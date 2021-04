Trikolóra s partnery by se dostala do sněmovny. Ale web ČT o tom raději moc nepsal

Ze zveřejněného grafu agentury Data Collect pro Českou televizi vyplývá, že pokud by v březnu byly volby, zvítězila by koalice Pirátů a Starostů a nezávislých. Získali by 28,5 procenta hlasů. Za nimi by se umístilo s 22 procenty hnutí ANO. To by ovšem zvítězilo, pokud by strany kandidovaly samostatně.

Na třetím místě by skončila koalice ODS, lidovců a TOP 09. Ta by získala něco málo přes 18 procent hlasů. Do sněmovních lavic by usedli i poslanci za hnutí SPD. Levice by tentokrát výrazně utrpěla a do Poslanecké sněmovny by se nedostala ČSSD ani KSČM.

Kartami by ovšem zamíchalo, kdyby strany kandidovaly samostatně. Za takových okolností by zvítězilo hnutí ANO s necelými jednadvaceti procenty, za nimi by následovali Piráti se ziskem 17 procent hlasů a třetí místo by patřilo hnutí STAN. Těm by bylo nakloněno 14 procent voličů. Do Poslanecké sněmovny by se ještě dostaly SPD, ODS a TOP 09. Kromě toho mimo dolní komoru Parlamentu by zůstali lidovci, ČSSD a KSČM.

Průlomem průzkumu, který ale například web České televize svým čtenářům utajil, je úspěch spojené pravicové kandidátky Trikolóry, Svobodných a Soukromníků. Několik týdnů po uzavření dohody by seskupení získalo by 5,1 procenta hlasů. Předběhlo by tak ČSSD i KSČM a pokud by kandidovalo jako jeden subjekt, nikoliv jako koalice, vstoupilo by s tímto ziskem do Poslanecké sněmovny.

