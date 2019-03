Topolánek řádil. Zemanovi naložil, o Klausovi mluvit nechtěl. Babiš prý možná bude sedět, a když ne...

Moderátorka Marie Bastlová v pondělních dvaceti minutách Radiožurnálu přivítala někdejšího premiéra za ODS Mirka Topolánka. Ten si rýpl do Jaromíra Soukupa, uvažoval, kdy by asi tak Andrej Babiš mohl skončit ve vězení, a zadoufal, že nám prezident Miloš Zeman bude co nejméně škodit.

Hned na úvod vzpomínal na dobu, kdy vedl EU a Jiří Paroubek jeho vládu sestřelil. „Byla to promarněná příležitost,“ posteskl si Topolánek nad dobou, kdy ostatní členské země Česku naslouchaly. Tehdy si prý málem stačil zajistit jeden hlas pro udržení kabinetu, ale nevyšlo to. „Myslím, že panu Soukupovi nelze věřit dodnes, vždyť ho posloucháme na Barrandově. A nedalo se mu věřit ani tehdy,“ pravil Topolánek, podle kterého si údajně vodil Soukup na provázku dvě poslankyně Strany zelených.

Topolánek se prý snažil vyjednávat s ČSSD o tom, že jako nejsilnější opoziční strana bude krýt vládu ODS, ale tato jednání selhala. „Tehdy mě Lubomír Zaorálek vydíral stažením našich vojáků z Afghánistánu, zrušením poplatků ve zdravotnictví,“ doplnil k tématu host.

Vůči tehdejšímu prezidentovi Václavu Klausovi, který podle Topolánka pád vlády bagatelizoval, však necítí zášť. „Musím říct, že člověk v sobě nemá nosit zášť. Politika není jednoduché řemeslo, je to jízda na tygrovi,“ prozradil Topolánek.

Ve vedení předsednictví se prý tehdy Česku dařilo. „Bylo to dáno i ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem (TOP 09), který měl obrovskou reputaci,“ podotkl host s tím, že jsme tehdy řešili mnohé, řešili jsme energetickou krizi, problémy na Blízkém východě a tak podobně.

Po Topolánkovi převzal roli premiéra Jan Fischer a Topolánek v rozhlasu zalitoval, že na dosazení Jana Fischera do křesla premiéra kývl. Pád vlády v době předsednictví nám prý tak jako tak neprospěl. „Potvrdili jsme pověst lidí, kteří nedokážou věci dotáhnout do konce,“ posteskl si Topolánek.

V roce 2022 nás čeká další české předsednictví EU a Topolánek se zamyslel, co nás v něm asi čeká. EU by v té době mohl vést Andrej Babiš (ANO), pokud vyhraje příští volby. „Pokud v té době nebude Andrej Babiš ve výkonu trestu, což je docela možné,“ upozornil Topolánek v narážce na dotační podvod spojený s firmou Čapí hnízdo, „tak pravděpodobně bude předsedou Evropské rady, ale platí Lisabonská smlouva, takže spíš bude udržovat věci v chodu,“ uvedl Topolánek. „Bude se snažit přežít, možná,“ zasmál se Topolánek.

Na dálku dnešnímu premiérovi doporučil, aby si dal pozor na Francii, která se prý vždy snažila chovat jako supervelmoc, ač jí dlouhé desítky let nebyla. Přesto se francouzští politici chovali k Česku přezíravě a Topolánek doufá, že se před současným francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem bude mít Babiš na pozoru.

Posledních pár slov věnoval prezidentovi Miloši Zemanovi. „Já doufám, že bude co nejméně škodit. To předsednictví je věc, na které ta země vlastně ani nemůže vydělat, pokud neprosadí věci, které si předsevzala. Ten prezident nemá takové pravomoci, ale může škodit výroky, může pomoci i výroky. Myslím si, že on si to užije,“ uvedl Topolánek.

