Trapné? Fridrichová dělala z Babiše blbce. Užila si to

reklama

Nora Fridrichová v rámci reportáže připomenula staré socialistické heslo „Povaleči z kaváren do polí a továren“ ve spojitosti se slovy odboráře Bohumíra Dufka a krátce uvedla, co řekl, tedy že hospod je v Česku moc a trhu prospěje, když některé zkrachují. „Slova směřují tisícům podnikatelů, kuchařů a číšníků a servírek, kteří teď každý den řeší, co bude dál. A strachují se o budoucnost. Je fér říkat v těžkých časech těm dřív úspěšným, že pro ně není místo? A proč předákovi Dufkovi vadí nalévárny?“ ptala se moderátorka. Anketa Je nezávislost ČT ohrožena Lipovskou, Xaverem a Matochou? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 32 lidí

„Já nevím, všichni zvonili klíčema, všichni by chtěli tržní hospodářství, ale když potom nastane problém, tak to nechtějí akceptovat. Takže je mi líto, já si myslím, že ty dobrý vydržej a ty špatný prostě skončí,“ řekl Dufek na kameru a dodal, že nechápe, proč by mělo být v Česku 40 tisíc restaurací.

Na to měl odpověď šéf Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek, který oponoval, že tolik restaurací bylo zcela jednoduše proto, protože do nich chodili hosté. Ten také uvedl, že celková ztráta v oboru gastronomie kvůli vládním opatřením bude 40 miliard. „Ztráta, kterou nikdo z těch gastronomů nezpůsobil,“ dodal.

„To, že firmy skončí a zkrachují, je očistný proces,“ trval si na svém Dufek, nicméně jak zmínil hlavní ekonom Deloitte David Marek, přirozený očistný proces v ekonomice probíhá tím, že jsou firmy pod tlakem konkurence, což ale není současný případ. „Teď bojují všechny proti jednomu společnému nepříteli, kterého těžko můžou porazit, protože je to dáno nařízením vlády.“

Dufek také dodal, že v Česku jsou i jiné, stále poptávané obory kromě svářečů, například montážní pracovníci nebo řidiči. „Tady existuje nějaký trh práce a ti lidé se přeskupovat budou. Ale je velmi složité si představit, že se napříkald kvalifikovaný kuchař, který se věnuje 20 let gastronomii, začne přeučovat na svářeče jenom proto, protože momentálně 2 nebo 3 měsíce nemá práci,“ pochyboval o Dufkových slovech opět šéf Asociace hotelů a restaurací. I ekonom Marek mínil, že se u Dufka jedná o nedomyšlený výrok.

Fotogalerie: - Zeman ve sněmovně

„Nezlobte se na mě, dneska když se podíváte, oběd za 160 korun je nehorázná zlodějina,“ tvrdil Dufek a reportérka se ptala, zda je na něj moc drahý. „Samozřejmě,“ dodal odborář. Oběd by podle něho měl stát do sta korun. Opět jeho slova vyvracel Stárek slovy, že Češi mají jedny z nejlevnějších restaurací v Evropě a dodával, že ačkoliv ceny produktů šly nahoru, ceny v restauracích příliš nahoru nešly. „My stále patříme mezi ty nejlevnější oblasti,“ tvrdil.

I na „nalévárny“ došlo. Tam Dufek uvedl, že si nemyslí, že se jedná o přidanou hodnotu. „Když někomu nalejete z jedný flašky do půllitru, tak to podle mě není správný způsob podnikání,“ řekl. Stárek mínil, že zrovna výčepy piva jsou tradiční a neměli by o nich rozhodovat odboráři.

I šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Středula měl za to, že se věci způsobem, jakým je nazval Dufek, nepojmenovávají, neboť je to zbytečně urážlivé pro ty, kterých se to týká. „Myslím si, že omluva je to nejmenší, co by se v tomto mělo odehrát,“ prohlásil. Ale Dufek se k omluvě neměl: „Vy chcete ode mě slyšet, jak se tady budu kát. Nebudu se kát. Trvám si na tom, nebudu to měnit.“

Další reportáž pak patřila Parlamentu a Andreji Babišovi, konkrétně jeho slovům na adresu Pirátů, když Olze Richterové řekl, že je „skutečně nechutná“. „Teď přemýšlím, co jsem dělal ve vašem věku, ale tehdy byl plat 1050 Kčs a já jsem dělal referenta, jsem škrtal vagony čpavku,“ reagoval na dalšího Piráta. Premiérovi patřily i poslední záběry, nazvané „O čem sním“, ve kterých je vidět, jak klimbá při projevu Václava Klause mladšího, doprovázené jemnou melodií ukolébavky. Z dřímoty se Babiš nakonec vzbudí, podívá se do kamery, sundá si respirátor, napije se a mžourá. „Tak dobrou noc,“ rozloučila se Fridrichová.

Spící Andrej Babiš

168 hodin

Čerstvě probuzený Andrej Babiš

Psali jsme: Horší než covid, větší škody. Ondřej Neff vidí hrozbu. A zná pravdu o Zemanovi Covid u starých: Příroda s tím nepočítala. Proto je to zlé, říká doktor Ministr Blatný bude denně zveřejňovat rizikové skóre epidemie Prymula: Kdo měl covid, nemusí mít roušku. Kdo bude očkovaný, také ne

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.