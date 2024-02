Totální výtlem. Rakušan před „televizní“ hospodou Severka, v růžové čepici

reklama

Severka. Severočeská restaurace „čtyřka“, kterou představil seriál Most!. Právě zde se scházela parta hlavních hrdinů, kterým se celá republika smála jako ztělesnění beznaděje Ústeckého kraje.

„Jak jsme zničili kdysi krásné a bohaté město a teď se tomu smějeme v seriálu,“ shrnula lapidárně titulka tehdejšího časopisu Reflex.

Nyní se rozhodl se slavným lokálem zviditelnit i Vít Rakušan, který poslední tři týdny objíždí beznadějné lokality a nechává se tam natáčet, kterak se s jejich obyvateli překřikuje. Jeho fanoušci se pak na sociálních sítích navzájem ujišťují, že „s dezoláty se opravdu diskutovat nedá“, jak shrnul titulek na Foru24.cz.

Čtvrtý díl jeho putovní debaty, který nazývá „Bez cenzury“, zavedl ministra vnitra právě do Mostu, podle mnoha statistik jednoho z nejzaostalejších okresů v Česku. A rozhodl se jej situovat právě do televizní hospody, která se stala symbolem výsměchu zkoušenému regionu. „Když do Mostu, tak do Severky. Ježiš, to je trapné klišé,“ psali někteří už předem.

Jiní to obrátili ve vtip a připomněli svérázný zasedací pořádek, ve kterém by Vít Rakušan měl „držet úhel“ a nepřibližovat se k ostatním.

Na debatu pak lákal za použití televizního sloganu „Dycky Most“ a ujišťoval, že „debata, jako dycky, bez cenzury“. Dokonce si k tomu účelu nechal vyrobit speciální čepici v růžové barvě, která má být novou značkou jeho hnutí. Je to výsledkem práce Michala Repy, slovenského kreativce, který pracoval na prezidentských kampaních Zuzany Čaputové a Petra Pavla.

Ale nebyl to první poetický příspěvek v souvislosti s touto návštěvou. Už předtím si vypůjčil ze slavného písňového textu verše, že přijde tam, kde ho nečekáš, a vyhrává ten, kdo se snaží překlenout vzdálenost.

A ještě předtím na síti vtipkoval, že musí dobře poladit navigaci, protože „pár míst na trase by mohlo kdekomu nahnat strach“. Nemyslel tím ghetto Chanov, ale místopisné názvy Hněvín a Šibeničník. I na síti X, k Rakušanovi obvykle vstřícné, mnohým přišlo trapné, že se politik dopředu vysmívá hostitelům na úrovni humoru základní školy, když vykládá, jak tímto regionem v žádném případě nepohrdá.

Vše pak Vít Rakušan završil, když se pochlubil „věrnou divačkou“, která za ním do Mostu přijela až z Brna. Ve skutečnosti se jednalo o Danuši Nerudovou, lídryni kandidátky STAN do eurovoleb, která v rámci předsedovy „Debaty bez cenzury“ dělala předvolební kampaň. Vít Rakušan se prý těší, jak osazenstvo Severky ekonomce „vysvětlí ty důchody“.

