Triumf Borise Johnsona: „Mohli se podělat!“ Zahradil a Mach v tom vymáchali média. Klaus ml. odeslal do Británie dopis

Anketa Vítate vítězství Borise Johnsona v britských volbách ? Ano 90% Ne 5% Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6328 lidí

„Nigel Farage a Boris Johnson jsou borci! Média se mohla po referendu o brexitu podělat a lhala o tom, že strůjci odtržení jsou bezradní a zalezli do kanálů a že občané hlasovali pro brexit snad omylem a nevěděli, co činí. Farage 2014 vyhrál v Británii volby do EU. 2015 donutil konzervativce Davida Camerona slíbit referendum o EU. 2016 vyhrál referendum o brexitu. 2019 založil Brexit Party a přiměl Theresu May (neschopnou dovést zemi k odchodu z EU) rezignovat,“ píše Mach.

Doplňuje, že Farage „upřednostnil zájmy země před zájmy strany, když v předčasných volbách ustoupil kandidátům konzervativců, a spolu s Johnsonem zadupali do země všechny marxisty, kteří chtěli zmařit referendum o vystoupení“. „Boris Johnson drtivě vyhrál, aby země mohla naplnit vůli z referenda. Dobrá práce!“ hodnotí.

Petr Mach Svobodní



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V podobném duchu se na svém twitterovém účtu vyjádřil rovněž poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil (ODS). „Pamatujete, jak média (včetně českých) referovala o Borisi Johnsonovi? Pamatujete statisícové demonstrace za nové referendum? Tohle není jen porážka nebezpečného marxisty Corbyna. To je i porážka mediálního ‚hlavního proudu‘ a různých tamějších ‚občanských aktivit‘. Just sayin’,“ přibližoval europoslanec.

Pamatujete, jak média (včetně českých) referovala o Borisi Johnsonovi? Pamatujete statisícové demonstrace za nové referendum? Tohle není jen porážka nebezpečného marxisty Corbyna. To je i porážka mediálního “hlavního proudu” a různých tamějších “občanských aktivit”. Just sayin’. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) December 13, 2019

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na to se rozhodl připojit předseda hnutí Hlas a taktéž bývalý europoslanec Pavel Telička. Přestože si pochvaloval, že Johnsonův labouristický protikandidát Jeremy Corbyn nevyhrál, napsal, že Johnson není „důstojným nástupcem“ jeho slavných konzervativních předchůdců. „A tímto Vaším příspěvkem je to vyvážené. Borisi Johnsonovi je třeba upřímně pogratulovat, ale ani výsledek voleb z něho nedělá důstojného nástupce Margaret Tchatcherové nebo Johna Majora. Na dnešní Spojené království to ale stačí. Že nevyhrál Corbyn je samozřejmě dobře, ale slabšího soupeře mohl mít Boris Johnson jen těžko,“ vzkázal Zahradilovi.

A tímto Vaším TW je to vyvážené :-) BJ je třeba upřímně pogratulovat, ale ani výsledek voleb z něho nedělá důstojného nástupce MT nebo JM. Na dnešní UK to ale stačí. Že nevyhrál Corbyn je samozřejmě dobře, ale slabšího soupeře mohl mít BJ jen těžko. — Pavel Telička (@Telicka) December 13, 2019

Pavel Telička BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A pozadu nezůstal ani poslanec a předseda Trikolóry Václav Klaus mladší. Ten se dokonce během pátku vytasil i s oficiálním dopisem, ve kterém za své hnutí Trikolóra poblahopřál britskému ministerskému předsedovi. „Vážený pane ministerský předsedo, dovolte mi, abych Vám hluboce poblahopřál k vašemu velkému volebnímu úspěchu. Já, mé politické hnutí i všichni svobodně smýšlející lidé v naší zemi dnes oslavují tento významný úspěch britských konzervativců. Je to velmi povzbudivé pro ty, kdo věří v národní státy, suverenitu a svobodu, což je v dnešní Evropě těžce zkoušené,“ napsal Klaus.

A připojil též přání ohledně průběhu brexitu. „Přejeme Vám a Vaší zemi úspěšný proces brexitu. Doufáme též, že tím podnítíte Evropskou unii ke změnám,“ podotkl a doplnil, že naši zemi do budoucna vidíme jako stabilního partnera a spojence suverénní a prosperující Británie.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konzervativci po svém volebním úspěchu budou v britském parlamentu disponovat 365 křesly. Je to nejlepší výsledek strany od roku 1987. Johnson ve vítězném projevu prohlásil, že odchodu země z Evropské unie k 31. lednu 2020 již nic nezabrání. Opoziční labouristé Jeremyho Corbyna naopak zaznamenali s 203 mandáty nejhorší skóre za několik desetiletí; přišli též o některé své tradiční bašty. Corbyn tak čelí tlaku, aby se funkce lídra vzdal, on sám naopak stranu chce vést až do zvolení nového vedení příští rok.

Na třetím místě skončila Skotská národní strana (SNP) se 48 křesly, která si o 13 poslaneckých míst polepšila. Podle její šéfky a skotské premiérky Nicoly Sturgeonové takový výsledek posílil mandát strany k vypsání nového referenda o nezávislosti Skotska.

Volební účast v Británii činila podle nových údajů 67,3 procenta, což je o zhruba 1,5 procenta méně než při předchozích předčasných volbách v roce 2017.

Fotogalerie: - Senát o brexitu

Johnsonův volební slib „Dokončit brexit!“ se podle komentátorů premiérovi očividně vyplatil, neboť ovládl i obvody, které se obvykle hlásily k labouristům. Ti tak podle BBC mají za sebou katastrofickou noc a musí se smířit s nejhorším výsledkem od roku 1935. Výrazný úspěch své strany komentoval Johnson slovy, že výsledek dává jeho vládě mandát, aby završila brexit a příští měsíc aby zemi z evropského společenství vyvedla. Nový parlament, který v tom bude hrát klíčovou roli, se sejde už v úterý. „EU opustíme 31. ledna, už neexistuje žádné ‚pokud‘, žádné ‚ale‘, žádné ‚možná‘,“ řekl Johnson. Mandát od voličů podle něj hovoří za vše.

Pokud Británie opustí EU podle plánu, nastane jedenáctiměsíční přechodné období, během nějž budou obě strany vyjednávat o podobě budoucích vztahů, mimo jiné o obchodní dohodě. Tyto rozhovory by mohly být podle analytiků ještě složitější než ty o podmínkách odchodu. Šéfové států a vlád zemí EU na summitu v Bruselu uvedli, že partnerství unie s Británií po brexitu musí být založeno na rovnováze práv a povinností a zajišťovat rovné podmínky v hospodářské soutěži. Vyzvali k rychlé ratifikaci „rozvodové“ dohody. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ale podotkla, že EU je stále připravena na jakoukoli variantu.

Na výsledky voleb příznivě zareagovaly trhy. Evropské akcie rekordně stouply a posiluje také libra.

Psali jsme: Dozvuky britských voleb a možný problém? Skotsko bude chtít hlasovat o nezávislosti. A Severní Irsko? Příznivci koruny v něm prohráli… Prezident Zeman: Pane premiére, považuji Vás za osobnost, která vyvede Británii z několikaletého tápání Bruselský lidovec Svoboda: Kdyby bylo místo voleb druhé referendum, žádný Brexit by nebyl. A Johnson je usvědčený lhář Babiš gratuloval Johnsonovi: Charismatický lídr, moje krevní skupina

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.