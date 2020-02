Trump vyhrál: Kavárna trpí. U nás i v USA. To jsou jedy, z obou stran. Babiš se zasměje

reklama

Stalo se očekávané. Americký Senát zprostil Donalda Trumpa obvinění, která předtím v Kongresu prohlasovali demokraté. Jednalo se o obvinění ze zneužití pravomocí a z maření výkonu Kongresu a Donaldu Trumpovi hrozilo, že se bude muset vzdát úřadu a místo něho by do prezidentského křesla usedl viceprezident Pence. Trumpův impeachment byl schválen Kongresem v prosinci. Demokraté tvrdili, že v telefonickém hovoru s prezidentem Ukrajiny Zelenskym na něj tlačil, aby zahájil vyšetřování syna jednoho z demokratických protikandidátů, Joe Bidena, čímž by ovlivnil kampaň.{ Anketa Chcete, aby byl Donald J. Trump znovuzvolen prezidentem USA? Ano 66% Ne 12% Kašlu na to 22% hlasovalo: 274 lidí

Jak informovala britská BBC, Senát rozhodl v poměru 52 ku 48 hlasům ve prospěch prezidenta v obvinění ze zneužití pravomocí a 53 ku 47 v obvinění maření výkonu Kongresu. Mohlo by se zdát, že výsledek je těsný, ale na schválení impeachmentu by byla potřeba dvoutřetinová většina senátorů, tudíž bylo velice nepravděpodobné, že hlasování uspěje. jediný republikán, který hlasoval proti Donaldu Trumpovi, byl bývalý prezidentský kandidát Mitt Romney. Z demokratů všichni hlasovali podle stranické příslušnosti.

Fotogalerie: - Zeman v USA

Prezident Trump již od začátku tvrdil, že je nevinný a demokraté nejsou schopní ho porazit ve volbách, takže se uchýlili k tomuto pokusu o odvolání. V průzkumech z poslední doby Donald Trump dosahuje rekordních výsledků (po dobu svého mandátu) a chystá se na kampaň ke svému znovuzvolení.

Anketa Chcete, aby Xaver Veselý dohlížel na ČT z pozice člena Rady ČT? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 18297 lidí

Donald Trump je teprve třetí prezident, u kterého americký Kongres schválil impeachment. Prvním byl Andrew Johnson v roce 1868 a druhým Bill Clinton v roce 1999. Ani jeden z nich následně na post prezidenta nekandidoval, Trump si tedy v tomto ohledu zapíše prvenství.

Reakce demokratů se také drží očekávání. Nancy Pelosiová, předsedkyně Kongresu za demokraty, už se na Twitteru nechala slyšet, že senátoři zradili americkou ústavu a systém dělby moci. Donald Trump se podle ní bude chlubit, že byl zproštěn obvinění, ale proces nebyl řádně vykonán, takže se jedná o plané vychloubání. „Protože republikánský Senát zradil ústavu, Donald Trump zůstává hrozbou pro americkou demokracii, neboť si myslí, že stojí nad zákonem a může manipulovat volby,“ prohlásila. Den před zproštěním obvinění se Trump s Pelosiovou špičkovali v Kongresu při prezidentově projevu, kde na konci předsedkyně Trumpův projev roztrhala. Po hlasování žalobu demokratů roztrhal lídr republikánů v Kongresu Kevin McCarthy.

Fotogalerie: - Velvyslanec USA Schapiro se studenty

Because of the Republican Senate’s betrayal of the Constitution, the President remains an ongoing threat to American democracy, with his insistence that he is above the law and that he can corrupt the elections if he wants to. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

Psali jsme: Miroslava Němcová při projevu Trumpa? To byly scény. Vzteklá politička, zločinní migranti, zhnusená ,,kavárna". A žluč teče

Prezident na Twitteru slíbil, že vyjádření k „podvodnému procesu“ poskytne v poledne. Nicméně si rýpnul do Romneyho, který v jednom případě hlasoval s demokraty: „Kdyby neúspěšný kandidát Romney napřel stejnou energii a zášť do toho, aby porazil klopýtajícího Baracka Obamu, jako to teď udělal vůči mně, tak mohl vyhrát volby.“

Had failed presidential candidate @MittRomney devoted the same energy and anger to defeating a faltering Barack Obama as he sanctimoniously does to me, he could have won the election. Read the Transcripts! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2020

Gratulací se Trumpovi dostalo i z Čech. „Pan prezident Trump ustál útok liberálů, gratuluji,“ ozval se sociální demokrat Jaroslav Foldyna.

„Velká gratulace prezidentu USA Donaldu Trumpovi. Známe i v ČR, kde se ‚liberální‘ senátoři neúspěšně pokusili sesadit prezidenta republiky,“ přidal se prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Velká gratulace prezidentu USA ????Donaldu Trumpovi @realDonaldTrump Známe i v ČR, kde se “liberální” senátoři neúspěšně pokusili sesadit prezidenta republiky ???? https://t.co/8ZWvQKfdG0 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) February 5, 2020

Aktivista Tomasz Peszyński pro změnu přirovnal republikány k hnutí ANO: „Republikáni podrželi Trumpa a stali se sektou podobnou ANO. Jedině Mitt Romney se zachoval odvážně a čestně aka americky.“

Fotogalerie: - Český Donald Trump

Psali jsme: Schwarzenberg: Pitomci! Staří a okamuristé žbrblaj na EU. Letná? Vys*ali se na to, oni musí na Hrad! Je lépe, podívejte na hajzly v hospodách Zákaz vlajky? Jak za Protektorátu. Kandidát na Hrad ohromuje: EU, základna USA, sirotci. A ohrožení, o němž nevíme Trump se v bahně cítí dobře, míní analytik Klvaňa Za 30 let tu nebudou, řekla Witowská o voličích Babiše. To není vše: Ovce, padlo. Od koho?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.