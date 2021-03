Troubili proti covidu. Začaly nadávky. A v Německu, za hranicí, se starosta hodně divil

reklama

Okresní město Marienberg je krušnohorským partnerským městem Mostu, kde se v těchto dnech rovněž protestuje proti zavření škol, a to houkáním aut v rámci „přátelské“ jízdy po městě. Další se chystá na víkend. Názory jsou různé.

Dětské gumáky na protest do Drážďan

O poutavé formě protestu v partnerském saském městě, které leží jen 13 kilometrů od českých hranic, informoval František Bína, donedávna dlouholetý jednatel Euroregionu Krušnohoří. „Vchod na marienberskou radnici je zavalen dětskými předměty na protest proti uzavření škol,“ sdělil. Jeho zprávu včera vydaly lokální radniční Mostecké on-line listy.

Radnice podle jeho slov všechny uvedené symboly nechá odvézt do Drážďan a předá je saské vládě. Bína také tlumočí vzkaz Andrease Hausteina, člena městské rady Marienbergu: „To přece takhle dál nejde! Cestování je dovoleno na Mallorku a kdoví kam ještě, ale našim dětem je zabráněno ve vzdělání a výchově. Ukazuje to na chybné vyhodnocení situace nejen v Krušnohoří.“

Zdroj: F. Bína/město Most

O Rusku mluvil pěkně, ale Sputnik…

S polyglotem, podporovatelem přeshraničních projektů a někdejším místostarostou Mostu, Františkem Bínou již ParlamentníListy.cz v minulosti vedly několik rozhovorů. Jako představitel spolku, prohlubujícího vztahy Čechů a Němců v pohraničí, se vyjadřoval například k migrační politice našich sousedů, dříve i k současnému Rusku, kdy vzpomínal i na to, jak měl za minulého režimu zakázáno učit.

Dnes se například ve věcech covidového očkování podivuje nad ruskou vakcínou. „Padesát zemí je blbých, když ruský Sputnik aplikují,“ uvádí bez okolků k tématu několika zemí včetně Německa, které chtějí pozastavenou vakcínu AstraZeneca nahradit ruským Sputnikem V.

Je také podporovatelem rozvolnění například pro chalupáře: „Pusťte je na chalupy! Ošetří si zahrádky, a když tam třeba i budou nakupovat, nebudou přece současně nakupovat ve svém městě. Když se tam budou setkávat s místními, nebudou se setkávat s městskými.“

Horní město Marienberg je jednou ze 17 lokalit v Sasku, které byly spolu s dalšími pěti oblastmi v České republice pod souhrnným názvem Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří zapsány 2019 na Seznam světového dědictví UNESCO.

Protest Chci do školy! Klaksonem proti „neřádstvu“

Mostečanka Nina Blacká, která už několik let žije v Německu, se podivuje, že v Marienbergu jsou ještě školy zavřené. U nich v Porýní-Falci už dávno ne. A kdyby mohla, do rodného Mostu by klidně přijela na demonstraci, ale: „V ČR jsem byla naposledy v říjnu...“ Redakci dále sdělila, že když je nějaká demonstrace v Německu, vždy se zúčastní: „Chodím na ně pravidelně.“

V samotném příhraničním Mostě se objevila nová forma demonstrace, která má pokračovat i nadcházející sobotu. Stojí za ní investiční poradce a podnikatel Michal Beran z Nové Vsi v Horách, kterého místní znají například díky Čokolatérii U Karolíny, kterou založil s manželkou, a covidová doba jim zjevně zasazuje těžké rány.

U autobusové zastávky naproti 18. základní škole se už jednou sjela kolona automobilů, které měly za okýnkem ceduli „protest Chci do školy“. Řidiči pak hromadně hlasitě troubili.

Snímek z prvního „pojízdného“ vyjádření nesouhlasu s uzavřením škol (zdroj: partnerský portál e-mostecko.cz, foto od účastníka akce)

Facebookovou událost „Jízda městem Most“, která se zopakuje 27. března, najdete zde. Podle Berana a spolupořadatele Lukaso Šákula půjde v sobotní poledne o přátelskou jízdu městem jako vyjádření nesouhlasu s řešením aktuální pandemické situace.

„Přijďte podpořit projížďku ve svém voze. Sraz nevyzývá k násilí. Každý účastník přichází svobodně a bez nátlaku. Každý má možnost kdykoliv sraz opustit. Jde o přátelský akt. České vlajky vítány,“ vzkazuje pořadatel.

Někteří jsou v letargii, jiní mají touhu demonstrovat

Odezvy na první společné houkání vozů byly různorodé: Akorát vzbudili lidi po noční… Aspoň nesedí doma a jen nemrmlaj u braníka… Palec nahoru, za otevření školy dám cokoliv…

„To budou mít radost ti, kteří spí po noční, jestli zase budou všude troubit,“ poznamenala k chystané události Martina Ksandrová.

„Až dotroubíte, vemte si hadr, dezinfekci a běžte otírat kliky do nemocnice a vytírat podlahy,“ vzkázal účastníkům Mostečan Pavel Ludačka. „Čím víc budete jezdit, tím bude situace naštěstí lepší. Díky... Covid to nemá rád… Určitě to zabere,“ dělal si srandu Tomáš Měšťan.

Cynismus a skepse k občanskému aktivismu, vyjádřená k chystané jízdě (Facebook)

„To oslavujete zápas ve fotbale?“ ptal se jeden ze čtenářů. Auta s vlaječkami očividně nevadí, když jde o fotbal… Spolupořadatel Lukaso Śákul připomněl, že v Rumburku takto vyjelo 130 aut: „Jezdí celé Česko.“

„Je potřeba začít něco dělat! A vše, co je velké, jednou začalo jako malé v garáži,“ odráží narážky pořadatel Michal Beran. „Všichni, co tu remcáte, že to stejně k ničemu není, co navrhnete vy, abyste dali najevo nesouhlas s tím, co se vám nelíbí? Taky chápu, že tato akce razantně nic nezmění, ale ať si každý vyjádří svůj názor,“ podpořila ho mimo jiné čtenářka Jana pod příspěvkem místního serveru e-mostecko. Jiní se záměru zastali i v případech, kdy se pod fotografií objevily přímo urážlivé hlášky jako „Naštěstí je vidět, že těch blbů je jen pár“.

Jiní ‚poradili‘, ať jedou řidiči troubit přímo ‚pod okna tý trojce pitomců – Hamáček, Blatný a maestro Bureš‘.

Pochopení pro akci a podporu se dostává zejména právě od rodičů školáků.

„Beru to jako malou katastrofu – rok bez školy,“ zaznívá také v diskusích...

„Každý, takto demonstrovaný občanský názor je potřebný, nutný, odvážný a hlavně v pořádku!“ vyjádřil se jasně Karel Novotný, bývalý náměstek primátora Mostu, který tím podpořil právo občanů vyjádřit svůj názor.

„Kdybyste nebyli všichni ovce vlády a měli svůj vlastní názor a šlo vám převážně o život, vzdělání dětí, zdraví lidí a o to, jaký to vše ještě může být a táhli jsme všichni za jeden provaz, tak to třeba k něčemu bude!“ konstatovala ve prospěch pořadatelů také Andrea Zuckerová. Někteří by rádi viděli aut v ulicích mnohem více, jak vyjádřil další místní obyvatel Pavel Lachman: „Lidé jsou ale pořád ovce, protože kdyby nebyli, tak by byly ulice narvané auty s vlajkami.“

Možná se příští víkend na mosteckém protestu připojí i náklaďáky, jak kdosi zmínil v diskusi na sociální síti. Začátek je nadcházející sobotu v pravé poledne na Benediktu. Diskuse, byť plamenná, nakonec inspiruje i okolní města: Ozval se čtenář, že on udělá jízdu v Chomutově.

