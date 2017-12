Tomio Okamura zaútočil na Babiše hrozivým VIDEEM: Bezpečnost v ČR se opět zhoršila, hrozí teroristické útoky!

Předseda SPD Tomio Okamura se pořádně obul do předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Tento předseda vlády nám prý dnes vládne tak špatně, že vzrostlo riziko spáchání teroristického útoku v naší zemi. Okamura se ale pustil i do EU.

Tomio Okamura na videu a sociální síti Facebook naznačuje, že Česká republika nemusí být tak bezpečnou zemí, jak se tvrdívá.

„Bezpečnost v České republice se opět zhoršila a hrozí teroristické útoky. To je tristní výsledek pátého roku vládního angažmá Andreje Babiše. A teď se situace ještě zhoršila. Po Staroměstském náměstí se v Praze nově objevily betonové zátarasy, které mají zabránit případnému teroristickému útoku, také na obou stranách Václavského náměstí. ... Co k tomu říct? Je to výsledek našeho členství v EU a zcela neschopné vlády, která není schopna trvale zajistit bezpečnost našich občanů. Problémem je, že Andrej Babiš jakákoliv systémová řešení odmítá a bezpečnostní situace se přitom zcela prokazatelně zhoršuje,“ vypálil kritiku na videu Okamura.

Hnutí SPD Tomia Okamury údajně na rozdíl od vlády nabízí recept, jak bezpečnost země zajistit. V prvé řadě je podle Okamury třeba prosadit zákon, který by trestal šíření nenávistných ideologií. Mezi ty předseda SPD počítá i islámskou ideologii. K tomu je prý třeba označit nelegální překročení hranice za trestný čin. Dnes je to pouze přestupek. Do třetice všeho dobrého nesmí podle Okamury chybět ani odchod Česka z EU. Díky vystoupení z EU si podle Tomia Okamury budeme moct sami nastavit bezpečnostní i azylovou politiku.

„V naší evropské parlamentní frakci Evropa národů a svobody (ENF) v čele s Marine Le Pen společně prosazujeme, aby se stávající Evropská unie včetně všech současných unijních institucí transformovala do Unie svobodných evropských národů (U.E.N.), kde bude nadále vzájemně platit volný pohyb osob, pracovních sil, kapitálu, zboží a služeb. To je budoucí funkční model evropské spolupráce. Současná centrálním diktátem řízená EU je nereformovatelná a bude se postupně rozpadat,“ pokračoval Okamura.

