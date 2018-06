Tomio pomáhal nejvíc! Po smrti otce Okamurových nastala výměna mezi rodinou a médii

„Pobyt v Japonsku jsem si kvůli tatínkovu vážnému stavu o týden prodloužil a bylo to dobře, protože tatínek dnes odpoledne zemřel, a já i nejmladší bratr Osamu jsme mu mohli být přitom zcela nablízku, drželi jsme ho za ruce,“ poznamenal včera Hayato Okamura.

Následně napsal, že tatínek pocházel z početné venkovské rodiny, z horské oblasti prefektury Niiagata, která leží při Japonském moři na západě středního Honšú. „Oblast je známá velkým množstvím sněhu v zimě, pěstováním rýže, o níž se říká, že je nejlepší v zemi, a také dobrým saké,“ popsal Hayato Okamura.

Fotogalerie: - Okamura a Wilders ve Sněmovně

„Tatínek byl čtvrtý ze 6 sourozenců, měl 3 starší bratry, mladšího bratra a nejmladší sestru – tetu Kinuko. Jeho maminka, naše japonská babička Shima, která prožila svůj život jako prostá a pracovitá venkovská žena, se dožila požehnaného věku 99 let,“ dodal.

„Našemu tatínkovi byl v době horšící se nemoci velkou oporou jeho o 2 roky mladší bratr Matsugoró, s nímž měl už od dětství zvlášť blízký vztah. Strýček Matsugoró – věřící buddhista – nás syny poprosil, abychom mu podle starého zvyku darovali po kremaci tatínkovu ‚bunkotsu‘ (‚oddělenou kost‘). Vezme si tak svého bratra v malé urně s sebou domů do jeho rodných hor. Strýc mi řekl, že až umře on, dají jeho děti jeho a tatínkovy kosti do hrobu společně, aby mohli zůstat spolu,“ poznamenal také Hayato, jenž zůstává kvůli rodinnému úmrtí v Tokiu až do japonského smutečního obřadu.

„Později se pak chystáme pochovat urnu s tatínkovým popelem – podle jeho přání – do hrobu na pražském Vinohradském hřbitově, kde už několik let odpočívá naše maminka – životní láska jeho mladých let,“ uzavřel Hayato včera.

Český bulvár si této zprávy povšiml a převzal ji po svém. Blesk mimo jiné napsal: „Okamurům zemřel otec. Dva synové ho drželi za ruce, Tomio ne.“ Obdobně o úmrtí Okamurova otce referovala i TV Nova. A ještě dál zašel Expres. „Okamurovým zemřel otec Matsuo. Hayato se jel rozloučit, Tomio ani nepípl!“

K těmto zprávám se dnes vyjádřil bratr Osamu. „Poté, co můj nejstarší bratr Hayato zveřejnil na svém FB zprávu o úmrtí našeho tatínka, objevily se v českém bulváru titulky – BLESK: ‚Okamurům zemřel otec. Dva synové ho drželi za ruce, Tomio ne.‘ TV NOVA: ‚Bratři Okamurové přišli o otce, Tomio u smrtelné postel chyběl.‘ EXPRES: ‚Okamurovým zemřel otec Matsuo. Hayato se jel rozloučit, Tomio ani nepípl!'‘ BOHUŽEL JDE O VZOROVÝ PŘÍKLAD, JAK SE DÁ S INFORMACÍ SNADNO MANIPULOVAT,“ poznamenal Osamu.

„Hayato Okamura sice o Tomiovi ve svém příspěvku přímo nepíše, ale TOMIO V DOBĚ TATÍNKOVY NEMOCI POMÁHAL MOŽNÁ NEJVÍC ZE VŠECH a vždy s velkým nasazením. Byl v Japonsku se o tatínka starat jen týden přede mnou a dva týdny předtím, než dorazil bratr Hayato, byli jsme takto domluveni. A samozřejmě už je nyní i na cestě za námi na pohřeb,“ zmínil Osamu Okamura.

„Omlouvám se za osobní post, ale velmi se mě dotýká fakt, že v jednom z mála momentů, kdy naše komplikovaná rodina opravdu drží chvíli pospolu a vzájemně si pomáháme, tak se česká bulvární média chovají takto nevkusně. Tím více si vážím práce dobrých novinářů, kteří přistupují ke své profesi zodpovědně,“ uzavřel.

Velmi kriticky se pak k titulku bulvárního deníku Blesk vyjádřil šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. "Můžu si o Tomio Okamurovi myslet, co chci, ale tenhle titulek je sviňárna nejtěžšího kalibru," napsal.

"Dostal jsem zprávu, že si někdo moje slova mylně vyložil tak, že můj bratr Tomio našemu tatínkovi nepomáhal. Jak jsem se už opakovaně v minulosti vyjádřil, podporovali jsme rodiče vždy 'spojenými silami', tedy opravdu společně. Tomio sice teď v Tokiu není, ale navštívil tatínka začátkem měsíce a samozřejmě se také chystá přiletět na jeho pohřeb," zmínil následně také Hayato Okamura.