Totalita, řekl na akci SOSP Petr Drulák. A pak nastoupil Vladimír Mlynář

Druhý ročník konference ke svobodě slova uspořádala Společnost pro obranu svobody projevu pod názvem Přežije svoboda slova boj s dezinformacemi? Po prvním panelu, v němž o svobodě slova diskutovali lídři eurokandidátek, byl ten druhý zaměřen na svobodu slova jako podmínku pluralitní demokracie. Role moderátora se ujal spoluzakladatel a ředitel SOSP Vlastimil Veselý, jenž se věnuje mezinárodní spolupráci při obraně svobody slova v prostředí digitálních platforem. Úvodem přítomným objasnil, proč zastoupení v jednotlivých diskusních panelech je názorově méně vyvážené, než by si Společnost pro obranu svobody projevu přála.

„Do tohoto panelu jsme zvali Tomáše Pojara, který zdědil agendu dezinformací po Michalu Klímovi. Ale omluvil se z pracovních důvodů, protože je na zahraniční služební cestě,“ zdůvodnil ředitel SOSP nepřítomnost poradce vlády pro národní bezpečnost. Proto za sebe doporučil Miloše Gregora, politologa, kterého si Petr Fiala povolal ze své alma mater jako poradce pro oblast informační gramotnosti a boje s dezinformacemi. „Pan Gregor nám ovšem poslal odmítavou a velmi arogantní odpověď. To jen na okraj, aby bylo vidět, že se snažíme zprostředkovat i názory za vládu, aby tu zazněl i její pohled. Snažíme se komunikovat s tábory, s nimiž máme rozdílné názory, ale jak vidíte i na příkladu Pirátů a STAN, tak jejich zájem o komunikaci je prakticky nulový,“ připomněl Vlastimil Veselý absentéry v diskusi eurolídrů o svobodě.

Občanská společnost má bojovat za svobodu projevu

Úvodním řečníkem druhého panelu byl bývalý náměstek ministra zahraničí a politolog Petr Drulák, který se zaměřil na rovnováhu, respektive spíše nerovnováhu, moci, k níž dochází. „Moderní západní společnosti tak, jak se formují od počátku 19. století, jsou založené na určité rovnováze tří společenských segmentů. Ale tato rovnováha je dnes v otázce svobody projevu zásadním způsobem porušena. Těmi segmenty jsou veřejná moc, soukromá moc daná soukromým vlastnictvím a to, čemu se říká občanská společnost. Když mluvíme o svobodě projevu, tak každý z nich má určitou roli. Od veřejné moci očekáváme, že ji bude respektovat a že ji bude právně garantovat. Ale víme, že veřejná moc bude mít vždy tendenci svobodu projevu nějakým způsobem umenšovat. I když budou ve vládě andělé, tak budou mít tendenci potlačovat názory, které říkají, že vládnou špatně, a naopak vyzdvihovat názory, které říkají, že vládnou dobře,“ upozornil Petr Drulák.

To od vlád můžeme očekávat vždy a v době, kdy dnes mají propagandistické mašinérie, tak to bude o to víc než v onom 19. století. „Nemusí se nám to líbit, ale patří to k životu v demokratické společnosti. Protiváhou tak, jak se naše společnosti vyvinuly, byla občanská společnost. Lidé na univerzitách, ve svobodných povoláních, kteří, aby to mohli dělat, potřebují o těch věcech svobodně mluvit, potřebují svobodně kritizovat vládní moc a ve slušném demokratickém státě to veřejná moc respektuje. Občanská společnost by měla být tím bojovníkem za svobodu projevu. Takhle to bylo od začátku myšleno. U soukromých vlastníků to bývá různé. Ti nemají vyhraněný zájem, protože jsou motivováni ziskem. Korporace tu jsou proto, aby vydělávaly. A někdy budou vydělávat na podpoře svobody projevu, jindy budou vydělávat na potlačování svobody projevu,“ poukázal někdejší český velvyslanec ve Francii.

Situace naplňuje znaky politologického pojmu totalita

Těm z prvního segmentu jde tedy o moc, těm druhým o peníze a těm třetím by mělo jít o svobodu. „Ale v posledních desetiletích vidíme, že úsilí omezovat svobodu projevu prolíná všemi třemi segmenty. Na tom je znepokojující, že výrazní aktéři všech těchto sektorů se spojují pro to, aby zadupali svobodu projevu. Nynější situace naplňuje detenční znaky jiného politologického pojmu, a tím je totalita. Totalita znamená mocenský monolit, který je schopen jednotně vystupovat. To dnes vidíme právě v otázkách svobody projevu. Proto se zastavím u selhání třetího sektoru, kam počítám i média. Kromě nich tam patří univerzity, spolky a tzv. nevládní organizace. Když začínáme mluvit o nevládních organizacích, tak je zřejmé, že existuje problém s občanskou společností. Často ty nejnebezpečnější a nejzarytější potlačovatelé svobody projevu přicházejí z toho třetího sektoru,“ zdůraznil Petr Drulák.

Doporučil podívat se do historie americké žurnalistiky, kde jsou příklady heroických žurnalistů, kteří bojovali proti veřejné moci. „To byla 70. léta s těmi velkými skandály, viz Pentagon Papers, Watergate, kdy novináři stáli proti veřejné moci, proti zpravodajským službám a bojovali. Dnes vidíme, že řada novinářů přejímá roli strážců té veřejné moci. Ovšem že veřejná moc potřebuje strážce, ale od toho má mít svoje PR oddělení. Problém je, když se tito strážci veřejné moci stávají vlivnými aktéry údajně nezávislých médií. A to se děje dnes. Když strážci projevu outsourcují tyhle věci z policejních útvarů, kde byly vždycky, na nevládní organizace. Když na vás útočí veřejná moc, tak vám ten náš systém dává možnost se bránit, protože ten systém je na tomhle postavený, že veřejná moc po vás jde. Proto to umí řešit. Ale už není postaven na tom, když po vás jde nějaká smečka ze třetího sektoru,“ konstatoval politolog s tím, že nebezpečnost této situace spočívá v tom, když novinář přestává být novinářem a stává se propagandistou.

Konzervativci v otázkách Ukrajiny dupou po svobodě

Závěrem se ohradil proti vymezení, které zaznělo v prvním panelu, co mají dělat konzervativci, aby chránili svobodu projevu. „To není tak, že by konzervativci bojovali o svobodu projevu a ti ostatní byli proti. Najdu řadu konzervativců, kteří to dělají, třeba jako zakladatelé této společnosti, ale vidím i řadu konzervativců, kteří v okamžiku, když se pro ně nějaká otázka stane hodnotovou, civilizační výzvou, tak tu svobodu projevu naprosto odříznou. Tak se chovají konzervativci v otázkách Ukrajiny, tak se chovají konzervativci, když jde o Izrael a Palestinu. Dupou po svobodě projevu, lžou, jako kdyby byli nějací progresívní. Naopak na straně progresivistů, levice, najdete zastánce svobody projevu. Východiskem je, aby si tito lidé uvědomovali, že když bojují za svobodu projevu, tak musí bojovat za celou svobodu projevu. Nejen pro sebe, ale i pro ostatní. To, bohužel, některým bojovníkům za svobodu dnes uniká,“ dodal profesor Petr Drulák.

S poněkud jiným pohledem na věc vystoupil někdejší ministr a později ředitel pro vnější vztahy investiční skupiny PPF, Vladimír Mlynář. „Debata o fake news a svobodě slova je jen průvodním jevem problému, který je mnohem širší a zachvacuje západní demokracii. Nazval bych to následným zužováním politického mainstreamu. Dříve jsme žili v době, kdy široký politický mainstream a malé politické systémy byly základem stabilní demokracie. Dnes se z mnoha důvodů ten mainstream zúžil natolik, že systémy jsou stejně velké, možná i větší. Důvodů je mnoho. Rozpad tradičních médií, vyprázdněnost politiky, ale já za naprosto zásadní důvod považuji covid, který přinesl do společnosti naprosto brutální omezování svobod, dělení společnosti, nenávist, a to na linii nikoli ideové. Ani levicové nebo pravicové postoje v názoru na covid nehrály žádnou roli,“ podělil se Vladimír Mlynář o vlastní zkušenost.

Cesta Evropské unie musí skončit skutečnou cenzurou

Považoval za nutné říct, že v Evropě nikdy svoboda slova v tom absolutním americkém pojetí nebyla. „My se vyrovnáváme s dědictvím nacismu za druhé světové války, a proto si Evropa po druhé světové válce zvolila cestu svobodného prostoru s nějakými omezeními. Zato ve Spojených státech můžete, pokud neomezujete reálně práva někoho jiného, vykládat skutečně cokoli. V Evropě to nemůžete. Nejjednodušším příkladem je propagace nacismu. Čili volání po absolutní svobodě slova není evropskou tradicí a je zcela nerealistické. Debatu o fake news a svobodě slova vnímám jako debatu o dominantním postavení sociálních sítí jakožto sdělovacího prostředku dneška, a to nikoli jako debatu o svobodě, ale jako debatu o právu každého říkat své názory. Asi se shodneme a vždy to tak bylo, že ne každý má právo psát články do novin a že noviny měly vždy právo si vybírat, neboť byly odpovědny i právně za obsah,“ uvedl sám bývalý novinář.

Popisek: Petr Drulák (druhý zleva) a Vladimír Mlynář (uprostřed) mají na svobodu projevu v Česku odlišné názory. Foto: Hans Štembera

Ovšem vstup sociálních sítí do společnosti otevřel legitimní otázku, jestli má každý právo ve veřejném prostoru vyjadřovat své názory. „Včetně šílenců, bláznů, konspirátorů, zločinců. Já si myslím, že postup, který volí Evropská unie ve snaze dostat tuto debatu do nějaké regulace, je naprosto nešťastným a nepřijatelným. Cesta, kterou se vydala, když bude naplněna do důsledků, musí skončit skutečnou cenzurou a čínským pojetím kontroly veřejného prostoru. Předpokládám, že se to nestane a že dojde na revizi těch nešťastných kroků. A to je jedna z otázek, kterou je třeba si položit, jestli je svoboda v Evropě ohrožena. Ohrožena je, ale určitě nebude v dohledné době dvaceti let, kam já dohlédnu, zcela zničena. Proto očekávám, že evropská svoboda slova zůstane zachována,“ vyjádřil se optimisticky Vladimír Mlynář.

Nežijeme v cenzurované nebo nesvobodné společnosti

Je přesvědčen, že klíčové téma není regulace komunikačních prostředků, ale navrácení trhu a svobodného prostoru mezi komunikačními prostředky. „To znamená rozbití monopolů a dominantních postavení sociálních sítí. A tím myslím něco podobného jako rozbití ocelářského monopolu ve 30. letech. Tedy násilné regulatorní rozdělení Mety, Googlu a dalších, které umožní větší pluralitu ve veřejném prostoru. To je podle mého názoru cesta, přičemž klíč samozřejmě leží ve Spojených státech, stejně jako s tím ocelářským průmyslem ve 30. letech,“ sdělil účastníkům druhého ročníku konference ke svobodě slova pořádaného Společností pro obranu svobody projevu bývalý ministr informatiky.

„Patřím ke generaci, která se brání používat slovo cenzura nebo – jak řekl profesor Drulák – totalita. Cenzuru a totalitu jsem zažil, a proto si myslím, že žijeme ve svobodné společnosti, kterou se někteří snaží nějakým způsobem sešněrovat. Ale rozhodně nežijeme ve společnosti, která je cenzurovaná nebo nesvobodná. Před rokem 1989 bychom se takhle nesešli. K cenzuře patří pronásledování těch, kteří ji obcházejí. A to není nynější stav. Já se bráním tomu srovnávání, že jsme jak za komunismu v 80. letech. Myslím, že fake news jsou problém a že oslabování demokratického systému tu existuje. Existují hybridní hrozby, a to, že se s nimi půl Evropy a naše vláda nedokážou vypořádat, neznamená, že se tím problémem nemáme zabývat,“ řekl Vladimír Mlynář a vyzval SOSP k tomu, aby se na příští konferenci zaměřila na to, co se dá v této věci pozitivního udělat.

