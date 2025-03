Trump odřízl Ukrajinu a dopady už jsou tu. Vojáci v Kursku obklíčeni Rusy

Vedle toho, jak na Ukrajince tlačí prezident USA Donald Trump, který jim zastavil vojenskou pomoc a sdílení zpravodajských informací, ruské síly dál tlačí na Ukrajince jak na území Ukrajiny, tak v ruské Kurské oblasti. Agentura Reuters hlásí, že ukrajinští vojáci v Kurské oblasti jsou takřka komplet obklíčeni.

Situace se pro Ukrajince významně zhoršila především v posledních třech dnech, protože Rusové rozdělili skupinu několika tisíc vojáků na dvě skupiny a v podstatě je odřízli od jejich zásobovacích tras. Dokládají to data dostupná v otevřených zdrojích. Zásadní roli v tom podle agentury Reuters sehrála již zmíněná stopka ve sdílení zpravodajských informací s Ukrajinci.

„Situace (pro Ukrajinu v Kursku) je velmi špatná,“ řekl agentuře Reuters Pasi Paroinen, vojenský analytik z finské společnosti Black Bird Group.

„Nejistá situace pro Ukrajinu nastala poté, co Washington pozastavil sdílení zpravodajských informací s Kyjevem, a zvyšuje možnost, že její síly budou nuceny k politicky nepříjemnému a psychologicky obtížnému ústupu zpět na Ukrajinu, nebo budou riskovat zajetí či smrt,“ upozornila agentura Reuters.

Mezitím Rusové stále postupují vpřed a kradou další a další metry ukrajinského území.

Setrvání v Kursku nemá podle agentury Reuters pro Kyjev z vojenského hlediska smysl. Z politického hlediska může jít o důležitou politickou kartu při vyjednáváních s Ruskem a pak také o důležitou kartu pro uchování určitého stupně ukrajinské morálky. Ale pokud budou ukrajinské síly v ruské Kurské oblasti zničeny, nepomůže to ani ukrajinské morálce, ani budoucím jednáním o míru.

Ukrajinský vpád do Kurska v srpnu loňského roku byl nejvážnějším útokem na ruské území od nacistické invaze do Sovětského svazu v roce 1941 a jeho cílem bylo přivést válku k obyčejným Rusům, které se Kreml snažil uchránit před následky bojů zuřících na Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil, že cílem bylo také pokusit se zmírnit tlak na ukrajinské jednotky bránící vlastní zemi před ruskými silami na východě tím, že Moskva bude nucena přesměrovat zdroje na obranu vlastního území.

I v Kurské oblasti hrají zásadní roli drony. Rusové s jejich pomocí získávají informace o nepříteli a následně s jejich pomocí řídí dělostřeleckou palbu. Ukrajinci mají v Kurské oblasti dronů podstatně méně.

Ukrajinský generální štáb v pátek pozdě večer ve zprávě uvedl, že ukrajinské ozbrojené síly během uplynulého dne odrazily 29 ruských útoků v Kurské oblasti. Ruské síly podle něj podnikly 22 leteckých úderů.

V Polsku je pečlivě sledováno, jak na tom Ukrajinci jsou. Premiér Donald Tusk přišel se zásadní informací; oznámil, že Polsko zavede rozsáhlý vojenský výcvik pro všechny dospělé muže. V projevu k Sejmu, polskému parlamentu, řekl, že tato iniciativa je reakcí na rostoucí bezpečnostní hrozby ze strany Ruska.

„Pokud Ukrajina prohraje válku nebo přijme podmínky míru, příměří nebo kapitulace takovým způsobem, že to oslabí její suverenitu a usnadní (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi získat kontrolu nad Ukrajinou, pak se Polsko bezpochyby – a na tom se všichni shodneme – ocitne v mnohem složitější geopolitické situaci,“ řekl Tusk, jehož citoval i ukrajinský server Kyiv Independent.

Poláci podle všeho cítí to, co říká i seniorní analytik společnosti Bluebay Asset Management Company se sídlem v Londýně Timothy Ash, který pro server Kyiv Post napsal komentář, v němž upozornil, že Ukrajincům teď nezbývá nic jiného, než přežít jak ruský tlak z jedné strany, tak Trumpův tlak ze strany druhé.

Ash má za to, že před nástupem Donalda Trumpa si Ukrajinci mohli myslet, že jim Trump pomůže, a to víc než na půl plynu, jak to z ukrajinského pohledu činil Joe Biden, což vedlo jen k pomalému umírání Ukrajiny. Jenže přibližně měsíc po nastěhování Donalda Trumpa do Oválné pracovny se jasně ukázalo, že Trump je pevně usazen v táboře příznivců ruského vládce Vladimira Putina. Právě tak to vidí Timothy Ash a právě proto má za to, že Kyjev dnes musí přečkat jak tlak ze strany Moskvy, tak tlak ze strany Washingtonu.

