen směšní, kdyby tu nešlo o děti, tak jste mi fuk. Žerete z koryt s kýmkoli i s třešní, politik není politruk. Zmatený rozkazy – všechno se zavře, úplně všechno včetně huby, uvnitř to bublá, syčí a vře, pod rouškou tmy kráčíme do záhuby. Odvolá, co odvolal, slibuje, co slíbil, milionkrát dokola, Andy to je břídil,“ pokračovala manželská dvojice.

„Jenom lži, sliby, hesla, finty, píárka, dluhy, dluhy, dluhy, dluhy – rozhádaný lidi. Prázdný gesta, random slova – polibky pro Marka, ty jeho vyděšený oči pořád vidím. Kdo by se nevyděsil v sevření hada, kdo by se nebál, když ho líbá boss, vládne nám ten, kdo se neovládá, jaká nás asi čeká budoucnost.

Teď, když jsme v prdeli, tak to jde vidět nejlíp, že ANO s ním nikdy líp nebude, laskavý tatík v moderních brejlích, nám jenom dává na buben. Destrukce klekání na krky vzpurných, destrukce těch, co netančí, jak hvízdá, destrukce nás všech, kurnik! Destrukce vedená ptákem z hnízda,“ nešetřil Klus kritikou.

