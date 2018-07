Topolánek vyhrotil varování Šichtařové: Zákaz strany Zelených jako po válce NSDAP nepomůže. Většina německých stran chce Evropu „naředit“ novou krví...

Markéta Šichtařová prý přišla na nápad, který by teď měly šířit správné progresivně-liberální strany. „Osla do každé rodiny!“ měl by prý znít volební tahák moderní levice. „Počkejte, já nemyslím osla jako pitomce. Jako se někdy nadává někomu nepříliš důvtipnému: ‚Ty jsi ale osel!‘ Já myslím osla jako osla. Jako soumara. Takové to pěkné, milé, trochu paličaté zvíře. A proč osla do každé rodiny? No přece jako ekologický dopravní prostředek, to dá rozum, ne?!“ píše Šichtařová na blogu iDNES.cz.

Osel má podle Šichtařové několik výhod, nejenže je ekologický, ale také je podstatně levnější než třeba kůň. A bylo by prý nelevicové nutit lidi k volbě drahého koně. Levice má pravděpodobně za to, že zřeknutí se aut a návrat k oslům je vlastně pokrokem. Šetří se příroda a lidé jsou si rovnější. Navíc je to podle ekonomky jediný způsob, jak Německo může splnit ekologické limity snížení produkce oxidu uhličitého. Němci si splnili tak přísné limity, že i jejich automobilky musely začít podvádět. Proto je prý znovu třeba zvolat „Osla do každé rodiny!“.

„Pokrok se vždy dá do pohybu, když se někdo rozhodne spasit svět. A Německo se rozhoduje spasit svět velmi často. Tak třeba jednou se rozhodlo, že zachrání všechny imigranty světa před sháněním obživy skrze vlastní práci v rozvojových zemích, a hle, jak je z toho celá Evropa během pár let kulturně obohacena. Pokud se Německo rozhodne přistoupit na hlasy Zelených i nazelenalých, během pár let bude každá evropská rodina obohacena o jednoho oslího soumara,“ píše Šichtařová.

O chvíli později Šichtařová přešla na vážnější notu. Připomněla, že Čína produkuje podstatně víc oxidu uhličitého než všechna auta v EU, takže Evropané by podle ekonomky mohli přestat dělat blbosti, dál by mohli jezdit svými auty a prosperovat.

Když si text Šichtařové přečetl Mirek Topolánek, namaloval čerta na zeď. Prý možná nebudeme mít kam emigrovat, až to přijde...

„Bojím se, že nepomůže pouze zákaz strany Zelených jako po válce NSDAP. Většina hlavních německých stran chce Evropu ‚naředit‘ novou krví a zachránit svět před katastrofou úplně stejně. Je vůbec kam emigrovat? Z potápějící lodi utíkají jako první krysy...,“ napsal Topolánek na sociální síti Twitter.

autor: mp