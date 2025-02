Za pár dní se završí třetí rok ode dne, kdy ruský prezident Vladimir Putin nařídil svým vojákům zaútočit na Ukrajinu. A začalo vraždění ukrajinských mužů, žen i dětí. Nastalo ničení infrastruktury, zvláště v zimě musí velká část Ukrajinců řešit, zda vůbec budou mít dostatek tepla. V důsledku ruských útoků na ukrajinskou infrastrukturu.

Americká zpravodajská stanice CNN napsala, že Trump neříkal pravdu.

„Trump nepravdivě tvrdil, že Ukrajina začala válku s Ruskem. ‚Měli jste ji ukončit během tří let. Nikdy jste ji neměli začít. Mohli jste uzavřít dohodu,‘ řekl Trump v souvislosti s poznámkami o tom, že se Ukrajina chce účastnit jednání v Saúdské Arábii. Trump tvrdil, že mohl pro Ukrajinu uzavřít dohodu, ‚která by jim dala téměř celou zemi... a žádní lidé by nebyli zabiti‘,“ napsala CNN.

A zdá se, že Trumpův pohled nesdílí celá řada jeho republikánů.

Předseda senátního výboru pro ozbrojené síly Roger Wicker uvedl, že si nemyslí, že by se Putinovi dalo při jednáních o Ukrajině věřit. Republikánský senátor označil ruského prezidenta za „válečného zločince a měl by být do konce života ve vězení, ne-li popraven“.

Republikánský senátor John Kennedy řekl, že by „neplakal“, kdyby byl Putin popraven. „Vladimir Putin má černé srdce. Má zjevně stalinskou chuť na krev,“ řekl louisianský zákonodárce.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio a ruský ministr zahraničí se shodli na tom, že jednání o míru na Ukrajině berou vážně.

Rubio dal najevo, že je „přesvědčen“, že Rusko je „ochotné zahájit seriózní proces“ k ukončení konfliktu. „Všechny strany musejí učinit ústupky. Nebudeme předem určovat, co to bude. Dnešek je prvním krokem na dlouhé a obtížné cestě, ale důležité,“ dodal.

Na Rubiova slova upozornila britská BBC.

Rubio také konstatoval, že k jednacímu stolu bude přizvána i EU. Bude muset být přizvána už proto, že po rozpoutání války Ruskem uvalila na Ruskou federaci celou řadu sankcí. Pokud jde o nepřítomnost Ukrajiny na schůzce, trval na tom, že „nikdo není odsouván na vedlejší kolej“.

Když se BBC zeptala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, co si myslí o startujících mírových jednáních, zaznamenala, jak vyčerpaný Zelenskyj byl. „Ukrajinský vůdce vypadal viditelně unaveně a rozrušeně, když během tiskové konference v Turecku reagoval na schůzku v Rijádu,“ napsala BBC.

„Chceme, aby vše bylo spravedlivé a aby nikdo o ničem nerozhodoval za našimi zády,“ řekl Zelenskyj. „Bez Ukrajiny nemůžete rozhodovat o tom, jak ukončit válku na Ukrajině,“ dodal.

