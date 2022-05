Toto hrozí. Zelenskyj si má dát pozor. Šmucler k Ukrajině a ČR

„Henry Kissinger je prostě génius… Tuhle válku předpověděl před mnoha lety,“ shrnul v pořadu Podrženo, sečteno na XTV.cz prezident České stomatologické komory Roman Šmucler a dal jasně najevo, co si myslí o názorech takzvané pražské kavárny k výroku známého diplomata, že by se měl Kyjev vzdát části svého území. Ukrajina je na tom podle Šmuclera dosti podobně jako my v roce 1938 a zářnou budoucnost jí nemusí zajistit ani vítězství. Naznačil však druhou možnost, kdy Rusové na Donbasu „budou utíkat do Ukrajiny“. Zelenskému doporučil, čeho se vyvarovat při jeho projevu v Parlamentu.

„Myslím si, že to je trošičku pozdě. To období těch projevů je malinko pryč a myslím si, že Čechům, kteří tam poslali všechny těžké zbraně, co snad mají, a kteří tam posílají spoustu peněz, není třeba vysvětlit tu věc, spíš možná že to bude v tom Parlamentu, který možná trošku lidi rozděluje, a tím, že za tím stojí přesně určení politici, tak to možná udělá problém,“ míní.



Poznamenává, že hodně lidí má ještě neblahé vzpomínky na ruská vojska a zejména ti, kteří zažili invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, vnímají aktuální agresi Ruska velmi emočně a nejraději by sami pomohli Ukrajincům se zbraní v ruce, projev Zelenského k oběma komorám českého Parlamentu přesto vnímají jakožto „akci TOP 09 a středolevého křídla ODS“.

„Parlament má právo vyslechnout, koho chce. A pan Zelenskyj tohle dělá pro svoji zemi a nepochybně určitě závěrem bude, že náš Parlament vyjádří vyšší podporu Ukrajině,“ míní. Jde ale prý o „nešťastnou věc“, jelikož podobné projevy naopak mnohé mohou odradit. Dle Šmuclera je místo období na projevy aktuálně čas na reálné činy, což Ukrajina prokazuje v bojích proti útočícímu Ruska a my v rámci její podpory zbraněmi. „Tady není potřeba nikoho lámat, jako to bylo třeba v Německu,“ podotkl Šmucler v rozhovoru pro XTV.cz.



Šmucler doufá, že půjde ze strany Zelenského o poděkování za českou podporu Ukrajině, to by dle něho naopak v Česku v rámci podpory Kyjevu pomohlo.



Prezident České stomatologické komory ukrajinskou hlavu státu ocenil za to, že se k obraně své země postavil čelem. „Zelenskyj je politik nového typu, čili dneska jsme v nějaké éře videa a ukazuje se, že ta průprava mu pomáhá. Nepochybně se zachoval statečně, mohl z Kyjeva utéct. Komu čest, tomu čest,“ hodnotí. Varuje však Zelenského, aby v aktuální situaci Čechům spíše sdělil sympatie, nežli to „že málo dělají“. Míní, že Ukrajina vděčí za zbraně a podporu právě předchozímu vystupování svého prezidenta a jeho schopnosti pohybovat se před kamerami.

U dění spojeném s válkou na Ukrajině Šmucler okomentoval také článek ParlamentníchListů.cz mapující reakce na exministra zahraničí USA Henryho Kissingera, jenž na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu totiž naznačil, že by se měl Kyjev vzdát části svého území.

„Henry Kissinger je prostě génius. Pro mě naprosto mimořádná osoba. Je to diplomat, kavárna, nebo všichni lidé v Čechách říkají: ‚Co si to dovoluje říkat, že by se to mělo nějak dělit?‘ Tak já bych řekl druhou věc: Je to diplomat. V tuto chvíli Ukrajina, ale třeba i Česká republika jako spojenec Ukrajiny nepouští diplomaty do hry. Co říká v tuto chvíli Kissinger, není podstatné, protože Ukrajinci a my spolu s nimi říkáme: ‚Rozhodnou to zbraně.‘ Čili ti diplomati přijdou, až se to rozhodne. A my jsme přesvědčeni, že Rusko bude vytlačeno z Ukrajiny. Optimisti pak říkají, že ukrajinská armáda půjde do Ruska. Takže chápu, že strašně lidí říká, že to je pravý opak toho, co je tady doktrína. Zadání v tuto chvíli není dělat vyjednávání, ale zadání je tohle a pak budou diplomati vyjednávat s poraženým Ruskem o reparacích, a tak dál,“ shrnul Šmucler.

Shrnul přitom, že Kissinger předpověděl, že jakmile si jedna strana, v aktuálním případě Rusko, řekne, že bude Ukrajina její, tak „to praskne“.

Přirovnal přitom opět Ukrajinu k roku 1938 a poukázal na varování Zelenského, který podstoupení území Ukrajiny přirovnával k tomu, jaké jsme zažili my po mnichovské dohodě. „To jsou dva pohledy – jeden je, že to byla samozřejmě strašná tragédie pro český národ… Ale k tomu roku 1938 ještě patří roky 1945 a 1946, kdy jsme vysídlili Němce – to byla také strašlivá tragédie. Strašná ostuda. Ale spousta lidí říká: ‚Možná je pravda, že ta tenze s Němci zmizela‘,“ říká Šmucler a podotýká, že na území Sudet trvalo až devadesát let, než všechno vyprchalo.



Upozornil také, že jsme nepodstoupili pouze území nacistickému Německu, ale po válce nám Sovětský svaz sebral Podkarpatskou Rus. Ta sice byla od po vítězství ve druhé světové válce opět vrácena Československu, jelikož byly jeho hranice obnoveny do stavu před mnichovskou konferencí, již 29. června 1945 pak byla odstoupena Sovětskému svazu.



Šmucler na myšlenkách Kissingera ukázal, že pokud se boje zastaví a Ukrajina se stane bohatou zemí a připojí se k Evropské unii, Rusové na Donbasu „se chytí za nos a budou utíkat do Ukrajiny“. Druhou verzí však je, že Ukrajina sice vyhraje válku, ale bude v takovém ekonomickém rozvratu, že její občané raději zůstanou v jiných státech, například u nás.

Vyjádřil se i k americké pomoci pro Ukrajinu a k americké snaze „šířit demokracii“. Američané si podle Šmuclera pamatují ostatní válečné konflikty, které neskončily úplně tak, jak si představovali, ať už jde o Afghánistán nebo i Vietnam, případ Ukrajiny je však jiný. „Dneska je situace taková, že posílají peníze na Ukrajinu, Ukrajinci statečně bojují, zdá se, že ty peníze se využijí…“ shrnuje. Uvedl, že navíc 40 miliard dolarů nejnovější americké pomoci pro Washington „nejsou peníze“.



