Toto si mají diváci myslet? Velká Rada smetla Noru Fridrichovou. Citlivé a výbušné téma „předžvýkáno“

V české metropoli je v těchto dnech v plném proudu festival leseb, gayů, bisexuálů, trans osob a dalších sexuálních menšin (LGBT+) Prague Pride a ve veřejném prostoru se tak opět ozývá téma požadavku „manželství pro stejnopohlavní páry“.



S reportáží k tomuto tématu se před necelým měsícem vytasil i pořad 168 hodin a v části nazvané „Pro všechny“ reportérka Nora Fridrichová si hned úvodem povzdychla nad průtahy kolem schválení homosexuálních svazků. „Manželství pro všechny – tedy i pro ženy milující ženy a muže milující muže. Skoro to vypadá, že dřív ho schválí ve Vatikánu,“ zaznělo s tvrzením Fridrichové, že když zazní slovo manželství, začnou se politici „zaklínat, jako kdyby gayové po ně byli nějaká hrozba“.



„Přitom rozvodem u nás končí každé druhé manželství,“ pokračovala novinářka a uhodila: „(Manželství) prý jen pro muže a ženu. V Evropě tak patříme jednoznačně na východ mezi posttotalitní země.“

Takto zahájená reportáž odvysílaná na ČT1 12. června pak skončila v řešení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a orgán na svém 12. zasedání v úterý tohoto týdne upozornila, že byla problematika možného uzákonění manželství pro osoby stejného pohlaví prezentována nevyváženě a pořad stranil příznivců uzákonění svazku stejnopohlavních párů.



„Reportáž byla pojata způsobem, který schvalování uzákonění manželství osob stejného pohlaví představuje v pozitivním světle jako správný přístup, kdežto názory a argumenty odpůrců těchto manželství prezentuje jako zastaralé a v dnešní době nepřijatelné. Provozovatel vysílání tak nezajistil, aby v tomto politicko-publicistickém pořadu bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti,“ usnesla se RRTV.



A co že zaznělo v samotné reportáži, na kterou RRTV reagovala? Reportérka Zuzana Černá hned úvodem během videa od organizace „Jsme fér“ v pozadí poznamenává, že sice gayové a lesby mohou uzavírat registrovaná partnerství, v praxi „jim to ale nic nepřináší“.



Svůj pohled nabídla i žena vychovávající se svou partnerkou dvě děti, která podle svých slov čeká, až budou moci obě společně vstoupit do manželství. Nynější stav je dle ní těžký i pro jejich děti. „Jsou to druhořadé děti. Vychovávám je v tom, že mají dva rodiče, ale v momentě, kdy je potřeba, aby do toho vstoupil stát, tak je najednou nemají. Stát mě jako rodiče nevidí,“ vysvětlila.

Následně se reportérka vydala i s ženou „chytat“ politiky před Poslaneckou sněmovnu. Zatímco od poslanců ANO Radka Vondráčka slyšela podporu pro manželství, exministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO) řekl, že by se klonil spíše k registrovanému partnerství. A další poslankyně ANO Zuzana Ožanová řekla, že je zcela proti. „Já jsem rozhodnutá od minulého volebního období,“ uvedla s tím, že „partnerskému vztahu nic nebrání bez ohledu na to, jak to nazýváme“.



Podobného názorů bylo i více politiků, kteří se většinou shodovali, že práva by homosexuálům dali stejná, ale nechápou, proč by měl jejich svazek nést pojmenování „manželství“.

Když s negativním pohledem na stejnopohlavní manželství přišel i senátor Zdeněk Hraba (za STAN), reportérka Černá mu představila ženu chtějící vstoupit s partnerkou do manželství. „Pane senátore, tohle je paní Petra. Paní Petra vychovává dvě dcery se svou partnerkou a ráda by byla ženou své ženy – manželkou. Řekněte jí, proč ne?“ tázala se. „No, a proč ano?“ vrátil ji dotaz Hraba.



Následoval poslanec SPD Jan Hrnčíř. „Přiznat větší práva určitě ano, tam prostor je, ale jsme pro tradiční model rodiny, děkuji,“ odvětil a dal se na odchod. Reportérku ale jeho slova nestačily. „A proč vám to vadí? Protože nám tradičním rodinám to neublíží, ale jim to pomůže,“ pronášela Hrnčířovi reportérka a naháněla jej s mikrofonem i po konci vstupu. „Já si myslím, že to stačí, já jsem se vám vyjádřil, děkuji,“ opakoval.



Reportérka jej však opět dohonila: „Pane poslanče, já se ptám jenom na to, proč na tom lpíme? Proč to nelze v roce 2022, když to jde v jiných zemích?“ „Manželství je svazek muže a ženy. Na shledanou,“ uzavřel pronásledování politik.

Naopak podporu „manželství pro všechny“ má od poslankyně ANO Taťány Malé, která svou podporu vysvětlila tím, že lesbou je i její dcera. Sama však podotkla, že má trochu problém s pojmem „manželství“ z „tradicionalistického důvodu“.



Následovalo podivení sociologa Zdeňka Slobody, že se v Česku s nízkým podílem věřících silně šíří hlasy motivované vírou, „i když jsou ve společnosti menšinové“. Právě otázka víry má být důvodem pro nepodpoření zákona lidoveckým poslancem Hayato Okamurou. „Víra je hlavně o lásce. O lásce člověka k člověku… nechápu to,“ řekla na tento názor žena z reportáže.



V reportáži následně zaznívá odvolání se na Listinu základních práv a svobod. „Láska, rodina, opora i praktický život stejný. Pojmenování různé. A to i přesto, že v Listině základních práv a svobod se píše, že jsou si všichni lidé rovni,“ spustila reportérka a následně se na obrazovce divákům jal analytik Petr Agha sdělovat, že to je „na hraně diskriminačního jednání“. „Je to nerovné zacházení bez zjevného opodstatnění,“ myslí si o situaci, kdy by se homosexuální svazky za stejných práv jmenovali jinak než „manželství“.



„Poslanci a senátoři jdou proti názorům Čechů, ti totiž s manželstvím pro všechny problém nemají a jsou pro, potvrdilo to i květnové bleskové šetření mezi dospělými. Pro 65%,“ snese se posléze k divákům veřejnoprávního kanálu a zobrazí se koláčový graf s výsledky průzkumu společnosti MindBridge Consulting a.s. provedeném mezi lidmi ve věku od 18 do 70 let. Česká televize však názor všech Čechů zjevně opřela o názor tisícovky lidí. Tak početná totiž byla skupina respondentů tohoto průzkumu.

Ve zbytku stopáže příspěvku věnovanému „manželství pro všechny“ ještě opět zněla slova o západní a východní Evropě. „Západní Evropa se otevřela, východní naopak uzavřela. Česko je přesně na dělicí linii. Paradoxně jako česká země, ve které každé druhé manželství končí rozvodem, máme podobný režim jako silně věřící Itálie,“ zazní a dojde na návrat analytika Aghy, jenž začne do kamery hovořit o tom, že si již v konzervativním Španělsku dávno „uvědomovali, že je potřeba změnit prostředí, že je třeba modernizovat společnost“ a „reflektovat narůstající pluralitu společnosti“.



Koncem reportáže, která byla dle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nevyvážená a Česká televize kvůli ní nyní dostala od RRTV lhůtu 7 dní, během nichž musí dojít k nápravě, pak opět dojde na promítání klipu organizace „Jsme fér“, jež za stejnopohlavní sňatky lobbuje.



Celou reportáž můžete zhlédnout ZDE.

