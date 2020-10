Trump drží Bidena za kou*e. Unikly e-maily a videa. Synáčkovy drogy a sex, stíhá obojí naráz. A pak ta Ukrajina...

Anketa Akceptujete včera vyhlášená vládní opatření? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 16562 lidí



„Drahý Huntre, děkuji, že jsi mě pozval do DC a dal jsi mi příležitost setkat se s tvým otcem a strávit nějaký čas společně. Je to čest a potěšení, “ píše se v jednom z e-mailů.



Donald Trump dlouhodobě Joea Bidena viní z toho, že měl na Ukrajině prosazovat propuštění ukrajinského generálního prokurátora Viktora Shokina, z čehož měl mít prospěch jeho syn Hunter. Biden v rámci zahraničních jednání ve své viceprezidentské funkci považoval Shokina za zkorumpovaného. Fotogalerie: - Američané v Praze

Generální prokurátor tak byl po naléhání Západu propuštěn krátce poté, co vytvořil plán na vyšetřování Burismy, ve které Hunter Biden působil. Právě viceprezidentův syn měl tehdy skončit u výslechu, díky propuštění prokurátora se tomu však vyhnul.



Hunter Biden v představenstvu Burismy působil od 12. května 2014 do dubna 2019, ačkoliv neměl žádné předchozí zkušenosti z těžařské a energetické sféry. Společnost byla ovládaná přes kyperskou firmu, jejímž hlavním akcionářem byl ukrajinský oligarcha Mykola Zločevskyj. Ten si za vlády prezidenta Viktora Janukovyče vyzkoušel i post ministra energetiky.



Za svou práci pro Burismu pobíral až v přepočtu přes 1 160 000 korun měsíčně. Fotogalerie: - Trump vs. Hillary

E-maily se našly ve vodou poškozeném notebooku, který zákazník přinesl do opravy, načež si jej nevyzvedl ani po opakovaném kontaktování. Majitel netuší, zdali počítač přinesl přímo Hunter Biden, na notebooku však byla nálepka od Nadace Beau Biden, pojmenované po Hunterově zesnulém bratrovi.



Na existenci počítače byla upozorněna FBI, předtím však měl opravář pořídit kopii pevného disku a tu podle svých slov předat do rukou právníka Roberta Costella, který dříve zastupoval bývalého starostu Rudyho Giulianiho.



Kromě e-mailů se v počítači našla i pikantní videa, na nichž Hunter Biden kouří crack při sexu s neznámou ženou. Fotogalerie: - Zeman v USA

Další materiál extrahovaný z počítače zahrnuje odvážné dvanáctiminutové video, které ukazuje, že Hunter, který se přiznal, že bojuje s problémy se závislostmi, kouří crack při sexu s neznámou ženou, a také mnoho dalších sexuálně explicitních obrázků.



Na spojení Huntera se svým otcem Joem upozornil skrze svůj Twitter i Donald Trump Jr. Píše, že nové e-maily dokazují, že Hunter Biden „využil vazeb se svým otcem, aby si zvýšil plat“, a připojil příspěvek, že čeká, až média „zakryjí Bidenovu korupci, jako vždy“ a Joe Biden bude vše popírat.

Rather than calling a lid at 9 am why doesn’t Joe Biden just come out and deny everything ON THE RECORD?



Come on Joe, please please please go on the record and deny it.



I’ll wait and I’ll wait for MSM media and social media to cover the Biden’s corruption as always.