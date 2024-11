Trump vyhraje volby, má jasno Zdechovský. A zde je důvod

Výsledek souboje o prezidentské křeslo je podle průzkumů veřejného mínění nejistý a Trump i Harrisová se na pondělních předvolebních shromážděních snažili zabojovat o hlasy voličů.

Na sociálních sítích padají tipy, kdo vzejde z boje o Bílý dům jako vítěz. Podle poslance Evropského parlamentu jím bude Donald Trump, byť jej tento odhad nijak netěší. „Harrisová, nebo Trump. Upřímně, nejsem nadšený ani z jednoho kandidáta. Myslím si ale, že nakonec zvítězí Trump kvůli lepšímu finiši v kampani,“ píše vládní politik na síti X.

Původně se měl s Trumpem o post šéfa Bílého domu utkat současný americký prezident Joe Biden. Kvůli pochybnostem ohledně své kondice a kvůli věku ze souboje nakonec odstoupil a nahradila ho právě Harrisová.

Podle Zdechovského účastníci prezidentských voleb ukazují absenci elit. „Výměna na straně demokratů byla nutná, protože současný prezident Biden nepůsobil poslední rok příliš svěže a další čtyři roky v úřadu by pro něj byly velmi obtížné. Na straně druhé je smutné, že republikáni nedokázali najít po všech těch eskapádách, kterými americkou politiku Trump zatížil, lepšího kandidáta. Říká se, že chybějí elity. Tady se to potvrzuje,“ dodává Zdechovský.

„Harrisová, která je na můj vkus příliš levicová, by víceméně pokračovala v politice Joea Bidena. Mezi jeho největší úspěchy řadím: podpora Ukrajiny (byť pomalá), posílení vztahů s Japonskem, Austrálií, Jižní Koreou a Indií; posílení důvěry v NATO (+Finsko a Švédsko), dobré vztahy s EU. Masivní investice do infastruktury (modernizace + podpora zaměstnanosti); investice do zelené energie a podpory růstu domácí výroby čipů a jiných klíčových technologií,“ pokračuje Zdechovský.

Oba kandidáti nabízejí jinou vizi USA, což je dobře, míní Zdechovský. Co to znamená pro EU? „Komise se připravuje na obě varianty. Trump je nevyzpytatelný, a proto musíme být v EU připraveni na jeho ‚politiku překvapivých prohlášení‘, kterou proslul v minulosti. Ať to ale dopadne jakkoli, jedno je jisté. EU se musí přestat spoléhat, že ji USA vždycky vytáhnou z kaše. Přístup se naštěstí mění, země investují do svých armád a bezpečnosti a navyšují své finanční příspěvky v rámci NATO. Evropští lídři pochopili, že se o svoji bezpečnost musíme postarat sami! Opravdu nepředpokládám, že by USA pod Trumpovým vedením opustily někdy NATO.

Hlavními tématy předvolební kampaně jsou podobně jako v minulosti ekonomická prosperita, migrace, držení zbraní či právo na potrat, poněkud upozaděná zůstala válka na Ukrajině.

Harrisová stejně jako současný prezident Biden slibuje Ukrajině další hospodářskou a zbrojní podporu, Trump naopak pomoc zemi napadené Ruskem zpochybňuje a opakovaně tvrdí, že má plán na rychlé ukončení války.

V úterý se konají nejen prezidentské volby, voliči vyberou také nové složení Sněmovny reprezentantů, třetinu Senátu a několik guvernérů.

