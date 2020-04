Totální vynadání novinářům. Kvůli Prymulovi: „Co to píšete? Vždyť to je jinak“

reklama

Herní vývojář zmínil, co po Prymulově rozhovoru následovalo: „Hněv spravedlivých na sebe nedal dlouho čekat. Internet je plný rozumbradů, kteří ho hejtují pro jeho nekonzistentnost a neschopnost, nebo jak zbytečně zničil naši ekonomiku a měl nás promořit hned. A hned do toho se přidají reakce politiků, kteří s ním nesouhlasí, třeba Babiš nebo Hamáček.“ Anketa Je pro vás generál Petr Pavel důvěryhodnou osobou? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5814 lidí

Vávra připomenul, že Prymula řekl, že pokud se čísla nebudou zhoršovat a budou se držet v patřičných mezích, tak se opatření budou uvolňovat. Což připustil již ke konci března v otázkách Václava Moravce. A slovo promořování Prymula dle Vávry použil v úplně jiném kontextu než tam, kde se nákazu ani nepokoušeli zastavit. Na pravou míru uvedl i to, že by se měly otevírat hranice, u kterých Prymula dříve spekuloval, že by mohly být zavřené až na dva roky. „Budeme moci ČASEM cestovat, nejdříve tam, kde je nákaza malá a kde o to stojí, což je momentálně prakticky jen Polsko, a po cestě bude navíc následovat karanténa,“ vysvětlil.

„V zásadě tak Prymula řekl to, co všichni asi tuší: cca za měsíc, pokud se to uklidní, začneme uvolňovat opatření a vracet se do stavu, kdy půjde v rouškách chodit i jinam než do potravin, a to i s rizikem, že se nakazí další lidé, protože nejde zničit ekonomiku a k nákaze tak jako tak nakonec stejně asi dojde,“ vyložil si vývojář Prymulova slova v rozhovoru a osopil se na novináře, kteří se chytli slova „promoření“.

Psali jsme: Lidi jsou spodina? Ne! udeřil Okamura na TOP 09. A rozbalil to proti EU: Vytáhl zlé věci „Pořád h*jzl Zeman nechcípl.“ Chtěli slušně diskutovat, ctí pravdu a lásku, Soros je neplatí. Jenže se to zvrhlo „Járo, já v to doufala!“ Foldyna vstoupil k Okamurovi a hned se děly věci. Rány ČSSD Vyčůranost! udeřil na vládu Feri. Kalousek položil jednoduchou a záludnou otázku...

„Na to musel reagovat Babiš, Hamáček a Vojtěch, kteří všichni řekli prakticky to samé, co Prymula, akorát to odmítli nazvat promoření. Protože novináři naschvál celou věc překroutili, aby vytvořili neexistující problém,“ obvinil média Daniel Vávra a dodal: „To ale ‚hlídacím psům‘ nebrání použít opět palcové titulky BABIŠ NESOUHLASÍ, PROMOŘOVAT SE NEBUDE! Těžko hledat exemplárnější případ práce současných médií, která se neštítí záměrně vyvolávat paniku a konflikty na základě smyšlených a překroucených interpretací reality, ani když je situace opravdu vážná.“

Psali jsme: „Pořád h*jzl Zeman nechcípl.“ Chtěli slušně diskutovat, ctí pravdu a lásku, Soros je neplatí. Jenže se to zvrhlo Válka o „promořeného“ Prymulu: Vše prý bylo jinak. A padla čísla, která vyděsí Už i pravicový profesor: Česko, spolehni se na sebe. I v zemědělství. Stop penězům do ciziny, hlavně tyto firmy. Jinak... „Prymulo, pomřeme. Je to zločin!“ Drsný hlas proti promořování za věcí vidí EU. A nejen to

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.