Trump „sklízí“: Leynová mu nabízí nulu, zato Čína vzdoruje

Evropská komise nabídla Spojeným státům v rámci obchodních jednání dohodu o zrušení cel na veškeré průmyslové zboží. Podle šéfky Komise Ursuly von der Leyenové nabízí Americe novou dohodu „nula za nulu“, tedy oboustranné zavedení nulových cel na průmyslové zboží. „Evropa je vždy připravena na dobrou dohodu. Proto ji máme stále na stole,“ konstatovala. Zároveň zdůraznila svůj záměr přijmout odvetná opatření proti politice Donalda Trumpa, pokud jednání selžou, uvedla zpravodajská sranice Euronews.

Trump oznámil uvalení 20 % plošného cla na dovoz z Evropské unie, které má vstoupit v platnost 9. dubna. Na ocel, hliník a automobily se vztahuje samostatná 25% sazba. Celkově budou postiženy výrobky vyrobené v EU v hodnotě více než 380 miliard eur. Výjimku mají léky, měď, dřevo, polovodiče a energie.

„Jsme připraveni s USA jednat. Skutečně jsme nabídli nulová cla na průmyslové zboží, jak jsme úspěšně učinili s mnoha dalšími obchodními partnery,“ uvedla předsedkyně Komise v pondělí odpoledne.

Rovněž ekonom Lukáš Kovanda dnes Evropské unii doporučil, aby místo tvrdých protiopatření raději usilovala o dohodu o bezcelní zóně se Spojenými státy. Dočasný pokles evropských trhů by podle něj mohla Unie kompenzovat pozastavením Zelené dohody pro Evropu, která podle něj evropské hospodářství zatěžuje víc než jakákoli americká cla.

Ekonom Lukáš Kovanda radí, jak by se s nastalou situací měla vypořádat Evropská unie. Rozhodně by prý neměla reagovat ve stylu „zub za zub“, protože by tím utrpěli i Evropané. „Jak by měla EU reagovat na Trumpova cla? – nemstít se, nenaskakovat na jeho hru – dát přednost rozvaze a moudrosti před primitivně instinktivním ‚zub za zub‘ – cla Spojeným státům nezvyšovat, ideálně je snižovat (EU chtěla být vzorem světu v Green Dealu, ať je jím radši ve snižování cel) – navýšení cel Spojených států kompenzovat snížením či zrušením ‚cel‘ často ničivějších, která si EU uvaluje sama na sebe, jako je Green Deal, emisní povolenky, tuhá byrokracie a přeregulovanost a předotovanost,“ napsal Kovanda na platformě X.

Ideálem, k němuž by EU měla směřovat, je podle něj vytvoření zóny volného obchodu mezi USA a EU, která znamená oboustranně nulová cla, což ostatně navrhuje i Trumpův spojenec Elon Musk.

„Než k vytvoření transatlantické zóny volného obchodu dojde, EU by si měla odstranit svá vlastní ‚cla‘, která si uvaluje na sebe. Bude pak atraktivnějším podnikatelským a investičním prostředím. A Spojené státy budou motivovanější s ní vzájemnou zónu volného obchodu založit,“ radí ekonom.

Oba celky tak prý budou snáze čelit Číně, která představuje skutečnou hrozbu. „Jde o mohutnící ekonomiku, která však nezná tradici evropského humanismu, demokracie a politické plurality. Takže EU by se měla i proto přestat ‚počínšťovat‘.

Zatímco Brusel usiluje o zmírnění napětí s Washingtonem, prezident Donald Trump oznámil uvalení dodatečného 50% cla na čínský dovoz, pokud Peking nezruší svá odvetná opatření vůči americkým clům.

Spojené státy uvalí na dovoz z Číny dodatečné clo ve výši 50 %, pokud Peking nezruší svá odvetná opatření vůči americkým clům, oznámil v pondělí prezident USA Donald Trump na své sociální síti Truth Social.

Dodal také, že Washington v takovém případě přeruší rozhovory s Čínou ohledně setkání, o která Peking žádá. Jednání s dalšími zeměmi, které v reakci na americká cla rovněž požádaly o výjimky, podle něj začnou okamžitě, napsal server Financial Times.

V minulém týdnu šéf Bílého domu představil rozsáhlý „reciproční“ balíček cel týkající se prakticky všech zemí. Na Čínu se vztahuje tarif ve výši čtyřiatřicet procent – celkové clo na dovoz z Číny do USA se tím zvyšuje na čtyřiapadesát procent.

Peking na Trumpův krok v pátek reagoval oznámením dodatečného čtyřiatřicetiprocentního cla na veškerý dovoz ze Spojených států. Čínské ministerstvo obchodu zároveň vyzvalo Washington, aby cla okamžitě zrušil a případné spory řešil dialogem s obchodními partnery.

Americký prezident v pondělí uvedl, že pokud Peking do úterý nezruší zmíněné clo na dovoz z USA, uvalí na zemi další dodatečné padesátiprocentní clo, vejde v platnost ve středu. „Navíc budou zrušeny veškeré rozhovory s Čínou ohledně požadovaných setkání s námi! Jednání s jinými zeměmi, které rovněž požádaly o schůzky, začnou okamžitě,“ dodal.

