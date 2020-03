Toto připravuje EU teď, v době pandemie! Kobza z SPD proti Jourové. A varuje ji: Budete si balit kufry, až lidé pochopí...

ROZHOVOR „Evropa po pandemii už nikdy nebude tou co před ní. Lidé se probudí z hibernace způsobené materiálním nadbytkem a pochopí, že jde o důležitější věci. Často třeba o holé živobytí. A také o příslušné svobody. V tu chvíli si v Bruselu mohou balit kufry. A Jourová jako první,“ uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz poslanec za SPD Jiří Kobza k plánům české eurokomisařky Věry Jourové. Ta oznámila, že Evropská unie finančně podpoří tzv. nezávislá média v jejich údajném boji proti dezinformacím a pracuje i na vytvoření Akčního plánu pro demokracii. Před ním Kobza varuje. „Je to jen další projekt směřující k likvidaci svobody slova,“ upozornil a jmenoval, kam tyto finance zamíří. „A to prosím platíme my všichni z našich daní,“ poznamenává.

Česká eurokomisařka Věra Jourová oznámila, že Evropská unie finančně podpoří tzv. nezávislá média, protože ani v časech koronaviru prý nelze zapomínat na boj proti dezinformacím, který se bez nezávislých médií vést nedá. „V tomto boji proti virtuálním hrozbám by měl pomoci v první řadě tzv. Digital ServicesAct, který Komise představí do konce tohoto roku. Ten má stanovit jasná pravidla pro internetové společnosti a on-line platformy včetně povinnosti výše zmíněný obsah vyhledávat a mazat,“ česky řečeno: cenzurovat. Kromě toho je podle Jourové potřeba vytvořit jakýsi akční plán na ochranu demokracie. V rámci tohoto plánu Evropská komise uvolňuje prvních 5,1 milionu eur na podporu nezávislých médií, která údajně mohou dezinformace vyvracet. Podle Jourové, která má v nomenklatuře EK na starosti péči o právní stát a boj proti dezinformacím, varovala, že celá řada dezinformací pochází z Ruska a Číny a těmto zemím je třeba předvést, že se umíme bránit. „Jsme znepokojeni i tím, kolik dezinformací šíří i samotní Evropané. Někteří z nich to dělají kvůli zisku, další jsou jen užitečnými idioty,“ varovala Jourová. To jsou velmi silná slova. Jak si je překládáte vy?

Anketa Obstála Evropská unie jako instituce v současné ,,koronakrizi"? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 1134 lidí Nepochybně nejde o nic jiného než o další a pokročilejší formu likvidace svobody slova, kterou zaručuje už deklarace OSN z roku 1949, ale třeba i naše ústava a její součást – Listina základních práv a svobod. Jinými slovy: naše občanka (pokud už nepožádala o občanství v jiné zemi – Jourová vede útok na nejvyšší zákonnou normu své vlastní země. To je jeden úhel pohledu, který se nabízí. Ostatně Jourová není první, kdo při vstupu na eurounijní trafiku přišel s názorem, že v bruselských strukturách nezastupují svou zemi, ale jakési amalgámové „evropanství“. Přesvědčivým mistrem tohoto žvástu byl a stále je Pavel Telička. Vstupem do budovy EU prostě přestáváte být Čechem a stáváte se služkou eurobyrokracie.



Co podle vás tato nová aktivita sleduje?

Tady není třeba příliš spekulovat, oni to říkají sami otevřeně: znemožnit veřejné působení těm lidem a médiím, jež mají jiné názory než oni. Mají k tomu nepředstavitelné hory prostředků. Jen na první programy indoktrinace těmi „správnými“ názory dostanou, jak jste sám uvedl, z EU kasy přes pět milionů eur. Pominu-li, že je to opravdu nehorázná arogance – na pozadí pandemického kataklyzmatu, zachvacujícího celý svět včetně slavné EU, vyhazovat peníze v takém množství za brožury, školení a ideologické „kobercové nálety“, pak mě to především nutí se ptát: kde na tuto strašidelnou (zlo)činnost vedoucí k likvidaci svobody slova, ne jejímu posílení, jak slyšíme v jejich propagandě, vlastně ty prostředky berou. Nabídnu některé odpovědi: natiskla je nahonem Evropská centrální banka? Nebo si je EK půjčila od Mezinárodního měnového fondu? A co to bude znamenat pro nás s ohledem na fiskální kompakt, do kterého nás natlačili? Je to korupce nebo další past, jak nás zadlužit a zbavit dalších práv, abychom zapomněli na CZEXIT? To jsou všechno velmi relevantní otázky. Ale jen technické. To politikum je v závorce za tím. Oč tu vlastně běží? Zcela zlikvidovat alternativní názory, eliminovat snahu lidí dopátrat se reálných a pravděpodobných zákulisních příčin podobných aktivit, a ještě je k tomu urážet citáty z Lenina o užitečných idiotech. Kdyby ničím jiným, tak tímto Jourová zcela demaskovala zrůdný smysl a plán EU. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Vedle Digital ServicesAct se prý v příštích měsících vytvoří rovněž Akční plán pro demokracii (DemocracyActionPlan), jehož představení je naplánováno také na konec roku 2020. Akční plán má balíček legislativních návrhů pro digitální služby v mnohém doplňovat. Jourová, která má vytvoření akčního plánu na starosti, si pro něj vytyčila tři hlavní cíle – posílit svobodu a nezávislost médií, rozšířit odpovědnost mediálních a on-line platforem a ochránit demokratické procesy a instituce. To přece zní sympaticky, nebo ne?

Rozhodně ne. Je to jen další projekt směřující k likvidaci svobody slova. Vidíme to i na subjektech, které mají být příjemci např. oněch pěti milionů na „ochranu svobody slova“. Například téměř třetinu té částky, půldruhého milionu eur má inkasovat International PressInstitute (IPI), který má i českou pobočku, v níž mj. figurují i známá dezinformační (a zpravidla různými sorošovskými zdroji placená) bulvární média typu Hlídací pes, Neovlivní atd., kooperující pod střechou té zajímavé neziskovky Ústav pro nezávislou žurnalistiku, která, jak odhalil moderátor Xaver Veselý, má krycí adresu kdesi v zahrádkářské kolonii, a je tedy nejspíše jen jakousi rezidenturou a překladištěm peněz a zájmů. A to prosím platíme my všichni z našich daní. Protože co to jsou ty „evropské peníze“? Přece peníze členských států odevzdané více či méně dobrovolně do kasy EU, která s nimi pak dělá vlastní politiku – na úkor obyvatel členských zemí a bez ohledu na jejich zájmy.



Evropská byrokracie to však chápe jednoznačně a dost osobitě. Bohatým (obyvatelům členských zemí) brát a chudým (sobě) dávat a pak svévolně rozhodovat o jejich užití. Což je samo o sobě, jak se dnes říká, bizár. Jenomže EU navíc prokázala jak v případě nezvládnuté migrace, tak při dnešní epidemii svoji nekompetentnost, neschopnost a nerozhodnost. Není způsobilá řešit evropské problémy, a tak nasazuje finance na propagandu, aby utišila stále hlasitější hlasy napříč EU, které upozorňují na tuto skutečnost. Současně ve vedení EU narůstá hysterie při vědomí, že může za nějakou dobu nastat situace, kdy budou nuceni si najít smysluplné zaměstnání. To je ovšem pro většinu europapalášů noční můra. Tak sypou do propagandy peněz, co se dá. Mgr. Jiří Kobza SPD



Jourová také pravila, že onen Akční plán pro demokracii má za úkol „bránit a podporovat demokracii“. Jaký v tom vidíte zádrhel?

Podívejte, stačí vzít jediný příklad. Tento „plán“ se má věnovat „vytvoření evropských mediálních rad, které by měly klást důraz na etické standardy novinářské práce“. Jinými slovy další cenzurní úřady, proti nimž byla někdejší komunistická Hlavní správa tiskového dozoru jen dětským pískovištěm. Tady jde o vše: o totální přizpůsobení názorů a psychiky obyvatel EU, jejich orwellovské zotročení a poté – za jejich poslušného mlčení – realizaci unijních mocenských a ekonomických zájmů. Mám ale optimisticky za to, že eurověrchuška zaspala dobu. Evropa po pandemii už nikdy nebude tou co před ní. Lidé se probudí z hibernace způsobené materiálním nadbytkem a pochopí, že jde o důležitější věci. Často třeba o holé živobytí. A také o příslušné svobody. V tu chvíli si v Bruselu mohou balit kufry. A Jourová jako první. Psali jsme: Zpívánky se Svěrákem: Češi, nezpívali jste! Opakovat, zvažují pořadatelé Tomáš Doležal, Jiří Kobza: Bruseláci, na slovíčko! Chceme vzít roha z děsivého Schengenu Kdo vydělává na pandemii? Poslanec Kobza má jasno Zbytečná EU! Zavřít hranice! Jiří Kobza navrhuje tvrdá opatření v boji s virem

