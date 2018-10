Toto jsme zjistili po projevech Klause a Vodičky na Vítkově o tom, co se prý děje uvnitř svazu bojovníků

Evropská unie se rozkládá a Češi do ní nevstoupili jen proto, aby se Česká republika stala opět pouhou provincií. Tato silná slova zazněla dnes, ve výroční den vzniku Československa, na pietním shromáždění na pražském Vítkově, zorganizovaném Českým svazem bojovníků za svobodu (ČSBS). Podle bývalého prezidenta Václava Klause, který byl jeho hostem, by bylo nejlepší ji přejmenovat na MMU- Macron- Merkel Unie.

Z českých politiků se slavnostního shromáždění zúčastnili kromě českého exprezidenta, kterého doprovázel poslanec a jeho syn Václav Klaus ml. (ODS), také šéf SPD Tomio Okamura a zástupci ministerstva obrany. Pietního aktu se kromě nich zúčastnilo několik posledních žijících válečných veteránů z 2. světové války, konkrétně z řad našeho 1. Československého armádního sboru, a rovněž diplomaté Slovenské republiky, Ruské federace, Srbska, Kazachstánu a Číny.

„Nepřijeli dnes žádný představitel Evropské unie, a tím se vracím ke svému bonmotu, že Evropská unie je v rozkládajícím se stavu. Měla by se přejmenovat na MMU- Macron- Merkel Unie,“ pronesla ve svém projevu bývalá hlava českého státu. Protože Macron před svou cestou do České republiky prohlásil, že se EU nebude ohlížet na země, které by chtěly blokovat další integraci Unie, Klaus tyto jeho slova označil za „typickou aroganci Francouzů“. „Pro vstup do tohoto nadnárodního svazku nehlasovala většina našich spoluobčanů se záměrem ukončit éru započatou 28. říjnem 1918 a stát se znovu pouhou provincií,“ zdůraznil Klaus. „Dnes je důvod slavit. V mnoha ohledech žijeme v nejpříznivější době naší více než tisícileté historie a měli bychom proto jasně, hrdě a sebevědomě říci, že založení Československa, přes všechny peripetie, kterými jsme za uplynulých 100 let procházeli, považujeme za jednoznačné positivum, které si nikdy a nikým nesmíme nechat znesvětit. Dvacátým osmým říjnem 1918 vznikl pro ty z nás, kteří se cítíme být dědici tehdejších událostí, nesnadný závazek náš samostatný stát udržet, rozvíjet a předat generacím, které přijdou po nás,“ dodal exprezident Klaus.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Také šéf ČSBS Jaroslav Vodička ve svém projevu připomněl důvody, proč je stále důležité slavit dnešní den jako státní svátek připomínající vznik samostatného Československa. „Něco je prostě pevným bodem, co existuje nezávisle na tom či onom a dnes si občan naší země jistě uvědomí, že žil někdo jako Masaryk, který, spolu s dalšími osobnostmi, stál u zrodu nového státního útvaru vzniklého na troskách Rakouska- Uherska, Československé republiky,“ uvedl Vodička. Podle něj naši předci chápali domov, vlast i stát jako svou základní potřebu a jistotu. „A k těmto hodnotám a pietám se tak i chovali, s úctou a respektem,“ řekl Vodička s tím, že to už dnes bohužel není samozřejmostí. „Doba se mění, hrubneme, stáváme se zlí a nemilosrdní, což je velká chyba a bezesporu zde hrají velký vliv média a jejich zájmy. Piety, ony tiché vzpomínky, se stávají akty pískotu a řevu davu, nerespektujícího výsledky demokratických voleb a šlapajících po věncích obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna,“ připomněl Vodička mezinárodní skandál, ke kterému došlo před budovou rozhlasu na Vinohradské třídě.

Fotogalerie: - Ceremoniál na Vítkově

Fotogalerie: - Defilé nejen vojenské techniky

Spory mezi veterány

Na letošní akci se negativně podepsala oproti předchozím rokům nižší účast pozvaných hostů. Jak zaznělo z kuloárů ČSBS, bylo to způsobeno negativní kampaní, která je v současné době vedena proti vedení ČSBS ze strany některých politických subjektů, zejména STAN, TOP09 a na ně napojených novinářů kvůli kontroverznímu záměru vedení ČSBS vyznamenat svazovou medailí komunistického poslance a předlistopadového příslušníka Veřejné bezpečnosti Zdeňka Ondráčka.

Součástí kampaně je podle šéfa ČSBS Vodičky i pomlouvačná kampaň proti jeho osobě. „Jsem rozhodnut nenechat to jen tak. Příští týden po dohodě se svým právníkem podám trestní oznámení na všechny, kdo o mně píší tyto lži,“ prozradil ParlamentnímListům.cz Vodička.

Nedosti ale na tom: podle zdrojů naší redakce se navíc proti Vodičkovi a celému vedení ČSBS v nejbližších dnech chystá vnitrostranický „puč“, ve kterém chce část členské základny ČSBS odvolat kompletní Ústřední výbor ČSBS. „Vím o tom. Neodstoupím. Budu bojovat. Bude to masakr,“ řekl ParlamentnímListům.cz Vodička.

Problémy a vnitřní rozpory ale přesně 100 let po založení Československa netrápí jen ČSBS, ale také její sesterskou organizaci, Československou obec legionářskou. I ji kvůli chování a jednání současného vedení opustila řada lidí. Mezi těmi, kdo znechuceni odešli, je mimo jiné i Milena Kolaříková, která byla letos dokonce za své aktivity na poli péče o válečné veterány a hroby padlých vojáků vyznamenána dokonce britskou královnou. „To už prostě dál nešlo,“ řekla ParlamentnímListům.cz Kolaříková, první a dosud jediná držitelka Řádu britského impéria.

Psali jsme: Drzí a arogantní Francouzi. Mám strach z toho, co říká Macron. Snaží se umlčovat menší členské státy. EU se rozkládá... Exprezident Klaus se bouřil na Primě Václav Klaus st. přirovnal Tomáše Halíka k Reinhardu Heydrichovi V dnešní atmosféře Evropy se musíme stejně jako před sto lety strachovat o blaho naší země i občanů, varoval na Vítkově Václav Klaus Zrušení hranic v EU byla chyba, překvapil Václav Klaus. Totálně udeřil na dnešní mládež a řekl své k Czexitu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Petr Blahuš