Trpaslíci jsou potvory. Prymula, problém. Štěpán Kotrba k volbám: Babiš, Piráti, všichni

Logicky se ptáte, kdo vyhrál, a kdo prohrál. Vyhrál covid. Pozměnil strukturu volících ve prospěch mladších, odvážnějších, ochotných riskovat nákazu cestou od urny. Ale donutil lidi k volbám jít. 38 % je hodně.

Vyhrálo ANO, i když daleko méně, než čekaly průzkumy i já. Ukazuje se, že zloba, neschopnost a politická hloupost středočeské hejtmanky Pokorné Jermanové se dočkaly voličské odměny. Jako obvykle vznikly koalice proti Babišovi. Za jakoukoliv cenu. ANO, tentokrát bez spojence z vlády, bude muset hledat jinou podobu krajské politiky, bude-li chtít i nadále vládnout. Ministrovi vnitra Hamáčkovi porostou vrásky, ale může si za to sám. Tak, jak se chová k partnerovi on, nemůže se partner chovat.

Z centrálních politiků Babišovi uškodily zejména Kenovy manýry a vojenský způsob komunikace nového ministra zdravotnictví. Říkat potomkům Jana Žižky, že nejenže budou mít na obličeji hadrové či papírové náhubky, když oni jsou přece zdraví, ale ještě že budou v restauracích udávat svoje jméno a jméno své milenky, se kterou tam jsou, je moc. Stejně jako policejní hodina ve 22 hodin. Covid, Adam a Prymula stáli Andreje Babiše minimálně pět, ne-li víc procent. Přesto trpaslíci Sněhurku nepřevýšili, ani když si někteří z nich stoupli na špičky.

Z postupně rostoucích trpaslíků vyhráli Piráti. Vyhrála mladá generace, která po neuvěřitelně intenzivní, pracovité a vytrvalé kampani od minulých voleb volila své lidi – mladé lidi. Vzdělané lidi. Většinou kompetentní lidi. To, že Piráti jsou spíše angažovaní sousedé a zelení aktivisté v černých trikách rebelů, kupodivu jejich voličům nevadí. Odvážně šli ve 12 krajích samostatně, pouze v jedné koalici. Mají zastoupení ve všech krajích. 10-14% znamená rámcovou jednotu mladé generace, jejíž představitelé si své výsledky poctivě odpracovali. Vtipné je, že budete velmi váhat, zda Piráty hodnotit jako liberálně levicovou, nebo jako liberálně středopravou stranu. A o to jde. Základ pirátského programu – sdílení a omezení duševního vlastnictví – je krajně levicový, praktické kroky ve Sněmovně jsou městsky aktivistické a komunálně zelené, sociální politika silně socialistická. Ale sami Piráti se definují jako kosmopolitní, liberálně pravicoví, individualisté a libertariáni. A pravolevé členění odmítají... Mimochodem, design kampaně byl nejlepší ze všech. Kreativní a přitom věcný.

Přestože fialová, a ne modrá, vyhrála i ODS. Chytrou taktikou rozmělnit svou opoziční roli mnoha různými koalicemi se „středopravicovými“ stranami. Politická scéna se bude nejspíš pod její taktovkou sjednocovat v boji proti ANO. To bude krásné… Chci vidět reakci mravných Pirátů.

Neprohrála ani TOP 09 a jejich různobarevné pragmatické koalice. 10 pokračujících kandidátů do Senátu je úspěch pravice. Vzhledem k tomu, že většinu pravice není v politice posledních let vidět a přitom průzkumy změny na ose pravice-levice nehlásí, někam se schovat musela.

Starostové přesvědčili hlavně ve středních Čechách. Petra Pecková hodlá kandidovat na hejtmanku. Zbyněk Linhart se stal senátorem v prvním kole. Problém starostů je, že všichni nejsou starostové a nemají politický program.

Nejhloupěji prohráli komunisté, křesťanští a sociální demokraté

Komunisté vymírají, stejně jako jejich voliči, a noví nepřicházejí. Rudá barva dělnického hnutí už nikoho nezajímá. Zejména mladé. Proč? Krev neteče. Dělnická už vůbec ne. Pracující nejsou někdy ani v odborech, natož v kompartaji. Nevadí jim to. Třídní nepřátelé dělníků jsou důchodové fondy japonských seniorů nebo anonymní účty na Bahamách. Nenávist nevzbuzují. Mládež má o levici a jejich cílech pro 21. století naprosto jinou představu, blížící se té pirátské. A tak cílovou skupinou komunistů v důchodu jsou oni sami, respektive důchodci, jejich zdravotní péče a sociální benefity, případně výsluhy. Revoluce je už nezajímají.

To ovšem není program pro mladé. Ty do čela ale nepustí, a tak senilnějící členská základna melduje svá hesla na nástěnky, které už ani nikdo nečte, a ve volbách kandidují členové těsně před smrtí. Volí je voliči také těsně před smrtí. 30 let ideového žvanění o vládě dělnické třídy bez reálného mocenského výsledku udělalo své. Nikoho nového to nezajímá. Tomu odpovídají výsledky. Ti nemnozí komunisté, kteří v posledním období pracovali tak usilovně a poctivě jako ústecký hejtman Bubeníček, skončili kvůli intrikám svých vlastních soudruhů. A tak úspěšný hejtman do voleb znovu nešel, jeho náměstek pro dopravu Jarek Komínek (45), kterému se povedl husarský kousek vybudovat funkční krajský dopravní podnik ve veřejném vlastnictví a zajistit tak pokračování dopravní obslužnosti i tam, kam soukromí dopravci nechtěli jezdit, skončí nejspíš taky. 6,28 % není něco, co by mohlo být jazýčkem na vahách. ANO dostalo v Ústeckém kraji 25,9 %, ČSSD se ukázala být v tradičním levicovém regionu zbytečná s 3,14 %. Dlouholetý poslanec Jaroslav Foldyna odešel definitivně do SPD. Nejvíce hlasů získali komunisté v Moravskoslezském kraji: 18.577. Stačilo to ale na pouhých 5,89 %. Nejméně získali v Karlovarském kraji: 3 521 hlasů (4,41 %) a v Libereckém kraji: 3,22 % (4478 hlasů).

ČSSD sčítá ztráty a zametá spadané listí. Celkový součet v krajských volbách 4,9 % je prohra, a ne že ne. Pod 5 % končí v pěti krajích. Mnozí schopní a ambiciózní sociální demokraté rezignovali na dohadování s místními klikami neuspokojených, opustili značku a šli do voleb samostatně. Antl nepotřebuje sociální demokracii, ČSSD ale potřebuje Antla. Stejným způsobem si nechala strana utéct bývalé ministry, hejtmany a další autority s exekutivní zkušeností. Neschopní a všehoschopní udělali pragmatické koalice. Ti, kteří ČSSD uvrhli do zkázy, jako Jiří Dienstbier, byli po zásluze oceněni. Prohráli. 8,9 % není výsledek a už vůbec ne Budoucnost, což byla skupinka, která Dienstbiera podporovala. V prvním kole zde vyhrála pirátka Adéla Šípová a druhou příčku a postup obhájil Petr Bendl z ODS.

Zimola připravil jihočeskou ČSSD o necelá dvě procenta. Víc nedokázal. Vzhledem k dlouhodobé averzi tamní sociální demokracie k němu už asi nic víc nedokáže. Škoda ho není. Nikdy neměl odvahu k ráznému kroku, manévroval, když mohl ukázat rozhodnost.

Ukazuje se, že se dá udělat výsledek pod vlajkou strany i v takto složité pozici, pokud se dlouhodobě a poctivě odpracuje. Dlouholetý dobrý starosta a místopředseda ČSSD Šmarda obstál v bitvě o Senát a postupuje do druhého kola se ztrátou pouhých 6 % na vítěze. V roce 2006 se stal zastupitelem města, v komunálních volbách v roce 2010 byl opět zvolen, v listopadu 2010 se stal i starostou. Mandát zastupitele obhájil jako lídr kandidátky ČSSD ve volbách v roce 2014, uspěl i ve volbách v roce 2018 a stal se potřetí starostou Nového Města na Moravě.

Středočeští sociální demokraté doplatili na svou politickou hloupost. Zastupitel Mladé Boleslavi a 1. náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík, kterého kupodivu nikde nikdo z práce nezná, ač je 18 let komunálním politikem a bývalý náměstek hejtmana, dostal i se svou kandidátkou 4,52 %. Být jím, pověsím se po takovém výsledku na památné lípě uprostřed města. Ukazuje se ale, že lidé rychle zapomínají. V komunálních volbách roku 2002, v komunálních volbách 2006 a komunálních volbách 2010 byl za ČSSD zvolen do zastupitelstva města Příbram Josef Řihák. V roce 2010 jím vedená kandidátka sociálních demokratů získala 31,87 %. Sociální demokracie pod jeho vedením volby vyhrála i v roce 2012. Jeho nástupce v čele města Pavel Pikrt ho označil za nejlepšího starostu Příbrami od roku 1989. Nyní bývalý hejtman a starosta MVDr. Josef Řihák zůstal na 11. místě sociálnědemokratické kandidátky, zasunut mezi celkem 70 jmen. Škoda. Sociální demokracie neumí ocenit úspěšné, většinou do nich ještě kopne.

Kandidátka strany „Levice“ v Jihomoravském kraji, vedená studentem Andrejem Bónou se ziskem 0,05 % je to, co dělá z levicových aktivistů směšné figurky. Činnosti kandidující partaje nepředchází žádná dlouhodobá poctivá práce. Jen několik žvástů. Levice vznikla v únoru 2020 sloučením „Skutečné levice“ a „Strany demokratického socialismu“. Ani jedna ze stran nic za celou svou existenci nedokázala. Bóna dostal pouhých 202 hlasů z 362 tisíc. Ty určitě chyběly komunistům, kteří v regionu dostali 4,45 % a nedostali se do krajského zastupitelstva.

Stejně jako sociální demokraté, zbytečnými se stávají i křesťanští demokraté. Čím se liší? Já to dnes už nevím. Někteří sociální demokraté chodí do kostela, mnozí lidovci jsou neznabozi. Rozdíl je pouze ve snaze křesťanských demokratů omezit antikoncepci i potraty a podporovat tak vícedětnost. I za cenu bídy rodin. Výsledek 15,53 % v Jihomoravském kraji je „návrat k původnímu stavu“ před tím, než na jižní Moravě kandidovali politici sociální demokracie v době, kdy stranu vedl Miloš Zeman. To je počet věřících v neděli v katolických kostelech. Samostatně ovšem lidovci nyní kandidovali pouze ve čtyřech krajích, kde ten počet v kostelech není tristní. Koalovat přitom dokážou s ODS (Karlovarský kraj), s TOP 09 (Jihočeský a Liberecký kraj), v Olomouci s TOP 09 i se Zelenými. Potvrdili tak svou pověst univerzálního koaličního partnera.

Pokud měly být současné regionální a senátní volby ukázkou budoucí parlamentní politiky, tak bych si přál, aby 5% práh v parlamentních volbách přelezly pouze tři strany, které zaujaly větší než malé množství voličů. Protože trpaslíci jsou potvory, co vám vlezou všude a strašně rychle se množí. Volením. U Pirátů i hulením. Nedá se to vydržet, i když červený trpaslík bude nejmenší.

