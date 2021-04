Trestat rasismus a nenávist, navrhla EU. A Češi zahltili Brusel. Opravdu

reklama

„Doba, kdy se za názory znovu začne trestat a možná i zavírat do vězení, se nezadržitelně blíží. Nevěříte? Přesvědčíme vás. Evropská komise Ursuly von der Leyenové chce rozšířit unijní seznam trestných činů tak, aby zahrnoval nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti,“ poznamenala Bobošíková.

„Navrhneme rozšíření evropských trestných činů na všechny formy nenávistných zločinů a projevů nenávisti. Ať už kvůli rase, vyznání, genderu nebo sexualitě. Nenávist je nenávist,“ citovala Ursulu von der Leyenovou.

„Brusel už rozšíření unijního seznamu trestných činů o nenávistné verbální projevy odstartoval. Na webu Evropské komise se k iniciativě mohli vyjadřovat občané ve veřejné konzultaci. A jaká byla odezva? Velmi zajímavá. Obvykle se pod iniciativami komise najdou jednotky až malé desítky názorů. Ale v případě ohrožení svobody slova se jich sešly stovky. A naprostá většina byla z České republiky,“ uvedla.

„Přitom jsme nenašli jediný, který by s iniciativou Unie trestat za názory a omezovat svobodu projevu souhlasil. Velmi často občané přirovnávali chuť Bruselu trestat za názory ke komunismu, nacismu a padesátým letům. Jak vyplynulo z veřejné konzultace, občané považují omezování svobody slova za nepřijatelné. Připomínají, že mlčet se muselo v nacistickém a komunistickém režimu. Přirovnávají Brusel k Moskvě a poukazují, že Evropská komise chce dělat totéž, co totalitní režim, který zavíral například Václava Havla za to, co řekl, nebo za to, co napsal. Je i mnoho názorů, které tvrdí, že takové kroky povedou k rozbití Evropské unie,“ sdělila dále Bobošíková.

„Občané také píšou, že litují svého ano při referendu o vstupu naší země do bruselské 27. Co myslíte? Dá Evropská komise na odpor občanů a stáhne iniciativu vedoucí k trestání za názory, nebo ji bude prosazovat dál? Mnoho občanů, kteří se zúčastnili veřejné konzultace, se podivuje a rozčiluje nad tím, proč se Evropská komise vměšuje do vnitřních věcí členských států. Bohužel to od podpisu Lisabonské smlouvy dělat může. Vnucovat státům, co má být v jejich legislativě trestným činem, umožňuje právě Lisabonská smlouva. I proto jsem proti jejímu přijetí jako europoslankyně bojovala. Za názory se začne trestat a třeba i zase zavírat do vězení, pokud bude s návrhem Evropské komise souhlasit Evropský parlament a jednomyslně Evropská rada. Máme tedy právo veta. To říká Lisabonská smlouva. Současná praxe je ale jiná. Jak ukázalo jednání o rozdělování vakcín, z Evropské rady se stal ring bez provazů, kde dohodnutá pravidla dávno neplatí. Takže je možné, že budou stačit hlasy velkých států a za pár let bude zakázán třeba tento pořad nebo komentáře pod ním. Tedy, pokud budeme mlčet,“ zakončila Bobošíková.

