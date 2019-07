Trestat! žádala u Witowské obhájkyně Radka Bangy. Návrhy, které byste měli číst

Česká televize se v minulých Událostech, komentářích věnovala tématu, které co chvíli vybublá na povrch, zvláště po tragických událostech v jiných koutech světa. Jedná se o nenávist na internetu. K tématu byla pozvána ředitelka neziskovky, která bránila rappera Radka Bangu. Ta srovnala nenávistné výroky na internetu s posprejovanými výlohami židovských obchodů. A jako příklad posloužil příspěvek, kde redaktorku ČRo posílali do kravína.

Dle Lenky Bradáčové, vrchní státní zástupkyně v Praze chybí efektivní nástroje pro řešení takovýchto případů. „Mnohdy pociťujeme pocit jisté bezmoci, když se dostáváme do stavu důkazní nouze způsobené tím, že nám právní řád neposkytuje dostatečné prostředky pro získání důkazů – a to přesto, že onen nenávistný komentář viděly stovky lidí. Agresivita v projevech se v poslední době nebývale zvyšuje, je to nebezpečný jev, kterým se my, státní zástupci, stejně jako policie musíme intenzivně zabývat a důsledně je postihovat,“ vyjádřila se pro Lidové noviny.

Jako experty si ČT pozvala Kláru Kalibovou, ředitelku neziskové organizace In Iustitia a Jana Latu, prezidenta Unie státních zástupců. Hranice mezi prostým užíváním internetu a nenávistí je podle Laty tam, kdy se výroky na internetu člověk dopouští nenávistných trestných činů jako hanobení rasy, etnika nebo náboženství a podněcování k nenávisti k nim.

Moderátorka Světlana Witowská se pak zeptala Kalibové, co je na výrocích nebezpečného a přidala obvyklý argument, že výroky jsou jen napsané. „Spousta lidí říkalo, že posprejované výlohy židovských obchodů jsou jen posprejované výlohy židovských obchodů a skončili jsme ve dvacátém století genocidou, která skoro vyhladila celé jedno lidské etnikum,“ odpověděla Kalibová. Podle ní je to s nenávistí na internetu stejné. Fotogalerie: - Francouzský odpůrce Mnichova

Další otázka mířila na Latu, co lidi žene, aby tyto komentáře psali a zda si uvědomují jejich nebezpečnost. Na což Lata odvětil, že jim do hlavy nevidí, ale prý si dotyční myslí, že si mohou říkat, co chtějí.

Zřejmě jako příklad nenávistného výroku byl ukázán tento příspěvek adresovaný redaktorce ČRo Trachtové, jejíž jméno bylo v médiích spojováno s nenávistí na internetu poté, co o ní na svém profilu psal Tomio Okamura.

Další příklad nenávistných výroků

Dle Kalibové se klienti se její neziskové organizace nejvíce setkávají s výhrůžkami smrtí, znásilněním, fyzickou likvidací či veřejnými tribunály. „V poslední řadě je mezi pachateli trestné činnosti například zneužívání osobních fotografií různých osob, případně vytváření fejkových profilů těchto osob, je to život obtěžující, ztěžující, devastující.“

Dodala, že není možné říci, zda policie a státní zastupitelství reaguje adekvátně, vzhledem k individuálnosti případů. „V těch individuálních případech se setkáváme i s naprostým nepochopením toho, co ta předsudečná nenávist znamená. My jsme zastupovali notoricky známý případ Radka Bangy, který předcházel tomu teplickému případu v kauze prvňáčků. Dá se říci, že jeho případ a případ jeho bratra vydláždil tu cestu k tomu, že momentálně už státní zástupci aktivně přistupují i k vyhledávání předsudečných trestných činů typu teplická škola. Nicméně, abychom se dostali do této situace, tak jsme zde měli několik aktivních poškozených, kteří aktivně hájili svoje práva a hájili je proto, aby změnili přístup státních zástupců, potažmo soudců,“ mínila ředitelka neziskovky.

Fotogalerie: - Bohoslužba za Husa

Witowská se obrátila na Latu s otázkou, proč podle dat nejvíce těchto trestných činů vyšetřují státní zástupci v Praze a v jiných regionech se tyto věci nevyšetřují. Zda to může být tím, že v jiných regionech se to neřeší. Lata uvedl, že to může být tím, že se jedná o nový fenomén a policie a státní zastupitelství mohou k těmto věcem přistupovat s určitou mírou prodlevy. „Vůbec fenomén internetu je záležitost, kde se orgány činné v trestním řízení učí za pochodu.“ Prý už byly vydány metodické pomůcky k rozpoznání, co je projev nenávisti.

Poslední otázka patřila opět Kalibové, zda je důležitější zpřísnit tresty nebo zlepšit prevenci. Ani jedno podle Kalibové, tyto dvě věci prý musí jít ruku v ruce: „Já se domnívám, že je nutné, aby veřejnost byla seznámena s tím, že tu máme již desítky odsouzených lidí za nenávistné projevy na internetu, že jsou odsouzeni k podmínkám, že jsou odsouzeni k peněžitým trestům, že výroky na internetu, které volají po smrti, podřezání, znásilnění, hození do septiku různých lidí z různých důvodů, zejména z důvodu jejich barvy pleti, náboženského přesvědčení, politického přesvědčení nebo angažmá v neziskových organizacích jsou prostě trestné výroky a má to vědět jak laická veřejnost, tak policie, tak státní zástupci.“ A dodala, že jí údajně trvalo dva roky přesvědčit státní zástupkyni v Ostravě, že výrok „podříznout tě ve stylu muslimů“ je trestný čin.

Celý pořad ZDE

