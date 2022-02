Topme uhlím, to je lék na Putina. EU, ustup od zelené! Nový návrh

reklama

Ruští vojáci zamířili do separatistických oblastí na Ukrajině a prozatím není jisté, kde přesně se nakonec hodlají zastavit. Spojené státy a EU na Rusko kvůli vpádu na Ukrajinu uvalily sankce.

Komentátor Martin Schmarcz v souvislosti s ruským vpádem na ukrajinské území volá po tom, aby EU na čas poslala k ledu systém emisních povolenek, který má velký podíl na zdražování energie z uhlí jako neekologického zdroje. Schmarcz na sociální síti Twitter napsal, že planeta trochu emisí ze spalování uhlí přežije. Teď považuje za důležitější zájmy lidí.

„EU by měla zrušit emisní povolenky do té doby, než vyřešíme hrozbu ruského vydírání plynem a ropou. Tedy než budeme mít dost jádra a OZE. Uhlí máme, jen je kvůli povolenkám elektřina z něj drahá. Planeta trochu toho CO2 přežije, podstatné je, abychom to přežili my,“ konstatoval komentátor.

Advokát Petr. P. Šindelář, člen ODS, upozornil, co všechno Rusko dokáže udělat. Neměli bychom na to prý zapomínat,

„Tak si tu čtu názory lidí na to, že chtějí zničit Rusko tvrdými sankcemi. Rusko, které a) dodává EU ropu, b) dodává EU plyn, c) během 20 minut by dokázalo vymazat EU z mapy Evropy… No, nevím, nevím… Buď se půjde do ostré konfrontace se všemi riziky výše uvedenými, nebo zase nic,“ napsal na Twitter.

Jenže to nebylo všechno. Svou myšlenku ještě rozvedl.

„Bude-li válka, připravme se na to, že budeme jezdit do práce na kole a plynem si doma nezatopíme (pořád se bavíme o té lepší variantě). Připravme se na to, že tu nebudeme plkat na internetu, jestli je Šindelář válečný štváč nebo defétista, ale budeme se snažit přežít a ochránit životy našich nejbližších, a aby našim dětem z této naší báječné civilizace zbylo alespoň něco. Tečka,“ zdůraznil.

