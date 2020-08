Toto už není náhoda, obává se advokátka Zwyrtek Hamplová. Někdo se snaží zakrýt velmi temný cíl

reklama

Podle Zwyrtek Hamplové jsme se ocitli na rozcestí, a komu to ještě není jasné, měl by se probudit. „Možná jednou budeme tomu pitomému viru děkovat. Za to vše, co vyvolává, co způsobuje a jak nemilosrdně odhaluje, kdo jsme, kam kráčíme a kam dokráčíme, pokud se zavčas nevzpamatujeme. A ten výraz by byl hodně peprný, proto ho jako dáma nepoužiji. A za co jednou možná budeme koronaviru děkovat? Za to, že nás probudil a přinutil jednat, nejen se vézt v běhu doby,“ míní Zwyrtek Hamplová, která v současné době prožívá těžké dny, neboť jí zemřel tatínek.

Jedno jediné pozitivum přesto v dané situaci vnímá – pohled z ptačí perspektivy na veškeré dění kolem. „Čtu titulky, články, rozhovory… jejich obsah logicky vnímám přes filtraci aktuálně důležitějších věcí ve svém životě, nicméně vnímám ho a nestačím se divit, do jakého chaosu se dostáváme, jak jsou lidé zmatení zcela rozpornými tvrzeními expertů, jak si na tom všem kdejaký politik buduje vlastní image a jak je čím dál víc jasné, že my lidé dole jsme těm nahoře úplně ukradení,“ uvažuje Zwyrtek Hamplová.

Podle jejích slov nás potřebují dostat do stavu, kdy zmateni vším kolem úplně rezignujeme na cokoli z veřejného života, protože tomu přestaneme rozumět, nebo spíš nebudeme chtít vynakládat energii vedoucí k onomu porozumění, a proto se zavřeme za dveře svých domovů a řekneme – dělejte si, co chcete, nám už je to prostě všechno jedno, chceme mít svatý pokoj. „Bohužel se mi zdá, že to všechno není náhoda, ale že je to prostě jasný cíl. Abychom v tom chaosu a zmatku přehlédli i řadu jiných věcí – třeba že se chce sáhnout do justice, že se zasahuje do výchovy našich dětí a vnuků ve školách, že se osekává samospráva, že se v tichosti můžeme stát ještě většími vazaly EU a tak dále a tak dále… prostě, chtějí nás otrávit tak, že generálně mávneme rukou nad vším a začneme hrát doma žolíky jako za komančů. A ti u vesel budou mít pré,“ dodala se slovy, že kdysi na to šli stejně soudruzi, kdy byl jiný svět doma a jiný svět venku. Doma se mluvila pravda, venku se lhalo.

„To, že tehdy této rezignace lidí na pravdu dosáhli soudruzi strachem a la padesátá léta a jednotou Národní fronty, která měla v rukou posudky na vše, a dnes se toho snaží dosáhnout politické elity vyvoláním paniky a zmatku kolem jednoho koronaviru, je ve své podstatě úplně jedno. Cíl je stejný – udělat z nás poslušné stádo, a to náhlými, už nečekanými, o to více nesmyslnými a nelogickými příkazy, zákazy a pravidly, s nimiž se nikdo rozumný v této podobě nemůže ztotožnit a na jejichž obsahu se nemohou dohodnout ani experti. Hádají se o nich v přímém přenosu, a pak najednou tak nějak náhodou narazíte na titulek o snižování platů v justici, disciplíně dětí ve školách a o blížící se eurozóně,“ dodala.

Závěrem vyzvala, abychom nebyli stádo a chtěli znát důvody a žádali vysvětlení. „Nenechme si namluvit, že jde jen o naše zdraví, když jde o vysokou politickou a ekonomickou partii, ve které my jsme pouhými pěšáky – ano, protože tak se s námi jedná. Neznám navíc ve svém okolí nikoho, kdo by uvěřil, že to vše, co se kolem děje, uzrálo a vzniklo v hlavě ministra Vojtěcha. To je totiž jediná věc, které se dá upřímně a od srdce v této době zasmát. Chtějme tedy jasné a odůvodněné stanovisko celé vlády, které bude podloženo odborným a důvěryhodným vysvětlením PROČ. Proč z nás zase někdo dělá ze dne na den idioty v přímém přenosu poté, co měsíce uvolnil doslova vše. A nezapomeňme se u toho ptát také na justici, školství, zdravotnictví, ekonomiku, eurozónu a další důležité věci, na kterých visí kvalita našich životů v dalších letech. A taky na to, kdo na tom všem, co se děje, vlastně vydělá. Protože o to všechno se hraje. O nás a naše zdraví jde až v poslední řadě,“ sdělila se slovy, abychom zůstali občany, kteří se budou důsledně ptát.

„Nepodlehněme rezignaci, jakkoli k ní máme blízko. Jde o náš budoucí život. A opět nehovořím o rouškách – s těmi by se dalo v rozumné míře smířit, pokud nám někdo věrohodně vysvětlí důvody. Hovořím o té vyšší hře, kterou bychom neměli přehlédnout, protože v ní všichni hrajeme,“ uzavřela.

