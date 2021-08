Topkař a „primitivní antikomunista“: Glorifikace komunismu na ČT mi vadí stejně jako Babiš. Seriál Vyprávěj, to je intelektuální heroin

reklama

Radovan Vávra sám o sobě hovoří jako o „primitivním antikomunistovi“; v současné době je investorem a členem TOP 09. I proto mu asi strašně vadí, že kabinet Andreje Babiše (ANO) de facto poslední čtyři roky stojí a padá na hlasech komunistů. „Strašně mi to vadí, ale zrovna tak mi vadí, když se dívám v České televizi na Vyprávěj a všichni jsou tam tak krásně oblečení jako vy dneska a mají tak krásné vlasy jako vy dneska. Ale kdo ten režim pamatuje, ví, že takhle nikdo nevypadal v civilu. Takhle vypadaly televizní hlasatelky. A mně tahle glorifikace i v těchto blbostech jde strašně na nervy, protože to je přesně ten intelektuální heroin, který tuhle společnost rozebírá,“ domnívá se Vávra.

Když se pak vyjádřil k jednání premiéra v době pandemie, servítky si příliš nebral. Bere to Vávra jako Babišovo manažerské selhání? „Naprosto to není jeho manažerské selhání. Sledujete špatnou metodiku. Podívejte se, jak vypadal cash-flow a zisk Agrofertu. To je jediné, co pana premiéra zajímá. Jemu jsou tady nějací mrtví lidi naprosto jedno,“ sdělil Vávra.

„Já se musím přiznat k jedné věci. V roce 2013 jsem opravdu myslel, že Andrej chce tu zemi modernizovat, že vydělávání peněz pro holding se dá spojit s lepší budoucností země, a že to tak chce udělat. Takže to, že se na to úplně vyprdne potom, co si sedl na ministerstvo financí, pro mě bylo hrozné překvapení. A myslím si, že překvapil nejenom mě, protože pro chlapa po padesátce je takový úkol nesmírně zajímavý. Zvlášť když už nějaké peníze máte, je to tak, že se můžete otisknout do mapy země,“ dodal Vávra, podle něhož Babiš vstoupil do politiky proto, aby upevnil svoje „super rentabilní impérium“.

„Agrofertu se nikdy nedařilo tak dobře jako teď, kdy může jeho prosperitu jedním škrtem pera dramaticky ovlivnit. Když se podíváte třeba na systém in vitro klinik, který jeho fond Hartenberg provozuje, každý asi ví, že klíčová věc pro úspěch takového byznysu je, kolik pokusů těm párům stát platí a do jakého věku žen. A v tom jsme světoví rekordmani a to se všechno změnilo, až když Andrej akvíroval kliniky umělé reprodukce. Těch možností, jak směrovat desítky a stovky miliard do jím ovládané části ekonomiky, je nekonečno,“ dodal. Babiše pak Vávra považuje za vítěze poslední dekády, právě proto, že hodnota Agrofertu se za tu dobu minimálně zdvojnásobila.

Následně se také vyjádřil k Pirátům, kdy přiznává, že zpočátku z nich byl nadšený. „Protože mě velmi těšilo, že přes tu objektivní zabetonovanost tradičních politických stran, která je obrovská, a vím o tom své, se udělala v politickém establishmentu najednou skulinka, kterou mladí lidé mohou jít nahoru. Za to jsem byl a jsem pořád strašně vděčný,“ uvedl se slovy, že se to začalo měnit, když piráti začali mluvit.

„Když si Miki Ferjenčík sedl do Poslanecké sněmovny a začal mluvit o ekonomii, potřeboval jsem si dát kafe. To bylo opravdové peklo. Z těch lidí padaly věci na úrovni nevzdělaného pohůnka z osmé třídy v Mladé Vožici. A tihle lidi seděli v parlamentu a měli být budoucností země,“ zmínil také Vávra.

