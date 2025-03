Tuna hnoje, zuří Nerudová po výstupu u Moravce. A obrátila se na policii

V nedělních Otázkách Václava Moravce probíhala vášnivá debata o řešení ukrajinské krize. Proti sobě usedli ministr Jan Lipavský (netr. za ODS), Radek Vondráček (ANO), Jaroslav Foldyna (SPD) a Danuše Nerudová za STAN.

V závěru pořadu se střetli Nerudová s Foldynou. Nerudová obvinila Foldynu, že jezdil s iniciativou Noční vlci (skupina lidí, kteří na motocyklech jezdili na výročí konce druhé světové války z Moskvy až do Berlína a cestou pokládali květiny na hroby a pomníky padlých vojáků Rudé armády. Se začátkem války na Ukrajině tato akce skončila, protože evropské země motocyklisty nepustily přes své hranice).

Jaroslav Foldyna s hrdostí řekl, že s Nočními vlky skutečně jezdil. Reagoval slovy, že s nimi jezdil uctít památku 140 tisíc padlých vojáků Rudé armády, kteří padli za osvobození naší země v roce 1945.

Na to konto Nerudová skočila Foldynovi do řeči a řekla. „Tuto zemi osvobodili Američané.“ Načež Foldyna začal volat po tom, aby redakce České televize Nerudové slova zesílila. Načež se Nerudová poopravila a řekla, že Američané osvobodili Plzeň. „Ale já mluvím o celé zemi, nejen o Plzni,“ kuckal se smíchy Foldyna.

Následně zazněly pochyby, zda Nerudová ve vysílání neřekla spíše, že „tuto zemi zachránili i Američané“.

Sama Danuše Nerudová si je jistá, že souhlásku „i“ použila. „Problém není ,i‘, které jsem řekla, ale naopak to, co se pan Foldyna pokoušel popřít a zamlčet: účast Rusů na atentátu ve Vrběticích. To je skandální, to řešte,“ snažila se Nerudová odvrátit pozornost na Jaroslava Foldynu a jeho slova.

Do tábora těch, kteří v jejích slovech slyšeli souhlásku „i“ se připojil i europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL. „Všichni, kdo vyhrožujete kolegyni Danuši Nerudové smrtí, protože nejste schopni slyšet ve větě písmeno ,i‘, chci vzkázat, že pro vás neexistuje místo, kde by vás policie nenašla!“ zastal se své kolegyně Zdechovský.

A neodpustil si i morální apel: „Je mi z vás na blití, protože ženské se nevyhrožuje ani smrtí, ani zmlácením. Tohle není žádná svoboda slova, tohle je naprosto nechutné vyhrožování, které musí být potrestáno,“ hřímal na síti X Zdechovský.

Europoslankyni Nerudové se dostalo zastání i od jejího manžela Roberta Nerudy. „Je příznačné, že i opravdu vzdělaní lidé mají potřebu si OVM pouštět zpomaleně a snad i použít elektronickou tužku, aby (mne) přesvědčili, že tam to ,i‘ nebylo,“ pohoršil se Neruda nad pohoršením těch, kteří kritizují slova jeho manželky.

A pokračoval dál. „Jsou připraveni agresivně a vulgárně prosazovat tezi, že naši zemi osvobodila jen ruská armáda, ačkoliv kdokoliv se narodil po roce 1977 ví, jak to s osvobozením bylo, kdo osvobodil západní Čechy, proč nešel dál a že vynucené čekání na Rusa stálo zřejmě mnoho životů ,našich lidí‘,“ vysvětloval Neruda situaci na konci druhé světové války.

A poukázal na slova Jaroslava Foldyny v pořadu OVM, kdy ten se ptal, proč případ Vrbětice neuzavřel soud jasným rozsudkem. „Ani je nenapadne pohoršit se nad tím, že SPD ve stejném pořadu popírá roli Ruska na terorismu ve Vrběticích,“ napsal Neruda.

A přidal i varování před další totalitou. „Obávám se, že takto reagující společnost bude snadným soustem pro další totalitu,“ uzavřel Neruda.

V diskusi pak byl upozorněn na to, že si plete ruskou a Rudou armádu.

A Danuše Nerudová se rozhodla, že nebude tiše snášet útoky na svou osobu a obrátila se na Policii ČR. „Člověk už ani nevěnuje pozornost tomu, že skončí TV diskuse a sítěmi se na něho valí tuna hnoje, nejhrubších nadávek i lží – včetně postů některých poslanců. Jsou ale zprávy, které nehodlám a nikdy nebudu tolerovat. To je důvod, proč jsem se kvůli výhrůžkám obrátila na policii,“ informovala Nerudová na stíti X.

Na své facebookovém profilu pak kritiky označila za ruskou pátou kolonu. „Přestaňte mi, ruská pátá kolono, vyhrožovat, že skončím v Haagu, nebo že budu viset. Táhněte zpět do Ruska. Fakt se vás nebojím. Ani jednoho,“ napsala Nerudová bojovně na FB.

