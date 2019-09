Totální pozdvižení v Reflexu. Řeší se to zcela veřejně: Zesměšněná Greta! Od toho já se distancuju, křičí JXD

Končí jeden ze symbolů časopisu Reflex? J. X. Doležal se distancoval od obálky s karikaturou Grety, kterou Reflex pod vedením šéfredaktora Marka Stoniše vytvořil. „Na šesti stranách v Reflexu píšu o kolapsu ekosystému, o kterém mluví aktivistka Greta, dokládám kolaps těžko zpochybnitelnými vědeckými daty. Na obálce je napsáno, že Greta je falešná spasitelka,“ napsal Doležal. Do diskuse se zapojil i starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Co o tom napsal šéfredaktor Mladé fronty Jaroslav Plesl?

V redakci časopisu Reflex dochází k napětí. Jiří X. Doležal, redaktor časopisu Reflex, se pustil do svého šéfa Marka Stoniše, který v Reflexu pracuje jako šéfredaktor.

Anketa Vážíte si Andreje Babiše? (Hlasování od 2.9.2019) Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 13658 lidí

Jablkem sváru je Greta Thunbergová. Prvního září napsal Doležal na svůj Facebook: „Tak asi nebudu mít kam psát. Napsal jsem upřímně šéfredaktorovi Marku Stonišovi, co si myslím o tom, že na obálce tohoto čísla úplně obrátil sdělení mého článku. V diskusi pod jeho postem to najdete. Na šesti stranách v Reflexu píšu o kolapsu ekosystému, o kterém mluví aktivistka Greta, dokládám kolaps těžko zpochybnitelnými vědeckými daty. Na obálce je napsáno, že Greta je falešná spasitelka. Tak počítám, že dostanu tento týden výpověď.“ Avšak s tímto komentářem sdílel obálku Reflexu, kde je karikatura Grety, mladé bojovnice za klima.

V komentářích mu odpověděl šéfredaktor Stoniš, napsal: „Jiří Doležal Nedostaneš. A nic jsem neobrátil. Greta a lidi kolem ní blábolí hlouposti. A ty to víš, Jirko. M.“

Helena Legenstein se Doležala zeptala: „A co kdybyste si to, kluci, řekli na rovinu a osobně?“, na což odpověděl JXD se slovy: „No to řekne, ale vzhledem k tomu, že ta obálka vyšla, tak se od ní musím veřejně distancovat! Já s tím sdělením, co na ní je, nechci být jakkoliv spojován!“

Radek Sicili napsal: „Bohužel, Reflex se pod vedením Marka Stoniše stává pouze hlásnou troubou názoru jeho šéfredaktora. JXD napíše fundovaný a fakty podložený článek, který popisuje nezpochybnitelné klimatické změny, na které ukazuje Greta. A co na to rudý komisař Stoniš, toho času ve funkci šéfredaktora? Udělá to, co mu jeho post dovoluje. Z pozice nadřízeného zcela obrátí a zesměšní sdělení JXD, a tím dehonestuje jeho práci. A proč? Protože se závěry článku prostě nesouhlasí a funkce šéfredaktora mu umožnuje toho, s kým nesouhlasí, zesměšnit. Že to je slabošské, srabácké a už vůbec ne novinářské, je šumák. Hlavní je prosadit na titulku Reflexu TO, co si myslí jeho šéfredaktor, a ne to, o čem je Stonišem vysmívaný článek. Smutné, leč pravdivé. Držím JXD palce a chápu jeho rozhořčení. Těším se na další články JXD, ať už budou psané v jakémkoliv mediu.“

Jako další status, který Jiří X. Doležal zveřejnil v neděli na svém Facebooku, byl ten, že zveřejnil potvrzení o nákupu on-line kurzu zacházení s WordPressem. WordPress je publikační nástroj. Obrázek okomentoval se slovy: „Kriticky jsem vyhodnotil vývoj Reflexu a učinil opatření. Škoda.“

Anketa Jakou roli sehrál ruský národ v dějinách Československa a České republiky? Jednoznačně kladnou 86% Spíše kladnou 6% Spíše zápornou 5% Jednoznačně zápornou 3% hlasovalo: 5332 lidí

Nakonec sdílel v úterý 3. září na svém Facebooku screenshoty z diskuse, kde se distancoval od obálky Reflexu s Gretou. Okomentoval to v mnoha bodech:

„Přátelé, nemám kapacitu vyřizovat individuálně dotazy, co se vlastně stalo, že jsem nemocnej, a co je to za dusno v Reflexu. Tak v bodech:

– Napsal jsem velký a pracný článek, že ekosystém planety kolabuje a na „ochranářství“ se strašně krade

– Šéfredaktor Marek Stoniš udělal pro to číslo Reflexu obálku, kde mé sdělení úplně otočil a kterou sám charakterizuje, že „Greta je falešná spasitelka“

– Obálka mne i řadu čtenářů velmi pohoršila – viz první obrázek. Já sám si ani netroufnu odhadnout, o kolik tisíc čtenářů tou Stonišovou prolhanou propagandou Reflex přijde

– Distancoval jsem se od obálky na sociálních sítích

– Stoniš mi začal na Facebooku psát obsahy, které těžko chápat jinak než vyhrožování – druhý obrázek

– Celkem mě to sebralo, moje praktická lékařka byla naprosto vyděšená. Pak se dozvěděla, že mě Stoniš poté, co jsem onemocněl, na poradě zdravil slovy: „Jirko, ty strašně hubneš, buď máš ženskou, nebo nějakou smrtelnou nemoc.“ Řekla, že takovou sprostotu v životě neslyšela, a dala mi měsíc neschopenku. Zatím měsíc. A ten měsíc se budu dávat dohromady a zvažovat, co dál s Reflexem – takže zde na FB nebudu.“

V komentářích mu spousta diskutujících vyjádřila podporu. Jitka Adámková napsala: „Jirko, bez tebe Reflex nebude Reflex... držím palce, to dáš.“

Avšak v diskusi se objevil i starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Ten napsal: „Ježíši... no mě se líbil Raul. Teď si mám vybrat mezi tebou a Stonišem. Samozřejmě jsem s tebou, stejně jako Řeporyje, jakmile bude kosa, jdu do práce v té mikině s tvojí podobenkou.“

Situace v Reflexu si všiml i šéfredaktor Mladé fronty Jaroslav Plesl. Na svůj Facebook napsal: „Přichází to teda hodně po dvanáctý, ale Reflex se konečně loučí s JXD.“

Michal Kucera se v diskusi ptal: „Tvl fakt?!“ Na což Plesl odpověděl: „Dej si jeho fejsbuk. Klasickej rozmazlenej mamánek rozpoutal hysterický peklo,“ a opět zareagoval Kucera: „Jaroslav Plesl. Už to čtu. To je strašná hysterka.“

Martin Cigánek napsal: „Nejsem si jistý, že je to dobrá zpráva. JXD může mít řadu chyb, ale organismu redakce svědčí disident a v té roli se JXD našel.“

Aktivistka Jordanka Jirásková okomentovala situaci takto: „To se asi uvolňuje to místo pro mě.“

Psali jsme: ,,Teď už jde jen o USA." Ján Čarnogurský k uprchlíkům v Evropě: Mám jiné informace než Merkelová Místo Koněva garáže! Debata starosty Prahy 6 a komunisty odhalila mnohé Přemysl Votava: Pane starosto, plachtou dějiny nezměníte Václav Hošek: Senioři by prý neměli mít volební právo, protože „volí špatně“. Přitvrzuje se…

autor: tle