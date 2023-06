Trump vs. Clintonová. Dvojí metr? Co vypukne v USA, pokud FBI obžaluje exprezidenta. Roman Joch tuší

reklama

„V listopadu čekají USA volby uprostřed prezidentského období, v nichž se vybírá celá Sněmovna reprezentantů, třetina Senátu i většina guvernérů amerických států. A že se ‚přivolebnívá‘, je už znát,“ píše Joch v Mladé frontě Dnes.

Zmiňuje projev amerického prezidenta Bidena z 1. září před Independence Hall ve Filadelfii, tedy místem, kde byly sepsány Deklarace nezávislosti i ústava, v němž označil bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánské stoupence za polofašisty a největší hrozbu pro demokracii.

Snažil se podle Jocha lidi přesvědčit, že v listopadových volbách jde opět hlavně o Donalda Trumpa. Pokud by se mu to podařilo, demokraté by mohli celkem uspět. „Demokraté musí před voliči stále dokola ukazovat na Trumpa. Kdyby se stáhl do ústraní, je to pro ně nevýhodné – a naopak pro republikány výhodné. Biden ho tedy zcela jistě bude pořád připomínat,“ očekává.

Republikánská volební strategie se naopak snaží, aby se v listopadových volbách hlasovalo o Bidenovi a jeho působení v roli prezidenta – a to přiznejme – nevalném. „Republikánskou strategií je líčit Bidena jako starého, možná senilního člověka, který nestačí na svůj úřad a jehož politika byla neúspěšná, ba až katastrofální,“ dodává Joch.

Zatím to podle Jocha vypadá, že v listopadu republikáni získají většinu ve Sněmovně reprezentantů, ale Senát bude těsně rozdělen; kterákoli z obou stran v něm může mít těsnou majoritu.

Psali jsme: „Adolf“ Biden. Výhrůžný projev a aranžmá, které mnohé vyděsilo

V USA zveřejnili příkaz k prohlídce u Trumpa. Ale moc se z něj člověk nedozví

Demokratům však přihrává, že Donalda Trumpa vyšetřuje FBI kvůli tomu, že prezidentské utajované materiály nepřenechal archivu, ale odvezl si je domů na Floridu. „Donald Trump však učinil věcně totéž, co Hillary Clintonová jako ministryně zahraničí, když přeposílala dokumenty včetně tajných ze svých soukromých nezabezpečených mobilů, počítačů a serverů,“ pokračuje Joch.

FBI v létě roku 2016, když Clintonová kandidovala na prezidentku, konstatovala, že tím sice porušila zákon, ale bez zlého úmyslu, a tak se rozhodla ji neobžalovat.

Pokud by došlo přesto na to, že Trump obžalován bude, republikánští voliči budou přesvědčeni, že se mu neměří stejným metrem jako Hillary Clintonové. Už to, že u něj doma proběhla policejní razie, je rozlítilo natolik, že většina z nich chce, aby opět kandidoval na prezidenta. Nyní by podle Jocha nominaci získal jednoznačně.

Možná právě o to prý demokratům jde: „Pro ně by nejnebezpečnějším protivníkem byl republikánský guvernér, který je ve svém státě úspěšný, má podporu trumpistů i umírněných centristů. Někdo jako Ron DeSantis z Floridy. Ten by mohl v roce 2024 vyhrát a stát se prezidentem.

Pokud však dojde na souboj Trump versus nějaký mladší demokratický senátor či guvernér (Biden už totiž asi ne), nejspíš zvítězí opět demokrat. Takže hraje se už nejen o volby 2022, ale i o prezidentské volby 2024,“ uzavírá Joch.

Psali jsme: Mrtvé děti ve sklepě, zkorumpovaný Biden? „Nevadí, Trump je horší.“ Nenávist dostoupila vrcholu To už Američany naštvalo. Hrozba konce civilizace. Kuras a zlom v USA Miroslav Macek: Ztratili jsme veškeré rozumové a logické schopnosti Kde nic není, ani SPOLU nebere. Naprostý nedostatek soudnosti, ukazuje Vyoral. Bláboly, kterým jinak říkají „hoax“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama