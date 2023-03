Trump a DeSantis volají po míru na Ukrajině. Jenže pod nimi se bubnuje do boje

Floridský guvernér a pravděpodobný republikánský prezidentský kandidát Ron DeSantis, který by se měl v primárkách utkat s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, opakovaně prohlašuje, že válka na Ukrajině „není americká věc“. V tom se shodne právě s Trumpem, který dokonce hovoří o tom, že se současná Bidenova administrativa snaží zatáhnout USA do třetí světové války. Uvnitř republikánů ale názor zdaleka není tak jednotný.

reklama

DeSantis minulý týden v rozhovoru prohlásil, že americkým cílem na Ukrajině by měl být mír a ne další zaplétání do územního sporu mezi Ukrajinou a Ruskem. „Spojené státy mají mnoho životně důležitých národních zájmů – zabezpečení našich hranic, řešení krize připravenosti naší armády, dosažení energetické bezpečnosti a nezávislosti a kontrolu ekonomické, kulturní a vojenské síly Komunistické strany Číny – další zaplétání se do územního sporu mezi Ukrajinou a Ruskem mezi ně nepatří. Financování tohoto konfliktu Bidenovou administrativou prakticky ‚bianko šekem‘ na ‚tak dlouho, jak bude třeba‘, bez jakýchkoli definovaných cílů nebo odpovědnosti, odvádí pozornost od nejnaléhavějších problémů naší země,“ uvedl DeSantis.

Když se následně Carlson dotázal, „co je konkrétním americkým cílem na Ukrajině a jak Američané poznají, že jej již dosáhli“, DeSantis odpověděl, že oním americkým cílem na Ukrajině je „mír“.

Psali jsme: „Nejste naše věc.“ Rána Ukrajině. Po Trumpovi nová facka z USA

DeSantise předvolební průzkumy označují za nejsilnějšího oponenta bývalého prezidenta Donalda Trumpa v rámci snahy o nominaci na prezidentského kandidáta republikánů do voleb v roce 2024. Právě Trump je ve věci Bidenovy vojenské podpory konfliktu na Ukrajině ještě kritičtější, když Bidena a jeho spolupracovníky jako Viktorii Nulandovou označuje za válečné štváče, kteří Spojené státy přivedou do třetí světové války.

„Třetí světová válka nikdy nebyla blíže. Musíme se zbavit všech těch válečných štváčů a globalistů v Pentagonu, na ministerstvu zahraničí a uvnitř CIA a FBI,“ prohlásil Trump ve videu svým voličům před několika týdny.

„Jeden z důvodů, proč jsem byl jediný prezident za několik generací, který nezačal válku, byl ten, že jsem jako jediný nedal na šílené názory těchto lidí, různých generálů, byrokratů a tzv. diplomatů ve Washingtonu, kteří nás umějí akorát dostat do války. Po desetiletí to jsou stále ti stejní lidé jako Viktoria Nulandová a další jí podobní, kteří byli posedlí tlakem na Ukrajinu, aby byla v NATO. Nemluvě o podpoře povstání na Ukrajině. Tihle lidé hledali záminku pro konfrontaci velmi dlouho, stejně jako před vpádem do Iráku,“ má jasno Trump.

Psali jsme: Nulandová a další podporovali povstání na Ukrajině. Trump to řekl naplno

Značná část republikánů ale i nadále schvaluje vojenskou podporu Ukrajině a slova Trumpa a DeSantise odsuzují. Ruská válka na Ukrajině není pouhým „územním sporem“, uvedlo v neděli několik republikánů v reakci na prohlášení floridského guvernéra Rona DeSantise z minulého týdne, podle něhož válka není „životně důležitým“ zájmem USA.

„Je jasným, životně důležitým národním zájmem, podporovat to, co se děje na Ukrajině,“ prohlásil například guvernér státu New Hampshire Chris Sununu podle serveru Politico.com. Posílání miliard dolarů na pomoc Ukrajině je podle Sununua jedinou možností, aby nemusely Spojené státy jednou posílat vojáky do války v Evropě.

Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 36732 lidí

Podobně to vidí i bývalý viceprezident za éry Donalda Trumpa Mike Pence. „V naší straně se ozývají hlasy, které nevidí v situaci na Ukrajině životně důležitý americký zájem. Ale já to vidím jinak,“ uvedl Pence a označil DeSantisův popis války jako územního sporu za špatný názor.

„USA by měly poskytnout tanky, rakety a letadla, které může ukrajinská armáda použít k tomu, aby svedla boj s Rusy. Máme tu opět ruskou agresi v pohybu, stejně jako to udělali za Obamy na Krymu, jako to udělali za prezidenta Bushe v Gruzii. A my musíme tomuto okamžiku čelit americkou silou,“ prohlásil Pence.

Postavení se Rusku na Ukrajině je podle senátora Mika Roundse také vzkazem Číně. „Rusko sice zabírá území, ale pro nás je to něco většího,“ má jasno Rounds. Čínský prezident Si Ťin-pching podle Roundse situaci sleduje, a pokud USA Ukrajině nepomohou, může to Si považovat za znamení, že Čína může podobné kroky podniknout i na Tchaj-wanu, aniž by čelila americkému vměšování.

„Si chce vidět, jak budeme reagovat a zda dokážeme udržet naše spojence pohromadě, zda NATO zůstane pohromadě, zda NATO posílí, či nikoli. Jde tedy o širší obrázek než jen o území na Ukrajině,“ dodal Rounds.

Psali jsme: Ruská ofenziva u konce s dechem, v Moskvě panuje napětí, zní z USA Před dvaceti lety začala americká invaze do Iráku Ministr Síkela: Ruské energetické válce musí Evropa a USA čelit společně Zatykač na Putina je oprávněný, vzkázal Biden. Plácnutí do vody, obává se mezinárodní právník

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.