Topolánek: „Studovals? Umíš jazyk?“ ptám se těch, co nadávají. Chtějí mě mlátit. Nepokoje v EU

Expremiér Mirek Topolánek naznačil, že lidé, kteří jsou v dnešní době naštvaní, by často měli být naštvaní sami na sebe, neboť se do současných problémů dostali i svým vlastním přičiněním. „A já se těch lidí pak ptám, jakou jsi vystudoval střední školu? A jaký umíš jazyk? A máš aspoň svářečské zkoušky? Ale většina lidí mě potom chce udeřit,“ přiznal. Poté varoval, že může dojít k opravdu velkým změnám. „Můžeme být závislí na solidaritě EU, a to nechceš,“ konstatoval.

reklama

„Pořád věřím, že věci mohou jít tím správným směrem, jen se nesmíme podvolit a jít si za tím svým. Ať už jako osoby, tak jako společnost. A v tomto smyslu jsem optimista,“ poznamenal Topolánek hned v úvodu rozhovoru pro Prostor X Čestmíra Strakatého na Reflex.cz.

Uznal, že žijeme v těžké době a řešíme problémy, u nichž jsme doufali, že je nepotkáme, ale jedním dechem dodal, že někteří lidé se do problémů dostali sami. „Řada lidí je naštvaných. Měli by být naštvaní především sami na sebe, ale ono už to tak bývá, že lidé často hledají viníka někde jinde,“ zaznělo z úst bývalého předsedy ODS.

Konstatoval také, že i v Česku žijí lidé, kteří si pomoci nemohou a pro ně je tu sociální stát, který je nesmí nechat padnout na dno. Má prý na mysli osamocené seniory, děti nebo handicapované spoluobčany. „O ty stojí za to se postarat,“ zdůraznil Topolánek. „A ti ostatní, ti ať se podívají sami do zrcadla a řeknou si: Udělal jsem všechno pro to, abych nebyl v té situaci, ve které jsem dnes? Ale tohle nikdo dneska neudělá a hledá toho viníka jinde. A já se těch lidí pak ptám, jakou jsi vystudoval střední školu? A jaký umíš jazyk? A máš aspoň svářečské zkoušky? Ale většina lidí mě potom chce udeřit. Ale já pořád říkám, že když nejde o život, tak nejde o nic. Říkám, že lidé mohou upadnout, ale nesmějí zůstat ležet. Musejí se zvednout. Ale stát tady není od toho, aby lidem zajistil bohatství a štěstí. Pokud to lidé čekají, tak buď žijí ve špatném státě, nebo ve špatné době,“ pokračoval Topolánek.

Vládám ANO a ČSSD vyčetl, že zazdily výstavbu nových reaktorů v Dukovanech a v Temelínu. „Babiš navíc neprodloužil smlouvy na dodávky plynu z Norska, a tím nás učinil nebezpečně závislými na ruském plynu. A k dovršení všeho zlého ještě Babiš rozhazoval peníze ve velkém, kupoval si voliče, a tím svázal ruce vládám dalším, které teď nemají prostor pro to, dělat věci, které jsou nutné. Kvůli Babišovi na to dnes nejsou peníze.“ Tak to vidí Mirek Topolánek, který varuje před rychlostí českého zadlužování.

Celý rozhovor naleznete zde

Babiš se z toho teď snaží vylhat a Topolánka to ani nepřekvapuje. Překvapuje ho však, že lidé Babišovým lžím věří. „To vypovídá víc o těch lidech než o Babišovi,“ pravil Topolánek.

Stávající koalice pěti stran to podle Topolánka nemá snadné už proto, že v každé z těchto pěti stran jsou různé názorové proudy. Platí to o ODS, TOP 09, ale i o Pirátech, které expremiér nazval „umírajícími Piráty“.

„Ti co sedí ve vládě, tak to jsou pragmatičtí politici, ale ta strana, pokud vůbec přežije to stávající vládní angažmá, tak taky není jednolitá,“ uvedl na konto Pirátů. „Z povahy věci to nemůže být pravicová vláda, protože ODS má 6 ministrů z osmnácti a poslanci ODS nemají nejsilnější klub ve Sněmovně. Ani já jsem neměl většinu ve Sněmovně, a to jsem měl 83 poslanců. Takže z povahy věci to nemůže být pravicová vláda. Já už jsem nesouhlasil s tím, že jsme spolu s Babišem odsouhlasili zrušení superhrubé mzdy. Cinkli jsme si s Babišem a teď to budeme mít na stole 10 let. I teď se ukazuje, že zrušení superhrubé mzdy byla chyba,“ pravil Topolánek.

Zatímco koronavirová krize stála sama o sobě a Andrej Babiš ji podle Topolánka ani tak nedokázal vyřešit dobře, teď se děje něco jiného. Ukazuje se, že když ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) mlčí, tak je nejlepším ministrem zdravotnictví za posledních několik let. Ale to, co se děje teď, to je souběh několika krizí. „My samozřejmě nejvíc vidíme tu válku na Ukrajině, ale do toho tu je ještě Green Deal a Fift for 55 a Repower Europe, nebo jak se to jmenuje, tak lidé tady začínají zapomínat na to, proč je dobré mít tu demokracii, protože nemají na chleba. A to může změnit polistopadové paradigma, a to nejen v České republice,“ varoval Topolánek.

A hned pokračoval.

„Představme si, že Putin zavře kohoutky. My budeme bez plynu a tomu já někdy říkám středověk. My sem nemáme ten plyn jak dostat. Jsou města, která jsou na zemním plynu závislá ze sta procent a my teď řešíme, jak získat alternativní zdroje energie. Budeme pálit mazut, budeme pálit uhlí, budeme pálit úplně všechno. A můžeme být závislí na solidaritě EU, a to nechceš, protože tady se ukáže, jestli je ten projekt opravdu životaschopný,“ upozorňoval Topolánek s tím, že pokud lidé z ostatních států uslyší: Pomozte si sami, pak bude těžké občany přesvědčit, že EU má i přes svou veškerou byrokracii smysl.

Střední Evropa, tedy Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, potřebují asi 32 miliard kubíků plynu a ve skladech bude dohromady asi tak 10. Proto nám nezbude než spoléhat na solidaritu EU. Tak to vidí Topolánek.

V této souvislosti ho prý děsí především to, že podle některých politiků EU jsou vysoké ceny energií vlastně dobře, protože přimějí občany ke změně chování. Topolánek se obává, že spíš než změny chování mohou nastat nepokoje.

Obává se také, že Německo a Francie budou chtít s Ruskem vyjednat jakýsi mnichovský mír ve válce na Ukrajině. „Tím se jen Putinovi potvrdí správnost jeho strategie,“ varoval Topolánek.

„A když nad tím tak člověk uvažuje, tak si řekne, že Krym je stejně ztracený, tak si ho, ty v*le, vem,“ sdělil Putinovi na dálku Topolánek.

Do NATO podle něj Ukrajina nikdy nevkročí a k tomu všemu se ještě ukazuje, že selhává OSN a vytváří se nová světová polarita.

Psali jsme: Topolánek se neudržel: Ukrajina je Putinovi u prd*le. Rozmr*á ji a pak... Rusy poslat domů! Stop plynu z Ruska! To zní z důležitých úst Petr Pavel poráží Babiše! Nerudová taky, píší HN Personální změny ve vedení Českých drah? Lobbisté ze staré ODS a TOP 09 prý bojují o křesla v předsednictvu i dozorčí radě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

koronavirus Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.